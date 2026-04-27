Grève des surveillants pénitentiaires : voici à quoi ressemble le quotidien des agents

Les agents pénitentiaires se mobilisent et ont bloqué les prisons françaises ce lundi 27 avril après un appel à la grève de l'Ufap-Unsa Justice pour dénoncer les conditions de travail et le manque d'effectifs dans les maisons d'arrêt.

Les prisons françaises sont à l'arrêt (ou presque) ce lundi 27 avril 2026. Les agents pénitentiaires sont appelés "au blocage de l'ensemble des structures pénitentiaires" à l'occasion d'une mobilisation nationale lancée par l'Ufap-Unsa Justice et soutenue par la CGT Pénitentiaire. S'ils assurent le service minimum, les agents pénitentiaires sont en grève pour dénoncer les conditions de travail dans les maisons d'arrêt de plus en plus surpeuplées.

"Depuis des mois, nous alertons sur une surpopulation pénale devenue incontrôlable", écrit le syndicat Ufap-Unsa dans son communiqué en dénombrant "88 000 détenus" pour seulement 62 363 places opérationnelles dans les prisons françaises selon les données le 1er février 2025. Cette surpopulation, estimée à 137,5% au 1er mars 2026, affecte les conditions de vie des détenus qui se retrouvent à trois dans des cellules de deux personnes, ou à deux dans des cellules individuelles avec l'ajout de matelas au sol. Un confort réduit et une promiscuité accrue qui génèrent des tensions et compliquent le travail des agents pénitentiaires.

Et la surpopulation des prisons n'est pas le seul problème, les agents pénitentiaires doivent aussi faire face à des sous-effectifs régulièrement pour ne pas dire systématiquement. L'Ufap-Unsa appelle donc à "combler les 5 000 postes manquants" au niveau national et réclame "des mesures d'urgence face à la surpopulation carcérale" pour garantir la sécurité et la dignité des agents pénitentiaires.

Des agents insuffisants pour surveiller les prisons 24h/24

S'assurer que les détenus sont présents, vivants et qu'ils vont bien : voici la principale mission des agents pénitentiaires à laquelle s'ajoutent d'autres responsabilités notamment liées au travail de réinsertion des détenus. Leur travail s'articule donc autour des visites régulières faites aux détenus et des déplacements à assurer en fonction des tâches et rendez-vous de chacun, des temps de sortie et des permissions accordées.

Puisque les prisons doivent fonctionner 24 heures sur 24, plusieurs équipes sont censées se relayer au fil de la journée selon le déroulé d'une journée-type décrit par un chef surveillant à Questions Justice en 2021 : celle du matin qui embauche entre 6 et 7h, celle de l'après-midi entre 14 et 15h et celle de la nuit à partir de 21h. Seulement face au manque de personnels, certains surveillants évoquent des journée à rallonge. Un agent à la prison d'Aix-Luynes évoquait des "grosses semaines de 60 heures sur cinq jours" auprès de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2024 avec notamment des journées commençant à 6h45 et terminant à 19h "s'il n'y a pas de problèmes".

Un agent pour 70 à 80 détenus : "les gens sont crevés"

A chaque prise de poste, les agents débutent avec l'appel et l'assignation à leur secteur avant de procéder à l'appel des détenus pour vérifier qu'ils sont tous dans leur cellule et vivants. S'en suit un briefing qu'une quinzaine de minutes avec l'équipe précédente pour rapporter les problèmes survenus et faire le point sur les particularités du jour (les détenus malades, les rendez-vous médicaux, ceux avec les instances judiciaires et les sorties prévues pour certains prisonniers).

Une fois toutes ces informations rapportées, les agents procèdent à l'appel physique des détenus en ouvrant une à une chaque cellule et en échangeant avec les détenus pour voir comment ils vont et s'il y a des demandes spécifiques. Un tour des cellules à répéter plusieurs fois dans la journée (au moins une fois au petit matin, en fin de matinée et début d'après-midi en cas de changement d'équipe et une fois après le repas du soir). Des visites qui peuvent prendre beaucoup de temps lorsqu'un "surveillant gère 70 à 80 détenus tout seul" comme c'est le cas à la maison d'arrêt de Rodez selon Alexandre Vidal, agent pénitentiaire et secrétaire local Ufap-Unsa Justice interrogé par France 3 Occitanie. "Les gens sont crevés, la fatigue engendre également de la tension. On a de plus en plus d'arrêts de travail, on a des gens qui sont au bout du rouleau", insister le maton.

Des déplacements de détenus incessants pour les agents

Sans compter qu'à ces visites s'ajoutent les nombreux et divers déplacements des détenus supervisés par les agents pénitentiaires. Les mouvements collectifs et individuels commencent après l'appel physique des prisonniers. Les détenus isolés sont déplacés en premier ou en dernier pour éviter toutes rencontres. Les autres sont conduits par groupes lorsqu'ils doivent rejoindre les ateliers ou les travaux domestiques de la prison pour lesquels ils travaillent ou pour la sortie au préau donnant un accès quotidien à l'extérieur. Les déplacements des détenus vers les ateliers sont les premiers de la matinée selon le planning horaire dressé par Questions Justice et deux accès au préau sont prévus dans la journée : un le matin et un l'après-midi pour une à deux heures selon les prisons.

Pendant que des détenus sont dehors, les agents pénitentiaires se chargent de conduire d'autres prisonniers aux douches ou à divers rendez-vous. Au retour du préau, tous les condamnés sont reconduits en cellule et un nouveau tour des pensionnaires est réalisé par les surveillants avec un échange avec chaque détenu.

Après la sortie, l'heure est à la distribution des repas pour chaque détenu que ce soit pour le déjeuner ou le dîner. Si après le repas du midi de nouveaux déplacements sont prévus pour la suite des rendez-vous des détenus ont lieu, que ce soit pour des raisons médicales, des rencontres avec les avocats et pour les parloirs, il n'y a plus de mouvement collectif après le repas du soir.

A cause des sous-effectifs, les détenus "ne sortent plus" et "sont plus agressifs"

Il s'agit d'une organisation colossale pour chaque surveillant, en particulier lorsqu'ils sont en sous-effectif. "On en a marre, le soir, mentalement, je suis cuit", relatait l'agent pénitentiaire d'Aix-Luynes déjà en 2024. Le manque de personnel empêche d'ailleurs certaines sorties pour les détenus ce qui a pour conséquence de mettre les surveillants en danger : "On n'a plus le temps de les sortir en activités, ou c'est annulé parce qu'il n'y a plus de surveillants, ils ne sortent plus de leur cellule et à la fin ils sont plus agressifs", expliquait le même matin à France 3 PACA.

Les agents pénitentiaires, déjà en infériorité numérique par rapport aux détenus, sont également moins efficaces face aux petite rebellions des prisonniers en raison du sous-effectif. "Il y a trois semaines, les détenus ont bloqué le retour promenade, c'est-à-dire qu'ils ont refusé de rentrer en cellules. Ils revendiquaient l'accès au terrain de sport parce que depuis presque six mois notre moniteur de sport est parti et il n'a pas été remplacé. Du coup ils n'ont plus accès au terrain de sport. Sans tolérer, on comprend néanmoins leur besoin d'extérieur", témoigne Alexandre Vidal, agent pénitentiaire à Rodez.