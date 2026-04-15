Résultat Loto : le tirage du mercredi 15 avril 2026 a-t-il fait un grand gagnant ?

LOTO. Le tirage Loto de ce mercredi 15 avril a eu lieu. On connaît désormais les résultats gagnants. Avez-vous gagné ?

Le tirage Loto de ce mercredi 15 avril 2026 a-t-il fait un millionnaire ? Ce soir, 15 millions d'euros étaient mis en jeu. Une aubaine pour les amateurs de belles cagnottes. Mais à y regarder de plus près, la chance n'était pas au rendez-vous aujourd'hui. Non seulement il n'y a pas eu de grand gagnant du rang un, mais il n'y en a pas eu non plus au deuxième rang. Les premiers grands chanceux du jour arrivent seulement au troisième rang. De fait, ils empochent tous une coquette somme. Ainsi les 26 grilles qui ont été cochées correctement de quatre des cinq bons chiffres et du numéro Chance, repartent, chacune, avec 10 042 euros. Prochain tirage Loto samedi, avec désormais 16 millions d'euros en jeu ! Voici tous les résultats Loto gagnants du jour :

Tirage du Loto du mercredi 15 avril 2026 2 - 21 - 44 - 47 - 48 10

Joker+ : 9 771 198

Option 2nd tirage : 14 - 31 - 33 - 37 - 45

10 codes gagnants : S09682113 - J28935645 - C50594753 - T65741075 - S42267148 - W92450930 - C40869944 - B56827771 - R57219121 - B84804559

Quelles sont les chances de trouver le résultat Loto ?

Un participant au tirage du Loto a très exactement une chance sur 19 068 840 de parier sur les bons résultats en ne jouant qu'une grille classique. Il a donc plus de chance d'être né avec un sixième doigt (une chance sur 20 000) que de remporter le jackpot.

Il a également davantage de chance, selon le site Welovebuzz, d'être touché par un astéroïde (une sur 720 000), d'avoir un enfant astronaute (une sur 12 millions) que de trouver le résultat Loto du jour. À noter qu'un joueur a autant de chance d'être le grand gagnant du tirage que la combinaison 1 - 2 - 3 - 4 - 5 avec le numéro Chance 6 sorte un jour.

Quels sont les chiffres qui ont le plus ou le moins de chance de sortir au Loto ?

Le chiffre le plus chanceux lors des tirages Loto est le 31, selon les statistiques de la FDJ, avec 122 sorties aux compteurs. Il est suivi du 30 et de ses 121 sorties, et du 24 (118 sorties). Ex aequo derrière, le 3, le 6, le 9 et le 28 (117 sorties). Toujours selon les statistiques de la Françaises des jeux, que l'on peut consulter ici, le 43 est le chiffre qui semble avoir le moins de chance au Loto, avec seulement 85 sorties à ce jour. Viennent ensuite le 33 et ses 89 sorties, le 1 et ses 91 sorties et le 14 avec ses 92 sorties.

D'après les statistiques de la Française des jeux, le 9 est le numéro Chance qui sort le plus au Loto, avec 117 sorties à ce jour. Viennent ensuite le 2 (110 sorties), le 4 (109), le 10 (107), le 7 (106), le 1 (102), le 8 (101), le 6 (98). Le 3 et le 5 clôturent, avec tout juste 96 sorties.

Dernières mises à jour

22:47 - Cette catégorie qui compte le plus de vainqueur après le tirage Loto du jour Sans surprise, le neuvième et dernier rang est celui qui compte le plus de vainqueurs. Les joueurs ont trouvé au moins le N°Chance du jour, voire le N°Chance et l'un des cinq chiffres de la combinaison. Il y a 312 046 grilles gagnantes dans cette situation. Chacune d'elles permet à son ou sa détentrice de repartir avec... 2,20 euros, soit le prix d'une grille classique. Juste de quoi retenter sa chance au prochain tirage Loto samedi ! 22:23 - Quelle est le montant de la prochaine cagnotte du tirage Loto ? Faute de grand vainqueur ce mercredi 15 avril 2026 au tirage Loto, les 15 millions d'euros qui étaient mis en jeu vont être remis sur la table. Un million d'euros leur seront ajoutés, comme la règle du jeu le veut. Samedi, les participants de la loterie tenteont de découvrir les résultats gagnants pour empocher donc 16 millions d'euros. 21:55 - Quid des vainqueurs du quatrième rang de ce tirage Loto ? Au quatrième rang, on compte 264 grilles cochées correctement de quatre des cinq bons chiffres de la combinaison gagnante de ce tirage Loto. Chacune permet à son propriétaire de repartir avec un chèque de 699,80 euros. 21:31 - Combien remportent les joueurs les plus chanceux de ce tirage Loto ? La chance n'était pas au rendez-vous ce mercredi soir. Pas de vainqueur ni au premier ni au deuxième rang. Il faut regarder au troisième rang pour voir les premiers chanceux qui, pour le coup, empochent des sommes bien supérieures à celles généralement remportées à ce rang. Ainsi, chacun des 26 propriétaires des grilles gagnantes repart avec 10 042 euros. LIRE PLUS

Depuis quatorze tirages Loto, le jackpot n'est pas remporté et est donc inlassablement remis en jeu, tirage après tirage. Faute de joueur ayant suffisamment de chance pour trouver le résultat Loto gagnant, le jackpot grossi, de un million d'euros à chaque nouvelle mise en jeu. Et ce, pour le plus grand bonheur des participants.