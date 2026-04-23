Homme abattu par des policiers à Marseille : que s'est-il passé ?

Un homme armé d'un couteau a été abattu à Marseille ce jeudi 23 avril. À l'origine du tir mortel ? Des policiers municipaux. Que sait-on des faits qui se sont produits dans le 11e arrondissement ?

Drame à Marseille. Un homme a été abattu ce jeudi 23 avril 2026 dans la Cité phocéenne. Selon les premières informations, rapportées par RTL, l'individu était armé d'un couteau. Il aurait été abattu par des policiers municipaux. Les faits se sont déroulés dans le 11e arrondissement de Marseille.

Le Parisien précise qu'à l'origine du drame, c'est un contrôle routier mené par la brigade canine de la police municipale qui aurait dégénéré. Une information que confirme RTL selon qui les faits sont survenus vers 17h20. Interpellé par les policiers municipaux après avoir été repéré en train de conduire un téléphone portable à la main, l'homme a stoppé sa voiture et en est sorti avec un couteau. Couteau qu'il aurait pointé en direction des agents, ce qui aurait suscité une réponse des forces de l'ordre. L'un des agents aurait ainsi "fait feu" trois fois. Deux des cartouches auraient touché le torse de l'homme qui aurait été "neutralisé" par les agents.

Une enquête ouverte, les policiers "extrêmement choqués"

La Provence rapporte que les policiers municipaux auraient prodigué, dans la foulée, les premiers secours. Une équipe de Smur aurait ensuite pris le relai. Malheureusement, l'homme a succombé à ses blessures et est décédé une heure plus tard, vers 18h20. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur cette histoire. Selon BFMTV, peu avant 19h30, le parquet était sur les lieux du drame. Le Parisien croit savoir que l'individu, né en 1997, était sous contrôle judiciaire et faisait l'objet d'un mandat d'arrêt.

Dans un communiqué publié ce jeudi soir, la ville de Marseille rapporte que les policiers municipaux qui ont été acteurs des faits "ont été extrêmement choqués". Ils dû être "orientés vers une cellule psychologique" à l'hôpital. Le maire, Benoît Payan, a également tenu à "rappeler le courage des agents de la police municipale qui font face au danger" quotidiennement.

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20:47 - L'homme abattu à Marseille faisait l'objet d'un mandat d'arrêt D'après les informations du Parisien, l'homme abattu à Marseille était né en 1997. Il était sous contrôle judiciaire et faisait apparemment l'objet d'un mandat d'arrêt. 20:31 - Les policiers "extrêmement choqués" "Les policiers municipaux ont été extrêmement choqués et ont été orientés vers une cellule psychologique" à l'hôpital, a révélé la ville de Marseille dans un communiqué relatant le drame. Benoît Payan, maire de la ville, a insisté sur "le courage des agents de la police municipale qui font face au danger" quotidiennement. 20:11 - Deux cartouches dans le torse Selon les informations de RTL, l'homme abattu à Marseille par des policiers aurait reçu deux des trois cartouches tirées par le policier dans le torse. Malgré les premiers soins pratiqués par les policiers puis par le Smur, l'homme est décédé de ses blessures une heure après les faits, à 18h20. 19:56 - Un contrôle routier qui a dégénéré ? Selon les informations du Parisien, à l'origine du drame survenu à Marseille ce jeudi soir, c'est un banal contrôle routier qui aurait dégénéré. L'homme contrôlé aurait sorti un couteau ce qui aurait entraîné une réponse des policiers municipaux qui auraient fait feu et neutralisé l'individu.

Un homme a été abattu dans le 11e arrondissement de Marseille ce jeudi 23 avril. Interpellé dans le cadre d'un contrôle routier, il est sorti de son véhicule armé d'un couteau. L'un des policiers a fait feu et a touché l'individu à deux reprises au torse. L'homme est mort de ses blessures une heure après.