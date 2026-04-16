Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 16 avril 2026, 20 000 euros par mois en jeu

EURODREAMS. Pour ce tirage EuroDreams, 20 000 euros par mois sont à remporter pendant trente ans. Trouverez-vous les résultats ?

Nouveau tirage EuroDreams. Ce jeudi 16 avril 2026, ce sont 20 000 euros par mois pendant trente ans qui sont mis en jeu. Les résultats EuroDreams seront-ils pariés par l'un des participants ? Avec 19 191 900 combinaisons possibles à ce jeu de hasard, un joueur qui ne parie que sur une combinaison classique, soit six chiffres compris entre 1 et 40 et un numéro Dream parmi les cinq possibles, n'aura donc qu'une chance sur… 19 191 900 de trouver le résultat EuroDreams gagnant.

Comme lors de chaque tirage EuroDreams, il est possible de jouer jusqu'à 20h15. Pour tenter sa chance, un joueur doit avoir 2,50 euros minimum à parier, puisque c'est le prix d'une grille classique, mais être aussi âgé d'au moins 18 ans. Les jeux d'argent ne sont pas autorisés pour les mineurs. Le résultat EuroDreams est généralement dévoilé à partir de 20h30. Tous les résultats seront annoncés ci-dessous dès qu'ils seront connus :

Le gros lot du tirage EuroDreams enfin empoché la semaine dernière !

Depuis fin novembre 2025, la Française des jeux et ses homologues européens proposaient de remporter non plus les 20 000 euros par mois pendant trente ans, mais 30 000 euros mensuels durant trois décennies. Après des mois sans grand vainqueur, le jackpot a finalement été remporté le jeudi 9 avril. Malheureusement, le vainqueur n'avait pas validé sa chance en France, mais dans l'un des autres pays européens qui participent à ce tirage. Ce jour-là, il fallait avoir parié sur le 3, le 7, le 8, le 19, le 24, le 29 et le N°Dream 5. Des chiffres qui pourront inspirer les joueurs lors de leurs prochains paris…

Parallèlement au tirage EuroDreams, d'autres loteries proposent en ce moment de beaux jackpots. Ils sont certes à empocher en une seule fois et ne constituent pas une forme de rente, comme c'est le cas à l'EuroDreams, mais ces gros lots en jeu en valent la peine ! Ainsi, samedi soir au Loto, il sera possible de remporter 16 millions d'euros. Mais avant cela, demain soir, vendredi, le tirage Euromillions proposera 132 millions d'euros !