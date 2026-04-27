Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 27 avril 2026 [EN LIGNE]

LOTO. Le tirage du Loto de ce lundi 27 avril 2026 mettait en jeu la somme 3 millions d'euros. Les résultats sont disponibles dans cet article dès à présent.

Ce lundi 27 avril 2026, la FDJ mettait en jeu, pour son tirage Loto, la somme de 10 millions d'euros, ainsi que dix gagnants tirés au sort, qui pouvaient chacun remporter 20 000 euros. Pour remporter les gains, il fallait trouver le résultat gagnant, c'est-à-dire les cinq numéros gagnants ainsi que le numéro Chance. Les probabilités de décrocher le jackpot du Loto sont d'environ une chance sur 19 millions. Remporter la mise reste donc très peu probable, rendant les gains exceptionnels et très convoités.

Chaque semaine, le jackpot augmente de 1 000 000 Euros s'il n'est pas remporté faute de joueurs ayant parié sur les bons numéros. Le tirage Loto est organisé chaque lundi, mercredi et samedi avec des numéros tirés au sort. Les joueurs ont la possibilité de valider leurs grilles jusqu'à 20 h 15 le jour du tirage.

Comment récupérer ses gains en cas de victoire au Loto ?

Une fois le tirage Loto connu, récupérer ses gains devient un jeu d'enfant. Si vous avez joué en ligne, le montant sera alors crédité directement sur votre compte FDJ. Si vous avez renseigné vos coordonnées bancaires, un virement automatique sera possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 Euros. Si les gains sont au-dessus de cette somme, il faudra contacter le service dédié de la FDJ. Pour les joueurs ayant pris leur billet en point de vente physique, les gains jusqu'à 30 000 Euros peuvent être retirés chez le commerçant. Au-dessus, il est demandé de passer par le service client, qui vous orientera vers le service Relations Gagnants pour un accompagnement dédié.

Comment jouer au Loto ?



Pour jouer au Loto, il faut choisir 5 numéros parmi les 49 présents sur la grille. Il faut également sélectionner un numéro Chance parmi les 10 proposés. Une grille coûte 2,20 € lors des tirages classiques et permet de tenter de remporter un jackpot minimum de 2 millions d'euros. Chaque semaine, la somme augmente lorsqu'elle n'est pas remportée. Il est possible de jouer au second tirage en prenant une option à 0,80 €. Vous pouvez jouer en vous rendant chez un commerçant partenaire de la FDJ ou directement en ligne sur le site de la Française des Jeux. Il est possible de jouer jusqu'à 20h15 le jour du tirage.

2026, une année riche pour les Super Loto

En 2026, la FDJ a dévoilé son calendrier des tirages spéciaux du Loto, rythmé par plusieurs événements majeurs tout au long de l'année. Entre les Super Loto des Vendredi 13, le Super Loto du Patrimoine, ainsi que les Grands Loto de l'été et de Noël, l'année s'annonce particulièrement riche pour les joueurs. Le dernier tirage a eu lieu le vendredi 24 avril 2026, à l'occasion du Super Loto des 50 ans du jeu. Au total, six Super Loto sont programmés sur l'année, dont trois liés aux Vendredi 13, ainsi que deux Grands Loto avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros en juillet et à Noël. Une année 2026 placée sous le signe des grands rendez-vous du Loto.