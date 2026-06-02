Euromillions : le résultat du tirage du mardi 2 juin 2026 dévoilé [EN DIRECT]

Le tirage Euromillions du mardi 2 juin 2026 a mis en jeu 141 millions et le résultat est désormais disponible en direct.

Ce mardi soir, 141 millions sont en jeu lors du tirage de l'Euromillions du 2 juin 2026, et les résultats sont à suivre en direct ci-dessous dès leur publication par la Française des Jeux. Une cagnotte de cette ampleur propulse ce tirage de l'Euromillions parmi les plus attendus du continent européen cette année. Des millions de joueurs, de la France au Portugal en passant par la Belgique et l'Espagne, scrutent ce soir leur grille dans l'espoir d'une vie transformée.

L'Euromillions est une loterie transnationale qui réunit chaque semaine neuf pays participants, ce qui explique la rapidité avec laquelle les jackpots peuvent enfler d'un tirage à l'autre. Lorsqu'aucun joueur ne décroche la combinaison gagnante, la cagnotte est reportée et augmentée, jusqu'à un plafond fixé à 250 millions. Ce mécanism de report est précisément ce qui confère au résultat de l'Euromillions un caractère aussi scruté ce soir.

Qui peut remporter ce tirage de l'Euromillions et depuis quels pays

Participer au tirage de l'Euromillions suppose de sélectionner cinq numéros compris entre 1 et 50, ainsi que deux numéros dits « étoiles » allant de 1 à 12. Cette grille standard, proposée depuis les bureaux de tabac ou les plateformes en ligne, constitue la base du jeu depuis son lancement en 2004. Le résultat de l'Euromillions est ensuite déterminé par un tirage mécanique réalisé à Londres, sous supervision indépendante.

Au-delà du jackpot principal, le résultat de l'Euromillions détermine également une série de rangs de gains secondaires, accessibles à ceux qui ne matchent qu'une partie de la combinaison. Ces niveaux intermédiaires représentent, chaque semaine, des milliers de gagnants à travers l'Europe, dont un grand nombre en France. Le tirage de l'Euromillions distribue ainsi des sommes bien réelles à des joueurs ordinaires, bien loin du seul scénario du grand jackpot.

Dernières mises à jour