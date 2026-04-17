Résultat Euromillions : le MyMillion dévoilé en avance, découvrez le tirage du vendredi 17 avril 2026

EUROMILLIONS. Tic, tac, tic, tac ! L'heure tourne et il ne sera bientôt plus possible de participer au tirage Euromillions de ce vendredi 17 avril 2026. Dans la foulée, les premiers résultats seront annoncés, le code MyMillion en tête !

Le tirage Euromillions de ce vendredi 17 avril 2026, propose un jackpot des plus séduisants. Pas moins de 132 millions d'euros sont mis en jeu pour ce deuxième rendez-vous de la semaine. Les joueurs peuvent tenter de trouver le résultat Euromillions sans plus attendre. Mais attention, ils n'ont que jusqu'à 20h15 pour valider leur(s) grille(s). Les résultats sont généralement donnés dans la foulée, à partir de 20h30. Dans un premier temps, la Française des jeux annonce le code My Million du jour, qui fait un heureux lors de chaque tirage Euromillions en France. Ensuite, à partir de 21 heures, il est possible d'espérer connaître dans les minutes qui viennent la combinaison gagnante. Tous les résultats Euromillions sont communiqués ci-dessous une fois disponibles :

Comment jouer au tirage Euromillions ?

Jouer à un tirage Euromillions est un véritable jeu d'enfant. À cela près que les enfants n'ont justement pas le droit d'y participer. La loterie est réservée aux seuls adultes. Et il est nécessaire d'avoir 2,50 euros en poche minimum pour pouvoir acheter une grille cochée des cinq chiffres compris entre 1 et 50 et deux numéros étoile choisis parmi les 12 proposés. La grille peut être composée en ligne sur le site de la Française des jeux ou sur l'application de la FDJ. Elle peut aussi être composée en point de vente FDJ, souvent un bureau de tabac. Attention, il est primordial de valider sa grille avant 20h15. L'heure fatidique passée, un joueur pourra toujours tenter de trouver les résultats Euromillions, mais d'un autre tirage ! Et pas certain que le beau jackpot soit toujours en jeu...

Dans quels pays peut-on tenter de trouver les résultats Euromillions ?

Si vous êtes aux États-Unis ou en Chine, il n'est pas possible d'acheter une grille pour le tirage Euromillions. Le jeu est une loterie européenne. Mais là encore, tous les pays européens ne participent pas à ce tirage. Lancé par la France, le Royaume-Uni et l'Espagne en 2004 à l'initiative de la Française des jeux, l'Euromillions a depuis conquis d'autres pays : l'Autriche, la Belgique, l’Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse.

S'ajoutent à ces neuf pays plusieurs principautés. Il est ainsi également possible de trouver les résultats Euromillions depuis Monaco, Andorre et le Liechtenstein. En 2004, le total des populations des neuf pays participant étant de l'ordre de 214 millions d'individus !

Qu'est-ce que le My Million proposé à l'Euromillions ?

Lors de chaque tirage Euromillions qui a lieu, été comme hiver, printemps comme automne, chaque mardi et chaque vendredi, au minimum 17 millions d'euros sont mis en jeu, la cagnotte ne pouvant pas être légalement plus basse. Le gros lot maximal est également plafonné : il ne peut pas dépasser les 250 millions d'euros. Mais les chances de trouver le résultat Euromillions étant particulièrement faibles, de l'ordre d'une sur 139 838 160, la Française des jeux propose aux joueurs tentant leur chance en France de remporter un million d'euros grâce au code My Million.

Composé de deux lettres et sept chiffres, ce code My Million ne peut pas être choisi, comme c'est le cas pour la combinaison, par les joueurs. Imposée donc, il est compris dans le prix de la grille pour participer au tirage Euromillions. Grâce au My Million, la Française des jeux promet lors de chaque rendez-vous au moins un millionnaire en France. De quoi motiver les derniers indécis !

En direct

19:37 - Quelles sont les chances de trouver les résultats Euromillions ce vendredi soir ? Sur le site de la FDJ, il est indiqué que lorsque l'on doit choisir cinq numéros parmi 50, s'offrent alors à nous... 2 118 760 combinaisons. Trouver deux numéros étoile parmi 12 offre pas moins de 66 possibilités. Par conséquent, lorsqu'une combinaison de cinq chiffres et deux numéros étoile est à trouver, c’est 139 838 160 combinaisons possibles qui sont envisageables. Mais la FDJ l'assure : en jouant à EuroMillions – My Million, un participant a une chance sur 13 de gagner... "tous rangs confondus", précise-t-elle ! 19:21 - Quels sont les chiffres les plus sortis lors des derniers tirages Euromillions ? Parmi les chiffres qui semblent avoir le plus de chance ces derniers temps au tirage Euromillions, on compte le 35, avec 12,58% de sorties. Il est suivi du 21 et du 42, ex aequo, avec leur 12,36% de sorties. Viennent ensuite, également ex aequo : le 29 et le 34, avec 11,75% de sorties, et le 10, avec 11,44%. 19:02 - Quels sont les pays qui participent au tirage Euromillions ? S'il est possible de participer à cet incroyable tirage Euromillions en France, ce n'est pas le seul endroit duquel on peut tenter sa chance. En tout, 12 pays européens participent, dont trois micro-États. Dans le détail, il s'agit de la France, Monaco, l'Espagne, Andorre, le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Autriche, le Portugal, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et le Liechtenstein. 18:42 - Où peut-on jouer au tirage Euromillions en France ? Pour ceux qui souhaiteraient tenter leur chance ce vendredi 17 avril 2026 au tirage Euromillions, il est encore possible de se rendre dans le bureau de vente agréé par la FDJ, souvent un bureau de tabac, le plus proche de chez soi et d'acheter une grille. Pour ceux qui ne voudraient pas faire le déplacement, il est aussi possible de jouer sur le site internet de la FDJ ou directement sur l'application, depuis son canapé ou une terrasse. 18:28 - Quelle est la plus petite cagnotte possible à un tirage Euromillions ? Si les joueurs attendent avec impatience les tirages Euromillions permettant de remporter des sommes incroyables, en cas de victoire, les compteurs sont remis à zéro ou plutôt à ... 17 millions d'euros, qui est la plus petite somme qui puisse être mise en jeu à cette loterie. 18:17 - Jusqu'à quelle heure peut-on jouer au tirage Euromillions de ce vendredi soir ? Pour les amateurs de belle cagnotte, l'heure fatidique à compter de laquelle il n'est plus possible de tenter de trouver les résultats Euromillions est 20h15. Toutes les grilles validées après cette heure seront comptabilisées pour un tirage Euromillions ultérieur et non pour celui de ce soir. Le jackpot en jeu ne sera alors pas garanti...

Le jackpot du tirage Euromillions ne cesse de grimper depuis quelques semaines. Personne ne semble avoir suffisamment de chance pour parier sur les bons résultats Euromillions. Faute de vainqueur ce vendredi soir, la FDJ et ses homologues européens n'auront d'autres choix que de remettre en jeu la cagnotte avec quelques millions d'euros de plus mardi prochain. Dans le cas inverse, les compteurs seront remis à zéro et ce seront donc 17 millions d'euros qui seront proposés.