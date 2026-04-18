Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 18 avril 2026, 16 millions d'euros en jeu

LOTO. Pour ce tirage Loto du samedi 18 avril 2026, la Française des jeux propose de remporter la somme de 16 millions d'euros. Les résultats seront publiés dans cet article dès leur dévoilement.

La cagnotte continue de grimper. Pour le tirage Loto de ce samedi 18 avril 2026, la Française des jeux (FDJ) met en jeu la somme de 16 millions d'euros, après six tirages consécutifs sans grand gagnant. Découvrez les résultats ci-dessous lorsqu'ils seront révélés.

Pour rappel, le dernier tirage Loto, mercredi 15 avril, n'a pas trouvé preneur. La combinaison gagnante - 2, 21, 44, 47, 48 et le numéro Chance 10 - n'a été trouvée par aucun joueur au rang 1. Plus d'une vingtaine de participants (26) ont toutefois validé une combinaison de rang 3, en validant quatre bons numéros et le chiffre chance : chacun repart avec 10 042,30 euros, un joli lot de consolation.

Pour retrouver la trace d'un jackpot Loto remporté, il faut remonter mercredi 1er avril, lorsqu'une grille a été cochée correctement des cinq bons chiffres et du numéro Chance. L'heureux élu a remporté 10 millions d'euros. Mais il n'est pas le seul à repartir avec un beau gain… En effet, trois grilles cochées correctement des cinq bons chiffres sans le numéro Chance gagnant de ce tirage Loto permettent également à leurs détenteurs de repartir, chacun, avec 60 300 euros.

Les joueurs peuvent jouer jusqu'à 20h15 le jour J

Alors un joueur va-t-il briser la longue série de tirage Loto sans grand succès ? Pour cela, les participants peuvent remplir leur grille en point de vente FDJ ou directement en ligne, via le site officiel ou l'application mobile. La démarche est simple : il faut sélectionner 5 numéros parmi 49 et 1 numéro Chance de 1 à 10.

Le prix d'une grille simple est fixé à 2,50 euros, incluant automatiquement un code My Million. Les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour valider leur participation le jour du tirage, dont les résultats sont publiés vers 21h15 en ligne.