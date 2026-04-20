Résultat Loto (FDJ) : le tirage du lundi 20 avril 2026, 2 millions d'euros en jeu

LOTO. Pour ce premier tirage Loto de la semaine, deux millions d'euros sont promis. Mais quelqu'un parviendra-t-il à empocher le jackpot du jour ?

Et si vous commenciez la semaine par... devenir millionnaire ? Pour le tirage Loto de ce lundi 20 avril 2026, la FDJ propose deux millions d'euros. La proposition est alléchante, c'est certain. Mais il vous faudra plus que tenter de trouver le résultat Loto pour qu'elle se concrétise. En effet, acheter une grille, à minimum 2,20 euros, et y cocher cinq chiffres parmi 49 et un numéro Chance entre les 10 possibles est un vrai jeu d'enfant.

Non, là où réside toute la complexité de ce jeu de hasard, c'est justement qu'il n'y a pas vraiment de stratégie particulière permettant de trouver les bons résultats Loto et de sortir vainqueur. Votre meilleur atout reste... votre chance. Quoi qu'il en soit, tous les résultats seront livrés ici même vers 20h30, soit à l'heure du tirage :

Un incroyable jackpot Loto partagé samedi... avant un Super Loto très attendu !

Samedi 18 avril, à l'occasion d'un tirage Loto classique, 16 millions d'euros avaient été mis en jeu. Le résultat d'une folle succession de tirages Loto restés sans grand vainqueur. Remis en jeu à chaque fois avec un million d'euros de plus, la cagnotte était donc partie de deux millions d'euros pour atteindre 16 millions. Et au terme du quinzième tirage Loto resté sans vainqueur, ce sont finalement trois joueurs qui sont parvenus à trouver les résultats Loto. Chacun est donc reparti avec "seulement" 5,33 millions d'euros. Mais déjà la Française des jeux annonce un Super Loto vendredi à l'occasion des 50 ans du Loto, avec 13 millions d'euros en jeu.