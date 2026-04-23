Elio, atteint d'une leucémie : le nouveau message du père, inquiet, après l'élan de générosité

Les centres chargés de l'envoi des kits salivaires n'étaient pas prêts à faire face à un tel élan de solidarité visant à tenter de trouver un donneur de moelle osseuse pour le petit Elio, atteint d'une leucémie rare.

Qui pour sauver Elio, 4 ans, atteint d'une leucémie rare ? Alors que la seule chance du petit garçon de guérir est d'obtenir une greffe de moelle osseuse, le corps médical et les proches d'Elio cherchent désespérément un donneur compatible. "Si on veut quelqu'un de 100% compatible, c'est une chance sur un million", a expliqué le père d'Elio, dont France 3 rapporte les propos.

Relayée par Teddy Riner et Emmanuel Macron, la mobilisation nationale lancée par les parents du jeune garçon a connu un succès bienvenu et pour le moins inattendu. Conséquence : une envolée du nombre d'inscriptions enregistrées auprès de l'agence en charge de la gestion des donneurs. Plus de 66 000 demandes ont été faites, selon France 3 Côte d'Azur. Alors qu'on comptait jusque-là 430 000 donneurs volontaires en France, l'apport est plus que conséquent !

"Les gens pourraient recevoir leur kit fin juin. Ils auront peut-être oublié d'ici là"

Mais face à cette demande exceptionnelle, les services ne semblent aujourd'hui pas capables de répondre. Les envois de kits salivaires connaissent des retards. Ce qui inquiète grandement le père d'Elio. "On regrette ces retards dans les livraisons de kits. Des délais de 72 heures étaient indiqués, alors que là...", confie-t-il à France 3.

Le père d'Elio craint que le temps de livraison démobilise les personnes qui avaient été touchées par l'histoire de son fils. "Notre appel a été fait le 15 mars. Avec les délais annoncés, les gens pourraient recevoir leur kit fin juin. Ils auront peut-être oublié d'ici là."

Interrogée par la chaîne locale, l'agence de biomédecine évoque un véritable défi logistique. "À ce jour, 20 000 kits salivaires ont déjà été envoyés par l'ensemble des centres donneurs aux personnes préinscrites en ligne", explique-t-elle. Et de poursuivre : "Compte tenu des réapprovisionnements prévus, 20 000 autres kits seront envoyés à compter de fin avril - début mai et environ 20 000 kits à compter de fin mai, soit 60 000 kits envoyés sur les 66 000 demandes."