Val d'Oise. La construction d'une mosquée stoppée à cause du manque de places pour les voitures

Une ville du Val d'Oise a suspendu la construction d'une nouvelle mosquée en raison d'un manque de place de stationnement pour les voitures.

Le projet de construction d'une nouvelle mosquée dans le Val-d'Oise vient de connaître un coup d'arrêt brutal. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a décidé, le 7 avril dernier, d'interrompre les travaux initiés par l'association En Nour. Cette décision de justice suspend le permis de construire qui avait été initialement délivré par l'ancien maire de Sarcelles, Patrick Haddad, rapporte Actu.fr.

L'origine de cette suspension ne porte pas sur la nature de l'édifice, mais sur des règles d'urbanisme strictes. La préfecture a déposé un recours, suivi par le juge des référés, en raison d'une insuffisance flagrante de places de stationnement prévues pour les véhicules motorisés. Les magistrats ont relevé une méconnaissance du Plan Local d'Urbanisme de la commune, le projet ne garantissant pas un accueil sécurisé et fluide des fidèles circulant en voiture.

© 123rf

L'association En Nour a exprimé sa déception dans un communiqué publié sur la plateforme Hello Asso. Elle y rappelle l'urgence de la situation : les locaux actuels sont devenus trop exigus pour accueillir les fidèles dans des conditions dignes. Malgré l'organisation de deux prêches le vendredi, certains croyants sont contraints de prier sous des tentes à l'extérieur.

Le projet suspendu se voulait pourtant d'une grande envergure. En plus des salles de prière, l'édifice devait abriter plusieurs salles, le coût des travaux est estimé à plus de 2 millions d'euros. "La mosquée compte environ 250 enfants et 100 adultes qui étudient les sciences islamiques. Malheureusement, beaucoup n'ont pas pu s'inscrire, en raison de nombre de places limitées. Nous sommes en incapacité d'accueillir des classes supplémentaires", déclare-t-elle.

Ce n'est pas une première dans la région. En 2025, un projet porté par la Confédération Islamique du Milli Gorus avait subi le même sort pour des motifs identiques de non-conformité aux règles de stationnement.