Master Poulet : d'où vient la viande ? Est-ce de la junk food bas de gamme ?

L'enseigne Master Poulet, spécialisée dans le poulet, est au cœur d'une polémique. A Saint-Ouen, la municipalité s'oppose à l'ouverture du restaurant, qualifié de chaîne de "malbouffe".

Master Poulet est la chaîne de rôtisserie rapide dont tout le monde parle depuis quelques jours. L'un de ses points de vente, récemment ouvert, à Saint-Ouen est au cœur d'une polémique : le maire PS de la commune, Karim Bouamrane met tout en œuvre pour fermer la nouvelle boutique. L'édile fustige notamment le manque de qualité de la viande vendue aux clients.

Comme le rapporte France info, le poulet n'est pas produit en France, mais vient bien de l'Union européenne. L'origine de la viande est d'ailleurs un sujet que cette chaine de restauration rapide sait sensible. Il faut dire que les accusations de malbouffe sont nombreuses à l'égard de Master Poulet, ce qui indigne la direction du groupe. "Je m'inscris totalement en faux ! On fait du poulet rôti, on ne fait pas frire notre poulet", s'insurge Nabil B., de la direction de Master Poulet, auprès France Info. "Notre viande vient principalement de Pologne et d'Espagne, c'est un excellent poulet européen" ajoute-t-il, précisant encore : "On n'a pas de poulet ukrainien, ni brésilien. C'est juste qu'aujourd'hui, on fait de tels volumes qu'en France on est incapable de trouver un fournisseur qui nous fournisse suffisamment. C'est impossible". "Nous sommes reconnus pour travailler des produits frais préparés à la minute. Nos prix très accessibles ne se font pas au détriment de cette qualité" , a ajouté Master Poulet à l'équipe d'informations de TF1.

Quelle garantie offre donc la volaille en provenance de la Pologne et de l'Espagne ? Les deux pays, comme la France, sont concernés par les normes européennes en matière d'élevage et d'agro-alimentaire. D'après Poland export, la production de volaille est en majorité concentrée dans de grandes exploitations, spécialisées dans l'élevage intensif. La production de poulet polonaise est l'une des plus importante en Europe : le pays produit environ 3 millions de tonnes de volailles par an. Près de 80% de ses exportations sont pour des pays de l'UE.

Plus globalement, la réglementation de production de poulet sur le sol de l'UE - en Espagne et en Pologne - est établie par des directives qui garantissent un "bien-être" des animaux en élevage : la densité maximale est fortement encadrée. De plus, l'éclairage, la litière, la ventilation et l'alimentation des animaux sont des éléments qui doivent répondent à un cahier des charges strict, selon la directive 98/58/CE du Conseil sur la protection des animaux dans les élevages, partage le site de l'UE.

Du poulet pas cher, la clé du succès de Master Poulet

Le succès de ce poulet rôti tient principalement à son prix cassé. Il est possible d'acheter un poulet entier pour 8 euros maximum. Ou encore un plat de pates pour 3 euros. Des prix plus qu'attractifs en cette période d'inflation. Les consommateurs de l'enseigne semble aussi avoir été séduits par cette offre haletante. "On est des travailleurs, on est mal payés. On cherche quoi ? Des choses pas chères. Quand vous voyez les différences aujourd'hui, un [sandwich] grec, c'est 10 euros. Et là, on mange bien, on remplit notre ventre. Avec 7 euros, vous mangez pour deux personnes", partage un ouvrier de chantier à France Info.

La commune de Saint-Ouen fait savoir qu'elle n'a pas de grief particulier contre cette chaine précisément, mais souligne de son côté sa volonté de diversifier les commerces et de promouvoir la qualité. "Nous, notre travail, c'est de limiter cette mauvaise alimentation. Et le projet qui est politique et qui est le nôtre, c'est dans un premier temps d'assurer la tranquillité publique. Et dans un second temps permettre que toutes et tous puissent s'alimenter et puissent avoir droit au meilleur à un prix accessible" , a en ce sens affirmé au micro de TF1 la conseillère municipale Emna Sghaïer.

L'enseigne de poulet rôti dénombre aujourd'hui des dizaines d'établissements en Ile-de-France. Dans un contexte ou le marché du poulet a augmenté de 25% sur les cinq dernières années, Master Poulet a su proposer une "formule gagnante" auprès des consommateurs.