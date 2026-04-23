Parcoursup : 700 000 candidats victimes d'un piratage et d'exfiltration de données

Une usurpation frauduleuse des données Parcoursup de plus de 700 000 candidats a été identifiée. Des informations à caractère personnel et des coordonnées ont notamment été piratées.

705 000 candidats résidant ou ayant formulé des vœux en Occitanie sur Parcoursup sont concernés par un "incident de sécurité". C'est ce que révèle ce jeudi 23 avril 2026 le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace par voie de communiqué. Cela concerne les sessions de 2023 et 2025 et touche les données personnelles de ces candidats. En effet, après un signalement intervenu en mars 2026, le gouvernement indique avoir identifié une "usurpation frauduleuse affectant le compte d'un module de gestion des données Parcoursup réservé à l'usage des personnels de la région académique Occitanie".

De quelles données parle-t-on ? Il s'agit de données à caractère personnel : nom, prénom, nationalité française, UE ou hors UE, date de naissance, mais pas seulement. Des coordonnées ont aussi été piratées : adresse, adresse mail et numéro de téléphone. En outre, des informations sur la scolarité, le statut de boursier ou non et le parcours de formation et, pour les mineurs, le lien de parenté et la catégorie socio-professionnelle des responsables légaux ont aussi fuité. Le ministère précise que "les accès frauduleux identifiés, reposant sur l'utilisation d'identifiants légitimes, et à la suite, l'exfiltration non autorisée de données à caractère personnel, ont été réalisés en octobre 2025".

Les usagés concernés appelés à la "vigilance" par le ministère

Comment savoir si vous êtes concerné ? Les équipes du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace assurent que les candidats des deux sessions concernées - et terminées - ont été informés. Il dit prendre "cet incident avec la plus grande gravité et met tout en œuvre, conformément à la feuille de sécurité numérique de l'Etat, pour en limiter les conséquences et renforcer la sécurité de ses systèmes". De plus, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a été notifiée et une plainte a été déposée auprès de la procureure de la République de Paris, apprend-on ce jeudi.

Face à cet incident, des mesures de sécurisation "renforcées" ont été mises en place : l'anonymisation du module de gestion affecté pour toutes les sessions, session 2026 comprise, la révision des identifiants et mots de passe et un durcissement des conditions d'accès. Malgré toutes les précautions prises, le ministère conseille de rester extrêmement vigilant. Des tentatives d'hameçonnage en ligne, d'escroquerie ou d'usurpation d'identité "restent possibles".