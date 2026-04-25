"Il me reste quelques mois à tirer dans ce pays. Puis, je me tire", Boualem Sansal règle ses comptes

Boualem Sansal, 81 ans, est entré ce samedi 25 avril à l'Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique. Il en a profité pour régler ses comptes dans le cadre de son arrivée chez Grasset, maison d'édition appartenant au groupe Hachette de Vincent Bolloré. Il a aussi annoncé qu'il allait quitter la France.

L'écrivain Boualem Sansal est entré ce samedi 25 avril à l'Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique. Âgé de 81 ans et gracié en novembre dernier par le président algérien après un an de prison, Boualem Sansal se dit honoré par la distinction qui lui est faite en Belgique. "Ça flatte, quand on sort de prison et qu'on a été ramené à zéro, sans statut, sans droits" et "ça me donne de la force", a-t-il déclaré vendredi, hier, dans un entretien avec l'AFP et relayé par LCI notamment. L'écrivain se trouvait alors dans la grande salle de l'Académie belge.

La polémique autour de son arrivée chez la maison d'édition Grasset, maison d'édition contrôlée par le groupe Hachette du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, avait éclaté il y a quelques mois après l'élection à l'Académie française de Boualem Sansal. L'écrivain de 81 ans a expliqué à l'AFP qu'il refusait d'être instrumentalisé et d'être associé à Vincent Bolloré. "Pourquoi avant mon arrivée chez Grasset personne n'a dit : 'les gens qui sont chez Grasset sont chez Bolloré'... J'arrive moi et on dit : 'ah il est chez Bolloré'", a souligné l'écrivain. Il ajoute aussi sur cette affaire : "Bolloré, je ne l'ai jamais rencontré, je ne connais pas ce monsieur. Il n'a pas besoin de moi, je n'ai pas besoin de lui", ajoute-t-il.

"La France, c'est fini pour moi"

Boualem Sansal est actuellement sous traitement médical en région parisienne pour plusieurs pathologies graves. Fatigué par des mois de polémiques, l'écrivain franco-algérien a aussi expliqué qu'il a l'intention de quitter le pays. "La France, c'est fini pour moi. Il me reste quelques mois à tirer dans ce pays. Puis, je me tire". Boualem Sansal a aussi expliqué vendredi 24 avril qu'il reviendrait sur sa brouille avec Gallimard dans son nouveau livre à paraître le 2 juin prochain et intitulé La Légende. Il détaille ainsi qu'il aurait voulu être défendu en résistant, en "homme libre [...] Je ne suis pas une marchandise.