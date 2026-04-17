Un nouveau jour férié le 8 mars ? Pourquoi la CGT exige plus de jours chômés

La cheffe de la CGT, Sophie Binet, a réaffirmé ce vendredi 17 avril son opposition au travail le 1er-Mai. Dans le même temps, elle a réclamé un nouveau jour "férié, chômé et rémunéré" : le 8 mars.

Vers un nouveau jour férié en France ? Une chose est certaine, les débats s'intensifient au sujet des jours chômés depuis la proposition de loi du camp présidentiel visant à autoriser le travail de certains salariés le jour de la fête du Travail. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a d'ailleurs annoncé ce vendredi 17 avril que "les boulangers et fleuristes artisanaux" pourront ouvrir dès cette année, le 1er-Mai 2026. Une bonne nouvelle pour ces secteurs qui réclamaient ce droit, une moins bonne nouvelle pour les syndicats opposés à cette mesures.

Mais si la bataille est perdu sur le 1er-Mai, la CGT a ouvert un autre débat ce vendredi. La directrice générale de l'organisation, Sophie Binet, s'est exprimée au micro de France 2 pour proposer la mise en place d'un nouveau jour férié, chômé et rémunéré à l'image du 1er-Mai. La syndicaliste a même avancé une date précise, celle du 8 mars. "Ce qu'il faut mettre à l'ordre du jour, c'est un nouveau jour férié", a partagé Sophie Binet.

La patronne de la CGT a déroulé plusieurs arguments pour appuyer sa proposition, dont le suivant : "La France est en dessous de la moyenne européenne du nombre de jours fériés". La France compte 11 jours fériés sur l'année, contre 12 en moyenne dans les pays de l'Union européenne. Sophie Binet estime qu'un alignement sur cette moyenne européenne serait opportun.

Sophie Binet précise qu'un nouveau jour férié doit être décrété en plus de ceux existants et non en remplacement de l'un d'eux, surtout pas en remplacement du 1er-Mai qu'elle considère en danger après l'annonce du gouvernement. "Pour faire travailler ses salariés le 1er-Mai, il faut un motif d'ordre public, c'est-à-dire une activité indispensable à la continuité de la vie sociale et économique. Je ne considère pas que les fleurs sont indispensables à cette continuité", estime Sophie Binet, toujours sur le plateau de France 2. "Ensuite, c'est la boîte de Pandore : si l'on autorise les fleuristes, pourquoi refuser les jardineries, les boucheries-charcuteries, les magasins de bricolage, etc ? Il n'est pas question que le 1er-Mai devienne un dimanche comme les autres, alors que le dimanche est déjà devenu un samedi comme les autres", fustige-t-elle.

7 jours fériés supplémentaires, une proposition de la gauche

Opposition au travail un 1er-Mai, volonté d'ajouter le 8 mars comme jour férié au calendrier... La gauche politique s'est fendue d'une autre proposition, plus ambitieuse celle-là. Parmi les amendements déposés en vue de l'examen du texte sur le 1er mai à l'Assemblée nationale, avant la suspension du texte, certains proposaient de créer sept jours fériés supplémentaires, passant donc de 11 à 18 sur une année civile.

Plusieurs dates étaient suggérées : le 16 janvier en rappel à l'ordonnance instaurant la cinquième semaine de congés payés ; le 4 février, date de l'abolition de l'esclavage : le 18 mars en hommage à la Commune de Paris ; ou encore le 30 juillet pour "célébrer les amitiés". Avec cette prise de position, la gauche s'inscrit sans surprise à contre-courant de la stratégie de l'exécutif en matière de jours fériés.