Ce lion qui vient de mourir en France était hors du commun, il avait une particularité exceptionnelle

Le monde animalier a perdu une figure emblématique. Djibo, pensionnaire du zoo de Saint-Martin-la-Plaine, est mort.

C'est une page de l'histoire du parc zoologique de la Loire qui se tourne. Le refuge Tonga Terre d'Accueil, qui a pris soin du félin pendant près de 14 ans, a annoncé la triste nouvelle sur ses réseaux sociaux, avec un message intitulé : "La fin d'un règne". "Il était le plus ancien pensionnaire du refuge, le lion vivant le plus âgé d'Europe, et peut-être même au-delà", rapporte Actu Saint-Etienne.

Djibo n'était pas un lion comme les autres, il était même hors du commun du fait de son âge. À 27 ans, il était officiellement le doyen des lions de France, le plus âgé d'Europe et, selon toute vraisemblance, l'un des plus vieux spécimens au monde." Le zoo lui rendait hommage il y a peu, soulignant son "regard si marqué" et sa capacité à "défier le temps" et à "écrire une page rarissime de l'histoire des lions".

L'association Tonga Terre d'accueil explique d'ailleurs que traditionnellement, la vie d'un lion male ne va pas au delà de 10 ou 12 ans, et encore moins de la vingtaine d'années. Cela s'explique par le train de vie mené par le félin rythmé par les combats, la chasse, les conditions difficiles et la compétition. "En parc zoologique, grâce aux soins quotidiens, ils peuvent parfois atteindre les 20 ans", ajoute l'association animale.

Avec ses 27 bougies soufflées le jour même de sa disparition, Djibo a littéralement doublé l'espérance de vie habituelle de ses congénères sauvages. Malgré une forme physique impressionnante pour son âge, le poids des années avait fini par rattraper le vieux roi. Suivi de très près par les équipes médicales du parc, Djibo montrait des signes de fatigue. "Il a naturellement moins d'énergie et se déplace parfois plus difficilement", a expliqué le refuge.