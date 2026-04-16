Editions Grasset : un livre et une exigence à l'origine d'un limogeage et du départ de 140 auteurs ?

140 auteurs dont plusieurs grands noms de la littérature quittent Grasset après le licenciement de son PDG, Olivier Nora. Un ouvrage et une demande bien précise lui étant destinée pourraient être responsables de ce séisme.

Tremblement de terre chez Grasset. Filiale de Hachette, la maison d'édition passée sous le contrôle de Vincent Bolloré en 2023 accuse le coup : 140 auteurs ont décidé mercredi soir de claquer la porte selon les informations du Parisien. Dans une lettre ouverte au vitriol contre le milliardaire français, des poids lourds de la littérature dénoncent le "licenciement" du PDG de Grasset Olivier Nora, qui incarnait la maison depuis 26 ans.

"Les éditions Grasset étaient notre maison, particulière, car s'y côtoyaient pacifiquement des autrices et des auteurs qui n'étaient pas d'accord sur grand-chose. Olivier Nora en a été le rempart et le ciment par son élégance morale, sa disponibilité, et son engagement. Son licenciement est une atteinte inacceptable à l'indépendance éditoriale et la liberté de création", écrivent-ils dans un texte publié par le quotidien Le Monde. " Nous refusons d'être les otages d'une guerre idéologique pour imposer l'autoritarisme partout dans la culture et les médias. Nous ne voulons pas que nos idées, notre travail, soient sa propriété", poursuivent-ils dans leur message. Les raisons du départ d'Olivier Nora n'ont pas été officiellement précisées.

Contacté par le quotidien francilien, Frédéric Beigbeder confie être "extrêmement triste" et exprime sa "gratitude à Olivier Nora. Cet éditeur a du panache, c'est la classe incarnée et où il ira, je le suivrai", dit-il. Pour Pascal Bruckner, "il est hors de question de rester chez Grasset si Olivier Nora s'en va, et je ne suis pas le seul", prévient-il au micro de France Inter. " Bolloré tue Grasset", estime cet auteur emblématique de la maison. L'économiste et essayiste Alain Minc a également annoncé son départ auprès de l'AFP : "Compte tenu du départ d'Olivier Nora, je quitte Grasset, mon éditeur depuis 40 ans", annonce-t-il. D'autres noms bien connus comme Gaël Faye, Virginie Despentes, Bernard-Henri Lévy ou Sorj Chalandon font aussi partie des auteurs qui ont annoncé quitter la mythique maison d'édition.

Une publication avortée chez Fayard avant le séisme ?

D'après une source proche du dossier sondée par l'AFP, le départ de l'éditeur serait lié à un désaccord sur la date de sortie du prochain livre de Boualem Sansal - qui a quitté Gallimard pour Grasset - consacré à sa détention en Algérie. Hachette souhaitait une sortie en juin, alors qu'Olivier Nora préférait une parution en novembre prochain. Une version démontée par Le Nouvel Obs qui évoque une demande faite par Arnaud Lagardère, président d'Hachette Livre, le 11 avril dernier à Olivier Nora, d'accepter dans son catalogue un ouvrage signé par Nicolas Diat, l'éditeur du président du Rassemblement national (RN) Jordan Bardella chez Fayard.

C'est précisément cet évènement qui aurait acté la chute d'Olivier Nora. En cause, l'ouvrage "Rome, objet d'amour" qui devait être publié chez Fayard mais qui n'est jamais sorti. Le boss de Grasset aurait ensuite refusé de publier ce récit de voyage, ce qui aurait scellé son sort. Nicolas Diat est connu pour être l'éditeur du controversé cardinal Robert Sarah, tenant notamment des positions radicales sur l'homosexualité. Nicolas Diat a publié plusieurs ouvrages du cardinal guinéen comme "Des profondeurs de nos cœurs" ou " La Force du silence : Contre la dictature du bruit".

Quid des droits attribués à tous les auteurs qui ont annoncé ne pas signer "leur prochain livre chez Grasset" ? Une procédure de poursuite collective appelée "class action" est envisagée pour leur permettre de récupérer l'ensemble de leurs droits, indique Le Monde. Parmi les partants, des cas bien différents existent, ajoutant une difficulté supplémentaire à la mise en place d'un tel dispositif. Virginie Despentes et Bernard-Henri Lévy bénéficient, par exemple, d'un contrat "intuitu personae" qui les lie à Olivier Nora et non à Grasset. À l'inverse, certains sont des primo-romanciers et d'autres publient depuis de nombreuses années.