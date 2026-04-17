Des avocats Lidl rappelés : ces aliments contaminés ne doivent pas être mangés, des centaines de clients concernés

Des avocats vendus dans des centaines de supermarchés Lidl en France ont été rappelés par l'enseigne à cause d'une contamination.

Des avocats vendus dans les magasins Lidl sont rappelés, car suspectés d'être impropre à la consommation. Les fruits en question sont contaminés au plomb. La chaine de supermarché est à l'initiative du rappel des avocats publié le mercredi 15 avril et de leur retrait des rayons de ces vendus dans des centaines de magasins en France, indique Rappel Conso. "La présence de métaux lourds et le dépassement de la teneur maximale autorisée sur un contaminant : le plomb et le cadmium", précise le rappel.

Ces métaux lourds représentent des dangers pour la santé. Naturellement présent dans les sols, ils sont naturellement présents dans certains aliments, mais consommés en trop grande quantité, ils augmentent le risque de développer certaines pathologies dont des cancers. Le cadmium est classé comme cancérigène, mutagène et toxique pour la reproduction indique l'Anses.

Quels sont les lots d'avocats concernés par le rappel ?

Plusieurs produits sont rappelés. Les premiers sont des lots de deux avocats bio commercialisés entre le 31 mars et le 7 avril 2026 dans tous les supermarchés Lidl de France. La liste de l'ensemble des magasins concernés par le rappel pour contamination au cadmium été partagée par le gouvernement. Les références des produits rappelés sont :

GTIN 20515102 Lot 110627 L1401

GTIN 20515102 Lot 110627 L1403

GTIN 20515102 Lot 110627 L1406

Des avocats vendus par filet de trois fruits et distribués entre le 3 et le 10 avril 2026 dans de nombreux magasins Lidl partout en France sont également visés par le rappel. Les références sont les suivantes :

GTIN 20562328 Lot L 14-04

GTIN 20562328 Lot L 15-02

GTIN 00000000 Lot L 14-04

Il ne faut pas consommer ces avocats

Face à cette contamination alimentaire d'ampleur, Rappel Conso a publié un message incitant les clients de Lidl à "ne plus consommer les avocats de la marque et à rapporter le produit" en magasin. Le site précise également que des remboursements seront effectués auprès des clients rapportant les avocats contaminés afin de les dédommager. Rappel Conso indique par ailleurs que la procédure de rappel prendra fin le 30 avril prochain.