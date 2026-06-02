Euromillions : le résultat du tirage du mardi 2 juin 2026 dévoilé [EN DIRECT]

Euromillions : le résultat du tirage du mardi 2 juin 2026 dévoilé [EN DIRECT]
La Rédaction
La Rédaction

Le tirage Euromillions du mardi 2 juin 2026 a mis en jeu 141 millions et le résultat est désormais disponible en direct.

Ce mardi soir, 141 millions sont en jeu lors du tirage de l'Euromillions du 2 juin 2026, et les résultats sont à suivre en direct ci-dessous dès leur publication par la Française des Jeux. Une cagnotte de cette ampleur propulse ce tirage de l'Euromillions parmi les plus attendus du continent européen cette année. Des millions de joueurs, de la France au Portugal en passant par la Belgique et l'Espagne, scrutent ce soir leur grille dans l'espoir d'une vie transformée.

 

L'Euromillions est une loterie transnationale qui réunit chaque semaine neuf pays participants, ce qui explique la rapidité avec laquelle les jackpots peuvent enfler d'un tirage à l'autre. Lorsqu'aucun joueur ne décroche la combinaison gagnante, la cagnotte est reportée et augmentée, jusqu'à un plafond fixé à 250 millions. Ce mécanism de report est précisément ce qui confère au résultat de l'Euromillions un caractère aussi scruté ce soir.

Qui peut remporter ce tirage de l'Euromillions et depuis quels pays

Participer au tirage de l'Euromillions suppose de sélectionner cinq numéros compris entre 1 et 50, ainsi que deux numéros dits « étoiles » allant de 1 à 12. Cette grille standard, proposée depuis les bureaux de tabac ou les plateformes en ligne, constitue la base du jeu depuis son lancement en 2004. Le résultat de l'Euromillions est ensuite déterminé par un tirage mécanique réalisé à Londres, sous supervision indépendante.

Au-delà du jackpot principal, le résultat de l'Euromillions détermine également une série de rangs de gains secondaires, accessibles à ceux qui ne matchent qu'une partie de la combinaison. Ces niveaux intermédiaires représentent, chaque semaine, des milliers de gagnants à travers l'Europe, dont un grand nombre en France. Le tirage de l'Euromillions distribue ainsi des sommes bien réelles à des joueurs ordinaires, bien loin du seul scénario du grand jackpot.

Dernières mises à jour

22:12 - Participer à l'Euromillions coûte 2,50 euros et offre deux chances de gagner

Pour jouer à l'Euromillions, il faut avoir au moins 18 ans et débourser 2,50 euros pour une grille de base. Celle-ci peut être validée dans un point de vente agréé ou en ligne. Chaque grille achetée en France est automatiquement accompagnée d'un code My Million, composé de deux lettres et sept chiffres, que le joueur ne choisit pas lui-même. Ce code offre une chance supplémentaire de remporter un million d'euros à chaque tirage, que ce soit le mardi ou le vendredi.

22:00 - Comment participer au tirage de l'Euromillions

Chaque mardi et vendredi, les joueurs doivent cocher cinq chiffres compris entre 1 et 50, ainsi que deux numéros étoile parmi les 12 disponibles. Les grilles peuvent être validées dans un point de vente agréé par la FDJ, généralement un bureau de tabac, ou en ligne via le site et l'application de la Française des jeux. Une contrainte à ne pas négliger : toute grille doit impérativement être enregistrée avant 20h15 le jour du tirage, sous peine de ne pas pouvoir participer.

21:48 - Euromillions, la combinaison 1-2-3-4-5 aussi probable que les autres

À l'Euromillions, tous les résultats sont parfaitement aléatoires et imprévisibles. La combinaison 1-2-3-4-5, accompagnée des numéros étoile 6 et 7, dispose ainsi d'exactement autant de chances d'être tirée au sort que n'importe quelle autre combinaison possible. Le hasard reste le seul maître du jeu, rendant toute prédiction impossible. Par ailleurs, le tirage du mardi propose treize rangs de gains différents. Pour remporter une récompense, il suffit de trouver au minimum deux numéros, sans étoile. Les gains augmentent ensuite progressivement selon le nombre de bons numéros et d'étoiles trouvés, jusqu'au rang ultime nécessitant les cinq numéros et les deux étoiles.

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