Macron prince ! C'est très sérieux, il visite sa principauté avec une demande sensible

En plus de sa fonction présidentielle française, Emmanuel Macron est également coprince. Il n'a ni couronne, ni château, mais dispose bien de l'autorité officielle.

Ce lundi 27 avril, Emmanuel Macron se rend à Andorre, principauté située aux confins du sud de la France et du nord de l'Espagne. Il doit y dévoiler son programme en matière de réindustrialisation du territoire, une cause sur laquelle il travaille depuis son accès au pouvoir en 2017. Mais pas seulement. Il s'avère que le chef de l'Etat français est également le co-prince d'Andorre. A l'image de ses prédécesseurs à l'Elysée, l'ancien ministre de l'Economie s'est vu attribuer, à son arrivée à l'Elysée, une fonction princière qu'il partage avec l'évêque catholique de la ville frontalière espagnole d'Urgell, qui se nomme Josep-Lluis Serrano Pentinat.

L'Elysée a également indiqué à l'AFP que le président, durant son séjour de deux jours dans la principauté, s'assurera d'évoquer la "question de l'avortement". Andorre est, avec le Vatican, le seul pays européen ou il est encore interdit de procéder à "une interruption volontaire de grossesse" (IVG), et cela même à l'issue d'un viol, d'inceste, de danger pour la mère et d'atteinte pour le fœtus, explique BFMTV. Là-bas, l'avortement est passible de prison pour les femmes et les médecins qui le pratiquent. Malgré la bonne volonté de Xavier Espot Zamora, le chef du gouvernement d'Andorre, de "dépénaliser" l'IVG, sans pour autant le légaliser, la question reste fragile en raison du lien de la principauté avec le Saint-Siège du Vatican, rappelle Le Dauphiné.

Emmanuel Macron est co-prince

L'attribution de fonction princière au président de la république française est une tradition qui remonte XIIIème siècle. Afin de mettre fin aux rivalités quant à la souveraineté sur Andorre, un accord a été signé en 1278 entre le comte de Foix, côté français, et l'évêque d'Urgell, en Catalogne. Il s'agit de l'accord féodal du "paréage". Au fil des années et des différents systèmes politiques mis en place en France, l'autorité officielle a été transmise au chef de l'Etat, explique Le Parisien.

Charles de Gaulle y a laissé sa patte en "établissant" que chaque président français devait se rendre dans la principauté, au moins une fois durant son mandat. Emmanuel Macron s'y était d'ailleurs tenu pour la première fois en 2019, lors de son premier mandat présidentiel. Ce titre princier est cependant purement "honorifique". Les deux co-princes d'Andorre n'interfèrent pas dans le fonctionnement du pays au quotidien.

Macron affiche sa politique industrielle à Andorre

Le déplacement du président dans le sud de la France est pour lui l'occasion d'inaugurer la mise en activité de nouvelles usines, participant au plan de réindustrialisation du pays, notamment une semaine après le discours qu'il a tenu présentant les "150 projets stratégiques" constituant son plan de réindustrialisation de la France.

C'est à Lavelanet, en Ariège, que Macron inaugurera l'usine, qui ouvrira courant fin d'année 2026, "Occitanie Geotex", dont l'activité repose sur la fabrication des géotextiles à partir de fibres végétales de laine et de chanvre destinés à la construction de routes et à l'agriculture. L'usine symbolise selon l'Elysée "la politique de réindustrialisation, de relance industrielle [...] menée par le chef de l'Etat depuis 2017".