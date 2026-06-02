Euromillions : le résultat du tirage du mardi 2 juin 2026 dévoilé [EN DIRECT]

Le tirage Euromillions du mardi 2 juin 2026 a mis en jeu 141 millions et le résultat est désormais disponible en direct.
Ce mardi soir, 141 millions sont en jeu lors du tirage de l'Euromillions du 2 juin 2026, et les résultats sont à suivre en direct ci-dessous dès leur publication par la Française des Jeux. Une cagnotte de cette ampleur propulse ce tirage de l'Euromillions parmi les plus attendus du continent européen cette année. Des millions de joueurs, de la France au Portugal en passant par la Belgique et l'Espagne, scrutent ce soir leur grille dans l'espoir d'une vie transformée.
L'Euromillions est une loterie transnationale qui réunit chaque semaine neuf pays participants, ce qui explique la rapidité avec laquelle les jackpots peuvent enfler d'un tirage à l'autre. Lorsqu'aucun joueur ne décroche la combinaison gagnante, la cagnotte est reportée et augmentée, jusqu'à un plafond fixé à 250 millions. Ce mécanism de report est précisément ce qui confère au résultat de l'Euromillions un caractère aussi scruté ce soir.
Qui peut remporter ce tirage de l'Euromillions et depuis quels pays
Participer au tirage de l'Euromillions suppose de sélectionner cinq numéros compris entre 1 et 50, ainsi que deux numéros dits « étoiles » allant de 1 à 12. Cette grille standard, proposée depuis les bureaux de tabac ou les plateformes en ligne, constitue la base du jeu depuis son lancement en 2004. Le résultat de l'Euromillions est ensuite déterminé par un tirage mécanique réalisé à Londres, sous supervision indépendante.
Au-delà du jackpot principal, le résultat de l'Euromillions détermine également une série de rangs de gains secondaires, accessibles à ceux qui ne matchent qu'une partie de la combinaison. Ces niveaux intermédiaires représentent, chaque semaine, des milliers de gagnants à travers l'Europe, dont un grand nombre en France. Le tirage de l'Euromillions distribue ainsi des sommes bien réelles à des joueurs ordinaires, bien loin du seul scénario du grand jackpot.
Dernières mises à jour
22:12 - Participer à l'Euromillions coûte 2,50 euros et offre deux chances de gagner
Pour jouer à l'Euromillions, il faut avoir au moins 18 ans et débourser 2,50 euros pour une grille de base. Celle-ci peut être validée dans un point de vente agréé ou en ligne. Chaque grille achetée en France est automatiquement accompagnée d'un code My Million, composé de deux lettres et sept chiffres, que le joueur ne choisit pas lui-même. Ce code offre une chance supplémentaire de remporter un million d'euros à chaque tirage, que ce soit le mardi ou le vendredi.
22:00 - Comment participer au tirage de l'Euromillions
Chaque mardi et vendredi, les joueurs doivent cocher cinq chiffres compris entre 1 et 50, ainsi que deux numéros étoile parmi les 12 disponibles. Les grilles peuvent être validées dans un point de vente agréé par la FDJ, généralement un bureau de tabac, ou en ligne via le site et l'application de la Française des jeux. Une contrainte à ne pas négliger : toute grille doit impérativement être enregistrée avant 20h15 le jour du tirage, sous peine de ne pas pouvoir participer.
21:48 - Euromillions, la combinaison 1-2-3-4-5 aussi probable que les autres
À l'Euromillions, tous les résultats sont parfaitement aléatoires et imprévisibles. La combinaison 1-2-3-4-5, accompagnée des numéros étoile 6 et 7, dispose ainsi d'exactement autant de chances d'être tirée au sort que n'importe quelle autre combinaison possible. Le hasard reste le seul maître du jeu, rendant toute prédiction impossible. Par ailleurs, le tirage du mardi propose treize rangs de gains différents. Pour remporter une récompense, il suffit de trouver au minimum deux numéros, sans étoile. Les gains augmentent ensuite progressivement selon le nombre de bons numéros et d'étoiles trouvés, jusqu'au rang ultime nécessitant les cinq numéros et les deux étoiles.
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21:42 - Le My Million de l'Euromillions crée deux millionnaires par semaine en France
À chaque tirage de l'Euromillions, le My Million désigne automatiquement un nouveau millionnaire en France. Avec deux tirages hebdomadaires, les mardis et vendredis, ce sont donc deux joueurs qui décrochent chaque semaine la somme d'un million d'euros grâce à ce code bonus. Au 7 avril 2026, pas moins de 28 millionnaires avaient déjà été créés depuis le début de l'année. Les heureux gagnants proviennent de toutes les régions du territoire : Île-de-France, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire ou encore les DOM-TOM.
21:36 - Le numéro étoile 4, le grand absent des tirages de l'Euromillions
Certains numéros étoiles sortent bien moins souvent que d'autres à l'Euromillions. Le 4 est celui qui apparaît le moins fréquemment, avec seulement 86 tirages à son actif, soit 13,35 % des cas. Viennent ensuite le 5 (98 sorties, 15,22 %), le 1 (99 sorties, 15,37 %), le 11 (102 sorties, 15,84 %) et le 8 (104 sorties, 16,15 %). Ces statistiques, scrutées par de nombreux joueurs, ne garantissent toutefois en rien les résultats des prochains tirages.
21:30 - Un ticket sur 12 gagnant à l'Euromillions
À chaque tirage de l'Euromillions, les chances de remporter un gain sont plus élevées qu'on ne pourrait le croire. La Française des Jeux indique qu'en moyenne un ticket sur 12 rapporte quelque chose à son détenteur. De nombreux lots sont en effet distribués lorsque seulement quelques numéros de la combinaison ont été trouvés. Il est donc vivement recommandé de vérifier l'ensemble de ses numéros après chaque tirage. Les résultats officiels sont communiqués par la FDJ, et TF1 diffuse également le tirage en différé dans la soirée.
21:18 - Les gains Euromillions ne sont pas imposés en France
Bonne nouvelle pour les joueurs tricolores : contrairement à l'Espagne, au Portugal ou à la Suisse, où les gains supérieurs à certains seuils sont taxés entre 10 % et 35 %, la France considère un gain à l'Euromillions comme un accroissement de patrimoine non imposable. Le jackpot est donc perçu dans son intégralité. Une nuance toutefois : dès l'année suivante, les revenus générés par le placement de cette somme — intérêts, dividendes ou loyers — restent soumis à la fiscalité classique.
21:16 - Euromillions, sept fois moins de chances de gagner qu'au Loto
Décrocher le jackpot de l'Euromillions relève d'un défi statistique colossal. Un joueur ne disposant que d'une seule grille fait face à une chance sur 139 838 160 de trouver la bonne combinaison. À titre de comparaison, les probabilités sont sept fois plus favorables au Loto, où elles s'établissent à une sur 19 068 840. Une différence qui s'explique en partie par des jackpots sans commune mesure : l'Euromillions peut atteindre jusqu'à 250 millions d'euros, là où le Loto mise sur des tirages spéciaux plafonnés à 10 ou 13 millions d'euros.
21:16 - Jouer à l'Euromillions en ligne, c'est possible
Impossible de se rendre dans un point de vente avant 20h15 ? Il est tout à fait possible de participer au tirage de l'Euromillions directement en ligne, via le site de la Française des Jeux ou son application mobile. Une solution pratique pour les joueurs manquant de temps ou se retrouvant face à un bureau de tabac fermé. Par ailleurs, toutes les combinaisons ont strictement les mêmes chances d'être tirées au sort : la suite 1-2-3-4-5 avec les étoiles 6 et 7 a autant de probabilités de sortir que n'importe quelle autre. Le hasard reste l'unique maître du jeu.
21:16 - Le MyMillion de l'Euromillions, deux millionnaires par semaine en France
À chaque tirage de l'Euromillions, le MyMillion garantit la création d'un nouveau millionnaire en France. Avec deux tirages hebdomadaires, chaque mardi et vendredi, ce sont donc deux nouveaux millionnaires qui voient le jour chaque semaine dans l'Hexagone. Depuis le début de l'année 2026, ce sont déjà 20 millionnaires qui ont été désignés par ce mécanisme. Les heureux gagnants sont issus de toutes les régions du pays, de l'Île-de-France à l'Occitanie, en passant par la Bourgogne-Franche-Comté, le Centre-Val de Loire ou encore les DOM-TOM.
21:15 - À quelle heure sont dévoilés les résultats de l'Euromillions ?
Le code My Million est généralement révélé aux alentours de 20h30-45, pendant ou peu après le journal de 20 heures de TF1. La combinaison gagnante de l'Euromillions est ensuite dévoilée dans la foulée. La répartition détaillée des gains est quant à elle publiée plus tard dans la soirée par la Française des jeux. À noter que certains joueurs fondent leurs choix de numéros sur leurs chiffres fétiches ou leurs dates de naissance, tandis que d'autres s'appuient sur les statistiques des numéros les plus et les moins sortis.
21:15 - Comment participer au tirage de l'Euromillions
Chaque mardi et vendredi, les joueurs cochent cinq numéros entre 1 et 50, ainsi que deux numéros étoile parmi les 12 disponibles. Les grilles peuvent être jouées dans un point de vente agréé par la FDJ, généralement un bureau de tabac, ou en ligne via le site et l'application de la Française des jeux. Une contrainte à respecter impérativement : les grilles doivent être validées avant 20h15 le jour du tirage. Pour ceux qui ne souhaitent pas choisir leurs numéros, l'option "flash" génère automatiquement une combinaison aléatoire.
21:15 - 21:XX - comment réclamer ses gains à l'Euromillions
Les gagnants de l'Euromillions disposent de soixante jours pour récupérer leurs gains auprès de la Française des jeux. Ce délai part "à compter de la date du dernier tirage ou évènement auquel le reçu a participé", et non nécessairement à partir du tirage gagnant lui-même. Pour les gains supérieurs à 500 000 euros, un service dédié aux grands vainqueurs est joignable au 09 69 36 60 60. Un délai à ne pas négliger pour ne pas laisser une somme potentiellement importante sans propriétaire.
21:14 - Tout savoir sur les chances de gagner à l'Euromillions
Décrocher le jackpot de l'Euromillions relève du défi statistique : la probabilité d'y parvenir est d'une chance sur 139 838 160, selon les données officielles de la Française des Jeux. En revanche, les petits gains sont bien plus accessibles. Trouver deux numéros sans étoile offre une chance sur vingt-deux environ, ce qui explique que les gains de faible montant restent relativement fréquents. Pour tenter sa chance, les joueurs doivent sélectionner 5 numéros parmi 50 et 2 étoiles parmi 12, pour un prix de 2,50 € la grille simple.
21:13 - Cinq amis d'Île-de-France remportent le jackpot record de l'Euromillions
En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont remporté ensemble 250 millions d'euros à l'Euromillions, soit le plafond maximal du jeu. Fait marquant : c'était "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Ce record dépasse les gains d'un joueur de Tahiti, qui avait décroché 220 millions en 2021, et d'un retraité du Sud de la France, qui en avait remporté 200 millions en décembre 2020. Un couple alsacien avait quant à lui touché 178 millions en novembre 2025.