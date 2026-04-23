Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 23 avril 2026, 20 000 euros par mois en jeu

EURODREAMS. Le tirage EuroDreams de ce jeudi 23 avril fera-t-il un rentier ? Les résultats seront dévoilés dans la soirée sur cette page.

Tirage EuroDreams oblige, de nombreux joueurs vont tenter leur chance ce jeudi 23 avril 2026. À la clé d'une potentielle victoire ? Jusqu'à 20 000 euros par mois pendant trente ans. Le tout en ayant parié que 2,50 euros, prix d'une grille de base composée d'une combinaison de six chiffres et d'un numéro Dream.

Les joueurs qui souhaitent participer au tirage ont jusqu'à 20h15 pour le faire. Il faudra toutefois se munir de toutes ses chances pour espérer sortir vainqueur et donc rentier de ce tirage. Les résultats EuroDreams seront communiqués ici même un peu plus tard dans la soirée.

Que devient la rente d'un gagnant de l'Euromillions s'il décède ?

Contrairement au Loto ou à l'Euromillions, qui proposent au gagnant le versement d'un jackpot en une seule fois, au tirage de l'EuroDreams, la promesse est de remporter un gain sous forme de rente. Du moins pour les premiers rangs. Ainsi, lorsqu'un joueur parvient à trouver les six chiffres et le numéro Dream, soit la totalité du résultat EuroDreams, il empoche 20 000 euros par mois pendant trente ans. Sur son site la Française des jeux, il est précisé qu'"en cas de décès du gagnant, les mensualités de la rente cessent d'être versées. En revanche, le restant du gain est payé en une fois et attribué par un notaire aux éventuels ayants droits conformément aux règles de dévolution successorale".