Résultat Loto : le tirage du vendredi 24 avril 2026 remporté, voici dans quel département

LOTO. Excellente nouvelle pour les participants du Super Loto de ce vendredi 24 avril 2026. Le tirage a été remporté. L'heureux élu qui a trouvé tous les résultats gagnants avait tenté sa chance dans un département qui a été dévoilé.

Le tirage Loto ce vendredi 24 avril 2026 a fait un grand vainqueur. Un participant ayant tenté sa chance dans l'Orne a remporté le jackpot de 13 millions d'euros. Il dispose désormais de 60 jours pour récupérer ses gains. Mais que les nombreux autres joueurs ne partent pas défaitistes pour autant ! Il est en effet possible qu'ils aient trouvé une partie du résultat gagnant. De même, rappelons que 50 vainqueurs étaient promis quoi qu'il arrive ce soir. Grâce aux 50 codes LOTO exceptionnellement tirés au sort, et qui ont chacun permis à leur détenteur de remporter 20 000 euros, il y a une bonne demi-centaine de grands gagnants. Tous les résultats Loto sont à découvrir ci-dessous :

Tirage du Loto du vendredi 24 avril 2026 2 - 12 - 16 - 20 - 26 2

Joker+ : 6 886 917

Codes gagnants : R59731391 - E84744274 - O94994029 - K32947148 - I67262454 - Q14177715 - J99627555 - F31327096 - E14637802 - H75748767 - U99372150 - J58031561 - S61937495 - R57726472 - L40694416 - O22522231 - L73655360 - H70854261 - L73719143 - P32103958 - V49346315 - J67913510 - K18362693 - M05588476 - R84070986 - I71423128 - K97592486 - V53402424 - T37188764 - B58676429 - M60839943 - I60636506 - R81623111 - J99574989 - J49448017 - O82456361 - P57212215 - H73236079 - F29553891 - C14694630 - I35456672 - R66579218 - S14355562 - V91822578 - H18207778 - U95384712 - H54185099 - G56447005 - J88049812 - Q43130415

Comment participer à un tirage Loto ?

Habituellement, un tirage Loto est organisé le lundi, le mercredi et le samedi. Mais il est possible de tenter de trouver les résultats Loto n'importe quel jour de la semaine. En se rendant dans un point de vente agréé par la Française des jeux ou tout simplement sur le site internet ou l'application FDJ, on peut acheter une grille composée de 49 chiffres et 10 numéros Chance.

Pour valider sa grille et participer au tirage Loto, il faut cocher au moins cinq chiffres compris entre un et 49 et un numéro Chance parmi les 10 possibles. Pour jouer pour un tirage Loto précis, il est important de valider sa grille au plus tard, avant 20h15 le jour du tirage, sinon la grille ne sera pas valide.

Combien coûte une grille pour le tirage Loto ?

Participer au Loto ne coûte pas cher. Du moins, si on se contente d'un seul tirage et d'une grille simple. La grille est en effet vendue 2,20 euros pour un tirage lambda, trois euros s'il s'agit d'un Super Loto. Mais les prix peuvent vite s'envoler. En jouant une grille simple à chaque tirage Loto de la semaine, cela représente déjà 6,60 euros hebdomadaires, soit environ 26,4 euros par mois.

Les prix grimpent encore davantage si on décide d'augmenter ses chances de trouver le résultat Loto en cochant davantage que les chiffres nécessaires pour composer une combinaison. Ainsi, lors d'un tirage classique, la grille cochée de cinq chiffres et deux numéros Chance est vendue 4,40 euros. Dans le cas d'un Super Loto, elle coûte 6 euros. Pour un tirage classique, comptez 13,20 euros si vous pariez sur six chiffres et un numéro Chance. C'est 18 euros pour un Super Loto. Reste à déterminer avec soi-même si le jeu en vaut vraiment la chandelle.

Dernières mises à jour

22:25 - Comment percevoir son gain après le tirage du Loto ? Vous avez trouvé les bons résultats Loto ? Ou tout du moins une partie du résultat gagnant de ce mercredi 15 avril 2026 ? Pour récupérer les gains, il y a plusieurs options et cela dépend principalement d'où et comment on a joué. Ainsi, pour ceux qui ont tenté leur chance en ligne, le montant sera crédité sur le compte joueur. En revanche, pour les participants ayant acheté leur grille dans un point de vente FDJ, ceux-ci doivent retourner au même endroit, munis de leur reçu, pour percevoir les gains de 30 000 euros maximum. 22:02 - Combien est vendue la grille Loto la plus chère ? Si l'on coche huit chiffres, compris entre 1 et 49 ainsi que trois des 10 numéros Chance d'une même grille, il ne faudra pas débourser 2,20 euros, mais... 369,60 euros ! Et cela ne garantit pas au joueur de remporter ne serait-ce qu'un petit quelque chose ! 21:44 - Quels sont les plus gros gains déjà remportés au tirage Loto ? Avec 13 millions d'euros proposés au tirage Loto, les joueurs ont de quoi être enthousiastes ! Mais on est tout de même loin du plus gros jackpot jamais remporté à ce jeu de hasard. Selon te site Tirage Gagnant, il était de 30 millions d'euros. Il a été emporté à Orgères, en Ille-et-Vilaine, le 4 décembre 2021. Quelques semaines plus tôt, un gros lot de 26 millions d'euros avait été remporté le 11 septembre sur Internet. Sur la dernière marche du podium figure un jackpot de 25 millions d'euros gagné le 5 décembre 2022 à Paris. 21:25 - Quelques chiffres plus tirés que d'autres au loto ? Selon les données les plus récentes, le 6, le 15 et le 31 sont ceux qui ont été les plus tirés. Si cette méthode est utile ne cas de panne d'inspiration, elle ne garantit en aucun cas de remporter le jackpot. Tous les nombres de la grille ont autant de chance d'être tirés, et vous avez une chance sur plus de 19 millions de trouver la combinaison gagnante. LIRE PLUS

Pour les cinquante ans du Loto, la Française des jeux organisait un Super Loto qui n'a pas dû laisser les joueurs de marbre. Treize millions d'euros étaient promis à qui trouverait les résultats Loto, ainsi que 50 codes LOTO permettant chacun de remporter 20 000 euros.