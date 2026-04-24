Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 24 avril 2026 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Le tirage Euromillions de ce vendredi 24 avril a rendu son verdict. Retrouvez sans plus attendre tous les résultats du jour.

Le tirage Euromillions de ce vendredi 24 avril 2026 a-t-il fait un heureux élu ? Le résultat Euromillions vient d'être dévoilé. Mais contrairement au Loto, qui est une loterie nationale, l'Euromillions est une loterie commune à neuf pays européens. Le détail de la répartition des gains n'est, de fait, généralement connu qu'un peu plus tard dans la soirée.

Le plus simple est donc de comparer sa combinaison et son My Million avec les résultats Euromillions du jour qui sont à retrouver ci-dessous. À noter qu'en cas de victoire au tirage Euromillions, un joueur dispose d'une soixantaine de jours pour se manifester !

Tirage du vendredi 24 avril 2026 25 - 26 - 30 - 40 - 45 1 5

MyMillion : SG 160 4533

Un incroyable jackpot remporté lors du précédent tirage Euromillions

Mardi, un incroyable tirage Euromillions était organisé. Après des semaines sans grand vainqueur, personne n'ayant suffisamment de chance pour trouver le résultat Euromillions, près de 145 millions d'euros avaient été mis en jeu. À l'issue du tirage, surprise générale ! Ce n'est pas un, mais bien trois grands vainqueurs qui sont repartis millionnaires !

En effet, trois joueurs avaient parié correctement sur le résultat gagnant. Ils ne sont cependant pas repartis chacun avec 145 millions d'euros. Non. Ils ont dû se partager le pactole : soit très exactement 48 175 066 euros chacun. Parmi les trois chanceux du jour : un Français, ou tout du moins une personne ayant tenté sa chance en France. Les deux autres tickets gagnants avaient été validés au Royaume-Uni, rapporte La République des Pyrénées.