Hommage national au sergent-chef Florian Montorio : suivez la cérémonie à Montauban en direct

Un hommage national sera rendu au sergent-chef Florian Montorio ce jeudi 23 avril à Montauban. Père de deux filles de 9 et 15 ans, le militaire a été tué samedi dernier dans le sud du Liban.

Un hommage national va être rendu ce jeudi 23 avril au sergent-chef Florian Montorio, tué dans une embuscade dans le sud du Liban. Présidée par la ministre des Armées Catherine Vautrin, en présence du chef d'état-major de l'armée de Terre, le général Pierre Schill, la cérémonie se tiendra à partir de 11h30 au 17e Régiment du génie parachutiste de Montauban (Tarn-et-Garonne).

Casque bleu de 40 ans, le sergent-chef Florian Montorio était père de deux filles de 9 et 15 ans. Il a perdu la vie samedi dernier dans la région de Deir-Kifa (Liban) d'un tir à l'arme légère au cours d'une embuscade imputée au Hezbollah. Il était déployé au Liban dans le cadre de l'opération DAMAN depuis le 20 janvier en qualité de sous-officier adjoint en section de combat du génie au sein de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL).

Un "lien très étroit" entre l'armée et Montauban

Florian Montorio avait rejoint le 17e RGP en 2021 et devait retourner à la vie civile "d'ici quelques mois", a souligné samedi le responsable de ce régiment, le colonel Jérémy Akil. Ce jeudi, la mairie de Montauban a prévu une "marche silencieuse" depuis la caserne et après la cérémonie militaire en l'honneur de Florian Montorio. Un cortège partira pour rejoindre une église de la ville où une messe sera célébrée.

Les Montalbanais pourront "stationner tout le long" et "rendre par leur présence un hommage au militaire qui a été tué", a expliqué à l'AFP Didier Lallemand, le maire (UDR) de la ville. Il rappelle le "lien historiquement très étroit" entre l'armée et la population locale. "Dès l'annonce du décès de ce militaire, il y a vraiment eu une émotion qui s'est emparée de la ville", a-t-il dit. "L'armée à Montauban, c'est 3 500 militaires, donc c'est 3 500 familles, ce sont des enfants qui vont à l'école à Montauban, qui fréquentent les clubs sportifs, qui assistent aux manifestations", conclut l'élu.

Jean-Noël Barrot dénonce un "crime de guerre"

Hier, un deuxième militaire français des Forces intérimaires des Nations unies au Liban (FINUL) est mort. Le caporal-chef Anicet Girardin du 132ème régiment d'infanterie cynotechnique de Suippes a perdu la vie ce mercredi 22 avril 2026, au matin, a annoncé Emmanuel Macron sur le réseau social X. Il a été victime de la même embuscade que Florian Montorio survenue dans la région de Deir-Kifa le samedi 18 avril. Deux autres soldats français étaient également sur place et ont été blessés. Un "hommage solennel" lui sera rendu "lors des cérémonies des 7 et 8 mai", a indiqué le maire de Reims, Arnaud Robinet.

Ce jeudi, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a dénoncé un "crime de guerre", après la mort de deux Casques bleus français au Liban dans une attaque attribuée au Hezbollah. "Il y a de la tristesse car ces deux hommes laissent derrière eux des familles (…) et de la colère car s'en prendre à des Casques bleus, c'est constitutif d'un crime de guerre et c'est une atteinte à la communauté internationale tout entière", assure-t-il au micro de Franceinfo.