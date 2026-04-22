Résultat du Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 22 avril 2026 [EN LIGNE]

LOTO. Le tirage du Loto du 22 avril 2026 a-t-il fait un nouveau millionnaire ? Les résultats sont à retrouver dans notre article !

Le tirage Loto de ce mercredi 22 avril 2026 promettait trois millions d'euros aux participants. Les résultats gagnants sont enfin connus. Mais y a-t-il eu un grand vainqueur ? Quelqu'un a-t-il eu suffisamment de chance pour mettre la main sur la totalité du résultat Loto ? Il semble que non... La répartition des gains est plutôt formelle : personne n'a parié sur la bonne combinaison gagnante de ce tirage Loto. Cependant, un participant est tout de même parvenu à trouver les cinq bons chiffres, mais pas le numéro Chance. Il empoche ainsi 169 696 euros. Quatorze autres grilles ont également été cochées correctement de quatre des cinq bons chiffres et du numéro Chance. Chacune permet à son détenteur de repartir avec 2 958 euros. Voici tous les résultats Loto de ce mercredi :

Tirage du Loto du mercredi 22 avril 2026 30 - 37 - 38 - 40 - 43 1

Joker+ : 8 842 470

Option 2nd tirage : 4 - 11 - 23 - 38 - 41

Codes gagnants : B79892127 - T31352435 - W92739447 - J25882467 - O81174769 - T62916918 - Q16121814 - P10451526 - I75216623 - U88768548

Combien coûte une grille pour participer au tirage Loto ?

Si pour le prochain tirage Loto, Super Loto oblige, la grille est vendue 3 euros, lors d'un tirage Loto classique, la grille coûte 2,20 euros pour ceux qui se contentent d'une grille avec une combinaison classique. Quant à ceux qui tentent d'augmenter leur chance en cochant davantage de numéros, il faut s'attendre à ce que les prix soient parfois bien supérieurs. Comptez 4,40 euros pour un deuxième numéro étoile et 13,20 euros si vous ajoutez un sixième chiffre à une combinaison de base.

Dans le cas où l'on souhaite cocher tous les numéros Chance, c'était possible. Il en coûte 22 euros. Avec six chiffres et les 10 numéros Chance, la grille est vendue 132 euros. Au maximum, la grille peut atteindre les 369,60 euros. Dessus sont alors cochés huit chiffres et trois numéros Chance.

Quelles sont les chances de trouver le résultat Loto ?

Plus de chiffres sont cochés, plus la grille coûte cher et ce n'est pas pour rien. En effet, plus un joueur coche de chiffres, plus il a aussi de chance de trouver les résultats Loto gagnants. En se restreignant à une combinaison minimale, soit cinq chiffres et un numéro Chance, un joueur aura une chance sur 19 068 840 de trouver le bon résultat. Un chiffre qui ne dépend pas du nombre de participants au Loto, mais bien du nombre de combinaisons possibles avec une grille composée de 49 chiffres et 10 numéros Chance.

Une chance sur 19 068 840, c'est particulièrement peu. Comme le souligne le site Welovebuzz, un joueur a plus de chance d'être né avec un sixième doigt (une chance sur 20 000) que de remporter le jackpot. Il a également davantage de chance d'être touché par un astéroïde (une sur 720 000), d'avoir un enfant astronaute (une sur 12 millions) que de trouver le résultat Loto du jour. À noter cependant qu'un joueur a autant de chance d'être le grand gagnant du tirage que la combinaison 1 - 2 - 3 - 4 - 5 avec le numéro Chance 6 sorte un jour.

Dernières mises à jour

21:42 - Probabilité de gagner un code Loto : variable selon le jour Les chances de remporter un code Loto dépendent du nombre de grilles validées pour un tirage donné. Pour un tirage du lundi, la probabilité est estimée à environ 1 sur 30 000, contre 1 sur 80 000 le samedi en raison d'une participation plus importante. Lors d'un Grand Loto de Noël, avec 100 codes gagnants, les chances peuvent grimper jusqu'à 1 sur 4 000. 21:30 - Le code Loto : 10 gagnants à 20 000 euros garantis par tirage Un code Loto est attribué automatiquement pour tout achat d'une grille de Loto. À chaque tirage — lundi, mercredi et samedi —, 10 codes sont tirés au sort, offrant à 10 joueurs un gain de 20 000 euros chacun. Cette tombola constitue un gain supplémentaire indépendant des résultats de la grille. 21:14 - Le bulletin papier : 6 grilles disponibles chez le buraliste Le bulletin papier du Loto est disponible chez les détaillants FDJ et contient 6 grilles. Le joueur peut en remplir de 1 à 6, en cochant ses numéros à l'aide d'un stylo noir ou d'un crayon. Un résumé des règles est rappelé au dos de chaque bulletin. LIRE PLUS

Chaque lundi, mercredi et samedi, la Française des jeux propose un nouveau tirage Loto. Le jackpot est au minimum de deux millions d'euros. Pour jouer, il suffit de cocher cinq chiffres et un numéro Chance et surtout, de valider sa grille avant 20h15 le jour du tirage. Les résultats sont généralement connus vers 21 heures.