Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 24 avril 2026 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Pour ce tirage Euromillions, seulement 17 millions d'euros sont mis en jeu. Bien loin du montant astronomique distribué mardi à ceux qui avaient trouvé les résultats.

Pour tenter sa chance au tirage Euromillions de ce vendredi 24 avril 2026, rien de bien compliqué. Il suffit de se connecter à l'application de la Française des jeux ou à son site internet, de cocher cinq chiffres parmi ceux compris entre 1 et 50 et deux numéros étoile parmi les 12 possibles.

Il vous en coûtera 2,50 euros, prix d'une grille classique. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les applications et sites internet, il est aussi possible de tenter sa chance dans un point de vente FDJ, souvent un bureau de tabac. Quoi qu'il en soit, le résultat Euromillions gagnant sera mis en ligne ici même vers 21h30/22 heures :

Un incroyable jackpot remporté lors du précédent tirage Euromillions

Mardi, un incroyable tirage Euromillions était organisé. Après des semaines sans grand vainqueur, personne n'ayant suffisamment de chance pour trouver le résultat Euromillions, près de 145 millions d'euros avaient été mis en jeu. À l'issue du tirage, surprise générale ! Ce n'est pas un, mais bien trois grands vainqueurs qui sont repartis millionnaires !

En effet, trois joueurs avaient parié correctement sur le résultat gagnant. Ils ne sont cependant pas repartis chacun avec 145 millions d'euros. Non. Ils ont dû se partager le pactole : soit très exactement 48 175 066 euros chacun. Parmi les trois chanceux du jour : un Français, ou tout du moins une personne ayant tenté sa chance en France. Les deux autres tickets gagnants avaient été validés au Royaume-Uni, rapporte La République des Pyrénées.