Singapour. Un Français lèche une paille et risque la prison pour sa blague, la raison invoquée par la Justice est très claire

Ce jeune français de 18 ans risque la prison après avoir fait une blague, à Singapour. Ses parents ont pris l'avion pour le rejoindre.

Le Français Didier Gaspard Owen Maximilien, âgée de seulement 18 ans, risque la prison pour avoir léché une paille avant de la réintroduire dans un distributeur de jus d'orange le 12 mars dernier à Singapour. Si cette "blague", pour laquelle il risque la prison, été censée être prise comme une blague, la justice a immédiatement pris au sérieux cet acte de vandalisme. A Singapour, la justice est très claire sur ce genre de délit. Son action aurait causé des pertes injustifiées à l'entreprise I Jooz, qui exploite le distributeur, ayant été dans l'obligation de remplacer l'ensemble des 500 pailles de la machine, précise BFM TV. Son acte aurait ainsi "engendré une perte et des dégâts" injustifiées pour la société concernée. L'autorité considère que le Français était totalement conscient de son attitude et des conséquences qu'elle occasionnerait.

Pour "connaissance de la dégradation de biens susceptible de causer un préjudice", l'étudiant, dont le visa est toujours actif, risque une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans, plus une amende, qui varie selon l'acte d'accusation, rapporte Euronews. Didier Gaspard est également la cible d'une seconde accusation de "trouble à l'ordre public".

Une blague qui ne passe pas

Et pour cela, il encoure également à une peine de trois mois de prison et une amende. Des la publication de la vidéo de sa "blague" sur Instagram, le jeune Français a été inculpé pour "dégradation de biens et de troubles à l'ordre public", selon les documents judiciaires publiés lundi 27 avril. News Straits Times a révélé que la vidéo était rapidement devenue viral sur les réseaux sociaux.

Les deux accusations ont été déposées devant un tribunal de district le 24 avril dernier, tandis que la première audience de l'affaire se déroulera le 22 mai prochain. Le Channel news Asia a rapporté que les parents du jeune français se sont immédiatement rendus à Singapour pour rejoindre leur fils et lui assurer une défense avec avocats.