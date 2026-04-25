Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 25 avril 2026 [EN DIRECT]

LOTO. Pour ce tirage Loto du samedi 25 avril 2026, la Française des jeux propose de remporter la somme de 2 millions d'euros. Les résultats seront publiés dans cet article dès leur dévoilement.

Et la cagnotte repart de zéro ce samedi 25 avril 2026. Deux millions d'euros sont donc à remporter ce soir lors du tirage du Loto de la Française des jeux (FDJ). Une fois les résultats du tirage de ce soir annoncés, ils seront affichés ci-dessous :

Tirage du Loto du samedi 25 avril 2026 :

En attente

Joker+ : en attente

2nd tirage : en attente

Codes gagnants : en attente

Hier, vendredi 24 avril, une personne a remporté le jackpot lors du Super Loto. Voici les résultats finals du tirage de la veille, vendredi.

Pour rappel, le tirage du Super Loto, vendredi 24 avril, a fait un heureux élu. Un participant, résident dans l'Orne, a remporté les 13 millions d'euros mis en jeu grâce à la combinaison gagnante : 2 - 12 - 16 - 20 - 26 et le numéro Chance 2. Par ailleurs, 50 joueurs ont également gagné une somme grâce aux 50 codes LOTO exceptionnellement tirés au sort avec, à la clé, 20 000 euros. Un joli lot de consolation.

Il semblerait que le week-end soit synonyme de réussite chez la FDJ en ce moment. Lors du tirage Loto du samedi 18 avril, trois personnes se sont partagés le butin à hauteur de 16 millions d'euros, soit 5 333 334 euros. Voici la combinaison qu'ils ont choisie pour l'emporter : 5 - 22 - 23 -24 - 25 et le numéro chance 10.

Les joueurs peuvent jouer jusqu'à 20 h 15 le jour J.

Si vous souhaitez vous aussi faire partie de la grande liste des gagnants, vous pouvez remplir votre grille en point de vente FDJ ou directement en ligne, via le site officiel ou l'application mobile. La démarche est simple : il faut sélectionner cinq numéros parmi 49 et un numéro Chance de 1 à 10.

Le prix d'une grille simple est fixé à 2,50 euros, incluant automatiquement un code My Million. Les joueurs ont jusqu'à 20 h 15 pour valider leur participation le jour du tirage, dont les résultats sont publiés vers 21 h 15 en ligne.