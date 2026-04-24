Résultat du Super Loto : le tirage du vendredi 24 avril 2026, 13 millions d'euros en jeu

LOTO. Pour cet incroyable tirage Loto, les participants peuvent espérer remporter jusqu'à 13 millions d'euros. Les résultats seront dévoilés dans la soirée sur cette page.

Non, vous ne rêvez pas ! Il y a bien un tirage Loto ce vendredi 24 avril 2026. Et ce n'est pas n'importe quel tirage ! Il s'agit en effet du tirage anniversaire du Loto, qui fête ses 50 ans ! Ainsi, tout participant qui parviendra à trouver le résultat Loto ce vendredi empochera les 13 millions d'euros qui sont mis en jeu. Un jackpot digne d'un Super Loto, pourront constater les aficionados du Loto. À noter que 50 codes LOTO permettant chacun d'empocher 20 000 euros seront également tirés au sort. Tous les résultats Loto sont à découvrir ci-dessous :

Comment participer à un tirage Loto ?

Habituellement, un tirage Loto est organisé le lundi, le mercredi et le samedi. Mais il est possible de tenter de trouver les résultats Loto n'importe quel jour de la semaine. En se rendant dans un point de vente agréé par la Française des jeux ou tout simplement sur le site internet ou l'application FDJ, on peut acheter une grille composée de 49 chiffres et 10 numéros Chance.

Pour valider sa grille et participer au tirage Loto, il faut cocher au moins cinq chiffres compris entre un et 49 et un numéro Chance parmi les 10 possibles. Pour jouer pour un tirage Loto précis, il est important de valider sa grille au plus tard, avant 20h15 le jour du tirage, sinon la grille ne sera pas valide.

Combien coûte une grille pour le tirage Loto ?

Participer au Loto ne coûte pas cher. Du moins, si on se contente d'un seul tirage et d'une grille simple. La grille est en effet vendue 2,20 euros pour un tirage lambda, trois euros s'il s'agit d'un Super Loto. Mais les prix peuvent vite s'envoler. En jouant une grille simple à chaque tirage Loto de la semaine, cela représente déjà 6,60 euros hebdomadaires, soit environ 26,4 euros par mois.

Les prix grimpent encore davantage si on décide d'augmenter ses chances de trouver le résultat Loto en cochant davantage que les chiffres nécessaires pour composer une combinaison. Ainsi, lors d'un tirage classique, la grille cochée de cinq chiffres et deux numéros Chance est vendue 4,40 euros. Dans le cas d'un Super Loto, elle coûte 6 euros. Pour un tirage classique, comptez 13,20 euros si vous pariez sur six chiffres et un numéro Chance. C'est 18 euros pour un Super Loto. Reste à déterminer avec soi-même si le jeu en vaut vraiment la chandelle.

Dernières mises à jour

19:43 - Quels sont les chiffres qui sortent le moins au tirage Loto ? Toujours selon les statistiques de la Françaises des jeux, que l'on peut consulter ici, le 43 est le chiffre qui semble avoir le moins de chance au Loto, avec seulement 85 sorties à ce jour. Viennent ensuite le 33 et ses 89 sorties, le 1 et ses 91 sorties et le 14 avec ses 92 sorties. 19:34 - Ces choses qui sont plus probables de vous arriver qu'une victoire au tirage Loto Trouver les résultats du Loto est loin d'être donné à tout le monde. Avec une chance sur plus de 19 millions, un participant du tirage Loto a plus de chance d'être né avec un sixième doigt sur une main (une chance sur 20 000), d'être touché par un astéroïde (1 sur 720 000), d'être frappé par un avion (1 sur 10 millions), ou encore d'avoir un enfant astronaute (1 sur 12 millions) que d'avoir parié sur les bons résultats Loto. Mais comme le souligneront les plus téméraires, qui ne tente rien n'a rien ! 19:22 - Ces chiffres qui sont le plus sortis au tirage Loto Le chiffre le plus chanceux lors des tirages Loto est le 31, selon les statistiques de la FDJ, avec 122 sorties aux compteurs. Il est suivi du 30 et de ses 121 sorties, et du 24 (118 sorties). Ex aequo derrière, le 3, le 6, le 9 et le 28 (117 sorties).

Pour les cinquante ans du Loto, la Française des jeux organise un Super Loto qui ne devrait pas laisser les joueurs de marbre. Treize millions d'euros sont promis à qui trouvera les résultats Loto. Et ce n'est pas tout ! Comme souvent lorsqu'un Super Loto est mis en place, 50 codes LOTO permettant chacun de remporter 20 000 euros sont tirés au sort.