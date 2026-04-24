Marseille : un homme tué par la police municipale, les contours du drame précisés

A Marseille, un homme muni d'une arme blanche a été abattu par la police municipale, jeudi 23 avril 2026, lors d'un contrôle routier. La victime faisait l'objet d'un mandat d'arrêt.

Un homme a été abattu ce jeudi 23 avril 2026 dans la Cité phocéenne, selon RTL. Les faits se sont déroulés dans le 11e arrondissement de Marseille, au niveau du boulevard des Libérateurs et de la Traverse Noire, d'après La Provence. Le Parisien précise qu'à l'origine du drame, c'est un contrôle routier mené par la brigade canine de la police municipale qui aurait dégénéré. Une information que confirme RTL selon qui les faits sont survenus vers 17h20.

Interpellé par les policiers municipaux après avoir été repéré en train de conduire un téléphone portable à la main, l'homme a stoppé sa voiture et en est sorti avec un couteau. Une arme qu'il aurait pointée en direction des agents. D'après La Provence, l'équipage aurait instantanément reculé vers son véhicule de patrouille, mais l'homme se serait alors jeté sur un des agents. Celui-ci aurait donc dégainé son arme et "fait feu" trois fois. Deux des trois balles de 9 mm auraient touché le torse de l'homme qui aurait ainsi pu être "neutralisé" par les agents.

Une enquête ouverte en flagrance

La Provence rapporte que les policiers municipaux auraient prodigué, dans la foulée, les premiers secours. Une équipe du Smur aurait ensuite pris le relais. Malheureusement, l'homme a succombé à ses blessures et est décédé une heure plus tard, vers 18h20. Une enquête a été ouverte en flagrance et confiée à la direction de la criminalité territoriale (DCT).

Un magistrat du parquet de Marseille s’est rendu sur les lieux de l’homicide où un important dispositif de police était déployé. Le Parisien croit savoir que l'individu, né en 1997, était sous contrôle judiciaire et faisait l'objet d'un mandat d'arrêt. Le corps de la victime était encore sur place et la police scientifique effectuait des prélèvements peu après 21 heures, d’après un photographe de l’AFP.

Benoît Payan, salue "le courage des agents de la police municipale"

Les policiers municipaux, âgés respectivement de 52, 38 et 22 ans, "ont été extrêmement choqués et ont été orientés vers une cellule psychologique" à l’hôpital, indique la ville de Marseille dans un communiqué. Ils ont dû être "orientés vers une cellule psychologique" à l'hôpital de la Timone.

La municipalité "se tient à la disposition de la justice pour que l'ensemble des faits et circonstances de cet acte soient considérés", à indiqué jeudi soir le maire de Marseille, Benoît Payan, saluant "le courage des agents de la police municipale qui font face au danger et assurent au quotidien la sécurité des Marseillaises et des Marseillais".

Dernières mises à jour

09:42 - Une enquête ouverte en flagrance, confiée à la Direction de la criminalité territoriale Après la mort de l'homme né en 1997 selon les informations du journal Le parisien, une enquête a été ouverte en flagrance et confiée à la direction de la criminalité territoriale (DCT). Le corps de la victime était encore sur place et la police scientifique effectuait des prélèvements peu après 21 heures, hier, d’après un photographe de l’Agence France-Presse (AFP), présent sur les lieux du drame à Marseille. 09:39 - La mairie de Marseille "se tient à la disposition de la justice" Ce jeudi, un homme armé d'un couteau a été abattu par des agents de la police municipale ce jeudi 23 avril 2026 dans le 11e arrondissement de la cité phocéenne. Face au drame, la mairie de Marseille n'a pas tardé à réagir : la municipalité "se tient à la disposition de la justice pour que l'ensemble des faits et circonstances de cet acte soient considérés", à indiqué le soir-même le maire de Marseille, Benoît Payan, saluant "le courage des agents de la police municipale qui font face au danger et assurent au quotidien la sécurité des Marseillaises et des Marseillais". 23/04/26 - 22:01 - Pourquoi le policier a-t-il tiré sur l'homme abattu à Marseille ? Selon les informations de La Provence, le forcené se serait jeté, muni de son couteau, sur l'un des trois policiers. C'est celui-ci qui aurait alors fait feu à trois reprises sur l'homme.

Un homme a été abattu dans le 11e arrondissement de Marseille jeudi 23 avril. Interpellé dans le cadre d'un contrôle routier, il est sorti de son véhicule armé d'un couteau. L'un des policiers a fait feu et a touché l'individu à deux reprises au torse. L'homme est mort de ses blessures une heure après.