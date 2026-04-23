Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 23 avril 2026 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Le tirage EuroDreams de ce jeudi 23 avril a-t-il fait un rentier ? Tous les résultats sont désormais disponibles !

Le tirage EuroDreams a livré ses résultats gagnants ! Ce jeudi 23 avril 2026, comme chaque lundi et chaque jeudi, la Française des jeux et ses homologues européens proposaient de repartir avec 20 000 euros par mois pendant trente ans. En somme, de devenir rentier pour les trois prochaines décennies.

Mais quelqu'un a-t-il trouvé le résultat EuroDreams ? On ignore encore à ce stade de la soirée si un participant est parvenu à parier sur la bonne combinaison. Si oui, a-t-il joué en France ou dans un autre pays ? Le plus simple est de vérifier les résultats par soi-même. Voici tous les chiffres gagnants du jour :

Tirage du jeudi 23 avril 2026 3 - 7 - 19 - 22 - 23 - 29 2

Que devient la rente d'un gagnant de l'Euromillions s'il décède ?

Contrairement au Loto ou à l'Euromillions, qui proposent au gagnant le versement d'un jackpot en une seule fois, au tirage de l'EuroDreams, la promesse est de remporter un gain sous forme de rente. Du moins pour les premiers rangs. Ainsi, lorsqu'un joueur parvient à trouver les six chiffres et le numéro Dream, soit la totalité du résultat EuroDreams, il empoche 20 000 euros par mois pendant trente ans.

Il en va de même pour le ou les vainqueurs du second rang qui, grâce à leurs six chiffres, mais faute d'avoir coché le bon numéro Dream, peuvent prétendre à un gain de 2 000 euros par mois pendant cinq ans. En dessous, les sommes sont bien plus petites et sont donc remises en une fois. Mais qu'advient-il pour les rentiers s'ils meurent avant d'avoir tout reçu ? Sur son site la Française des jeux, il est précisé qu'"en cas de décès du gagnant, les mensualités de la rente cessent d'être versées. En revanche, le restant du gain est payé en une fois et attribué par un notaire aux éventuels ayants droits conformément aux règles de dévolution successorale".