Journée de la Terre : faites-vous ces actions recommandées par l'ONU pour sauver la planète ?

Ce 22 avril, c'est la Journée de la Terre. A cette occasion, l'ONU rappelle que la lutte contre le dérèglement climatique ne se joue pas seulement dans les sommets internationaux.

Chaque 22 avril, la Journée de la Terre nous rappelle l'urgence climatique et la fragilité de notre écosystème. Si les décisions politiques et industrielles sont cruciales, l'Organisation des Nations Unies (ONU) insiste sur un point fondamental : le pouvoir de l'individu. À travers sa campagne "Agissons" (ActNow), l'ONU propose dix actions concrètes pour que chaque habitant devienne un acteur du changement.

1. Économiser l'énergie chez soi

L'énergie que nous consommons pour le chauffage, la climatisation et l'éclairage provient encore majoritairement de combustibles fossiles. L'ONU recommande de baisser le chauffage d'un degré, de passer aux ampoules LED et de privilégier le séchage du linge à l'air libre. Ces gestes simples, cumulés à une meilleure isolation, peuvent réduire l'empreinte carbone domestique de près de 900 kg de CO2 par an.

2. Jeter moins de nourriture

Le gaspillage alimentaire est un non-sens écologique. Environ un tiers de la nourriture produite dans le monde est jeté, finissant par pourrir dans des décharges et libérant du méthane. Acheter uniquement le nécessaire et composter les restes permet de valoriser les ressources utilisées pour la production agricole.

3. Manger plus de légumes

L'impact environnemental de l'alimentation est massif. La production de viande et de produits laitiers nécessite plus de terres, d'eau et d'énergie que celle des végétaux. En intégrant davantage de légumineuses, de fruits et de céréales à nos menus, nous réduisons drastiquement les émissions de méthane et la déforestation liée aux pâturages.

4. Marcher, pédaler ou prendre les transports publics

Le secteur des transports est l'un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre. En choisissant le vélo ou la marche pour les trajets courts, on améliore sa santé tout en protégeant le ciel. Pour les plus longues distances, le train ou le bus restent les meilleures alternatives. Vivre sans voiture peut économiser jusqu'à 2 tonnes de CO2 par an.

5. Réfléchir à ses déplacements

L'avion est le mode de transport le plus polluant par kilomètre parcouru. L'ONU nous invite à limiter nos vols long-courriers, à privilégier les réunions virtuelles ou à explorer des destinations plus proches accessibles en train. Un seul vol transatlantique en moins représente une économie de près de 2 tonnes de carbone.

6. Réduire, réutiliser, réparer et recycler

Notre modèle de consommation " extraire, fabriquer, jeter " est insoutenable. Chaque objet neuf possède une empreinte carbone liée à sa fabrication. L'ONU préconise de privilégier la seconde main, de réparer nos appareils électroniques et de limiter drastiquement l'usage des plastiques, dont moins de 10 % sont actuellement recyclés.

7. Modifier la source d'énergie de son domicile

Quand cela est possible, passer aux énergies renouvelables (solaire, éolien) change la donne. Installer des panneaux solaires ou choisir un fournisseur d'énergie verte peut réduire l'empreinte carbone individuelle de 1,5 tonne par an.

8. Opter pour un véhicule électrique

Pour ceux qui ne peuvent se passer d'une voiture, la transition vers l'électrique est recommandée. Bien que leur fabrication soit gourmande en ressources, ces véhicules émettent beaucoup moins de gaz à effet de serre sur l'ensemble de leur cycle de vie que les moteurs thermiques.

9. Nettoyer son environnement et planter des espèces indigènes

L'action locale a un impact direct sur la biodiversité. Participer à des nettoyages de plages ou de parcs protège la faune de la pollution plastique. Chez soi, planter des espèces indigènes favorise les pollinisateurs et renforce l'écosystème local.

10. S'exprimer et faire pression

L'ONU encourage chaque citoyen à interpeller les dirigeants et les entreprises. Utiliser son pouvoir d'achat pour soutenir des marques responsables et demander des changements politiques audacieux est le moteur de la transformation systémique.

En cette Journée de la Terre, l'appel de l'ONU est clair : si personne ne peut tout faire, tout le monde peut faire quelque chose. L'addition de ces millions de petits pas constitue la seule trajectoire viable pour un avenir durable.