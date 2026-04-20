Fuite de données personnelles chez l'éditeur des cartes d'identité : êtes-vous concerné ?

L'ANTS, service qui édite les titres sécurisés comme les cartes d'identité ou les passeports, a été victime d'une cyberattaque et d'une fuite de données a indiqué le ministère de l'Intérieur ce lundi 20 avril.

Le ministère de l'Intérieur donne l'alerte ce lundi 20 avril : de nombreuses "données à caractère personnel" ont fuité après une cyberattaque visant l'Autorité nationale des titres sécurisés (ANTS). L'instance, fondée en 2007, et chargée de délivrer les documents comme les cartes d'identité, les passeports, les permis de conduire ou encore les titres de séjour a été piratée le mercredi 15 avril et victime d'une fuite de données.

Les données de comptes personnels et professionnels sont concernés par la fuite. Des noms, prénoms, adresses électroniques ou encore dates de naissances d'usager du site de l'ANTS font partie des informations ayant pu fuiter. "Sous réserve des investigations en cours, s'agissant des comptes particuliers, les données à caractère personnel concernées seraient des données d'identification : identifiant de connexion, civilité, nom, prénoms, adresse électronique, date de naissance, identifiant unique du compte ; et le cas échéant, d'autres données qui ne sont pas systématiquement présentes dans les comptes : adresse postale, lieu de naissance, téléphone", précise le communiqué du ministère de l'Intérieur.

La fuite de données n'a cependant pas affecté les documents fournis en pièces jointes "dans le cadre de la réalisation des différentes démarches" pour obtenir un titre sécurisé quel qu'il soit a précisé la place Beauvau.

Des millions d'utilisateurs touchés ?

Après la cyberattaque, un forum cybercriminel a revendiqué la récupération des données de 19 millions de personnes et a proposé de les vendre rapporte BFMTV. Un nombre colossal qui n'a pas encore été vérifié a indiqué une source proche du dossier à la chaîne d'information en continu. Cette source reconnaît toutefois qu'un nombre important d'utilisateurs est concerné. Le ministère de l'Intérieur a fait savoir que tous "les usagers concernés font actuellement l'objet d'une information personnalisée".

Les données victimes de la fuite "ne permettent pas d'accès illégitime au compte du portail" ANTS via le compte d'un usager précise la place Beauvau. En revanche, elles peuvent être utilisées de diverses façon si elles tombent entre de mauvaises mains. L'ANTS a ainsi adressé un courrier à ses utilisateurs pour leur demander "de redoubler de vigilance" face à de futures "activités inhabituelles" pouvant être réalisées sous leur nom ou face à des tentatives de hameçonnage à la fuite de ces données. Le hameçonnage est une tactique visant à leurrer un internaute pour le pousser à communiquer des données personnelles, elle passe souvent par des mails plus ou moins louches ou des SMS. Un appel à la vigilance également émis par le ministère de l'Intérieur qui invite les usager à être attentifs "aux prochains messages suspects ou inhabituels qu'ils pourraient recevoir émanant en apparence de l'ANTS", ajoute Le Parisien.

Des investigations sur l'ampleur de la cyberattaque

Après l'annonce de cette cyberattaque visant l'ANTS et de la fuite de données, un signalement a été transmis à la procureure de la République de Paris en application de l'article 40 du code de procédure pénale en vue de l'ouverture d'une enquête. Des investigations techniques sont déjà en cours au ministère de l'Intérieur et à l'ANTS. Elles ont été lancées dès la détection de l'incident par les équipes de l'ANTS et les services compétents dans le but de déterminer l'origine de l'incident et son ampleur. Par ailleurs, le ministère a indiqué que des mesures de renforcement de la sécurité ont été mises en place pour assurer la continuité des services du portail et la protection des données.