Euromillions : découvrez le résultat du tirage du mardi 2 juin 2026

Le résultat du tirage Euromillions du mardi 2 juin 2026 est très attendu ce soir, avec un jackpot colossal de 141 millions d'euros mis en jeu par la Française des Jeux.

L'Euromillions de ce mardi 2 juin 2026 promet une soirée particulièrement excitante pour les amateurs de jeux de hasard. La cagnotte mise en jeu lors du tirage de l'Euromillions atteint en effet 141 millions d'euros, un montant susceptible de transformer la vie d'un joueur en quelques secondes. Pour tenter leur chance, les participants ont jusqu'à 20h15 pour valider leur grille. Le résultat de l'Euromillions de ce soir, communiqué par la FDJ, est à découvrir ci-dessous dès sa publication officielle.

Un précédent tirage de l'Euromillions marqué par neuf gagnants au rang 2

Le tirage de l'Euromillions précédent, organisé le vendredi 29 mai 2026, n'avait pas livré de vainqueur au rang 1, ce qui explique le niveau particulièrement élevé du jackpot remis en jeu ce mardi. La combinaison gagnante était composée des numéros 14, 18, 31, 35 et 5, accompagnés des étoiles 12 et 2. Neuf joueurs sont toutefois parvenus à décrocher le rang 2 lors de ce tirage, une performance qui leur permet d'empocher une somme conséquente.

Avec un jackpot porté à 141 millions d'euros, l'Euromillions aujourd'hui suscite un engouement considérable. Les bureaux de tabac et les plateformes en ligne enregistrent traditionnellement une hausse importante de fréquentation lors des tirages dépassant la barre symbolique des 100 millions d'euros. Le résultat de l'Euromillions sera diffusé en début de soirée, après la clôture des prises de jeu.

Les chances de remporter le tirage de l'Euromillions indépendantes du nombre de joueurs

Une croyance largement répandue voudrait que les probabilités de gagner à l'Euromillions diminuent à mesure que le nombre de participants augmente. Il n'en est rien. Les chances de décrocher le gros lot dépendent uniquement du nombre total de combinaisons possibles sur une grille, soit 139 838 160. Que des milliers ou des millions de joueurs tentent leur chance, la probabilité reste identique pour chaque grille validée lors du tirage de l'Euromillions.

Du côté des statistiques, certains numéros étoile apparaissent moins fréquemment que d'autres dans les résultats de l'Euromillions. Le numéro étoile 4 est le moins tiré avec seulement 86 sorties, représentant 13,35 % des tirages. Viennent ensuite le 5 avec 98 apparitions (15,22 %), le 1 avec 99 sorties (15,37 %), le 11 avec 102 occurrences (15,84 %) puis le 8 avec 104 tirages (16,15 %). Ces données, souvent étudiées par les joueurs assidus, n'offrent toutefois aucune garantie sur les résultats à venir.

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