Un bus scolaire prend feu à Régny : le chauffeur choqué

Ce lundi 20 avril matin, un bus scolaire a pris feu à Régny, dans la Loire, laissant les passagers en état de choc.

Ce lundi 20 avril vers 7h30, des pompiers du village de Régny, dans la Loire, sont intervenus suite à l'embrasement d'un car scolaire, avec 42 enfants à son bord. A l'arrivée des hommes de feu, les enfants avaient déjà évacués le bus avant de rentrer s'abriter dans le collège Nicolas-Conté, à proximité des lieux de l'incendie. Le car, lui, totalement embrasé par les flammes, a été éteint à l'aide de 2 lances et grâce à la mobilisation d'une vingtaine de pompiers, explique Actu.fr. Une grosse frayeur pour les familles qui attendaient leurs enfants de retour d'un voyage scolaire à l'occasion de Pâques. Des témoins de la scène effrayante ont partagé des vidéos de l'incendie, avant l'arrivée des secours sur place, sur les réseaux sociaux.

Le chauffeur a été choqué

Le chauffeur quant à lui a été retrouvé en "état de choc" par les secours. D'après les pompiers, le conducteur a directement été pris en charge par une ambulance sur place.

Heureusement, plus de peur que de mal pour cet incendie. Aucun mort ni blessé n'est à déplorer. D'après France 3 régions, une ambulance et un infirmier ont été envoyés au collège afin de faire un point avec les élèves qui se trouvaient dans le car. En guise de protocole sécuritaire, les pompiers ont réalisé des rondes de reconnaissance dans les habitations à proximité de l'endroit où le car scolaire a pris feu, ont informé les pompiers.