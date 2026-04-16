Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 16 avril 2026 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Les résultats gagnants EuroDreams ont été dévoilés. Que fallait-il avoir parié pour ce tirage du 16 avril ?

Le tirage EuroDreams de ce jeudi 16 avril 2026 a-t-il fait un heureux rentier ? Avec 20 000 euros par mois promis pendant trente ans, les participants ont dû être nombreux à tenter de trouver les résultats EuroDreams. Malheureusement, aucun ne semble avoir eu assez de chance pour remporter le tirage du jour. Il n'y a en effet pas eu de gagnant du premier rang, mais non plus de vainqueur recensé au deuxième rang.

Les premiers grands chanceux arrivent seulement à se hisser au troisième rang des gagnants de ce tirage EuroDreams. Soixante-quinze grilles se trouvent dans cette situation… en Europe. En France, on en compte seulement 18. Elles ont toutes été cochées d'au moins cinq bons chiffres. Elles permettent à leurs détenteurs de repartir avec 728,50 euros chacun. Voici tous les résultats EuroDreams de ce jeudi soir :

Tirage du jeudi 16 avril 2026 23 - 24 - 28 - 29 - 31 - 40 3

Le gros lot du tirage EuroDreams enfin empoché la semaine dernière !

Depuis fin novembre 2025, la Française des jeux et ses homologues européens proposaient de remporter non plus les 20 000 euros par mois pendant trente ans, mais 30 000 euros mensuels durant trois décennies. Après des mois sans grand vainqueur, le jackpot a finalement été remporté le jeudi 9 avril. Malheureusement, le vainqueur n'avait pas validé sa chance en France, mais dans l'un des autres pays européens qui participent à ce tirage. Ce jour-là, il fallait avoir parié sur le 3, le 7, le 8, le 19, le 24, le 29 et le N°Dream 5. Des chiffres qui pourront inspirer les joueurs lors de leurs prochains paris…

Parallèlement au tirage EuroDreams, d'autres loteries proposent en ce moment de beaux jackpots. Ils sont certes à empocher en une seule fois et ne constituent pas une forme de rente, comme c'est le cas à l'EuroDreams, mais ces gros lots en jeu en valent la peine ! Ainsi, samedi soir au Loto, il sera possible de remporter 16 millions d'euros. Mais avant cela, demain soir, vendredi, le tirage Euromillions proposera 132 millions d'euros !