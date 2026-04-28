Discours de Charles III : une leçon donnée à Trump sur les valeurs de démocratie et de solidarité

Le roi Charles III s'est adressé au Congrès américain ce mardi 28 avril. Son discours, très applaudi, a insisté sur l'équilibre des pouvoirs assurés par la Constitution américaine et sur le devoir de solidarité des alliés, notamment pour l'Ukraine.

Charles III est aux États-Unis depuis le lundi 27 avril pour une visite d'État censée célébrer les liens entre les deux pays, 250 ans après l'indépendance du pays de l'Oncle Sam. Ce mardi 28 avril a marqué un temps fort dans le déplacement du monarque britannique : il a prononcé un discours pour promouvoir l'unité entre États-Unis et le Royaume-Uni malgré les crispations diplomatiques entre les deux parties, autour de la guerre en Iran et de la guerre en Ukraine autour de la guerre en Iran et de la guerre en Ukraine .

La prise de parole de Charles III a débuté aux alentours de 21 heures, heure de Paris, et a duré une vingtaine de minutes. C'est seulement la seconde fois qu'un souverain britannique prend la parole sur la colline du Capitole à Washington, après un discours d'Elizabeth II en 1991. Charles III a évoqué plusieurs thèmes comme les relations diplomatiques qui lient l'Angleterre aux États-Unis, le soutien nécessaire du bloc occidental à l'Ukraine ou encore l'environnement en passant par les violences politiques et la défense des valeurs démocratiques.

Le contenu du discours de Charles III

Lors de sa prise de parole, Charles III a évoqué les liens historiques qui unissent les deux pays, qui "ont toujours su trouver des moyens de se rassembler". Il a également insisté sur la "relation" spéciale entre Washington et Londres/ Dans un second temps, il a rappelé que la défense des idéaux démocratiques est "essentielle pour la liberté et l'égalité face aux défis internationaux".

"Les défis auxquels nous sommes confrontés sont trop grands pour qu’une seule nation les assume seule", a déclaré le roi. Charles III, vantant le "partenariat atlantique" et mettant en garde, en creux, contre l'isolationnisme et la méthode solitaire de Donald Trump sur les engagements internationaux. Avec un point de critique clair : l'attitude de l'administration Trump dans le dossier ukrainien. Rappelant à quel point les alliés de l'Otan avaient été solidaires après les attaques terroristes du 11 septembre 2001 contre les Etats-Unis, il a estimé que "cette même détermination inflexible est nécessaire pour la défense de l’Ukraine et de son peuple des plus courageux, afin d’assurer une paix véritablement juste et durable".

Plus loin, le roi britannique s'est appuyé sur sa foi pour rappeler les valeurs humanistes que l'Europe et les Etats-Unis partagent et doivent promouvoir aujourd'hui. "Je crois, de tout mon cœur, que l’essence de nos deux nations réside dans une générosité d’esprit et dans le devoir de cultiver la compassion, de promouvoir la paix, d’approfondir la compréhension mutuelle et d’accorder de la valeur à tous les êtres humains, de toutes les confessions ou d’aucune", a-t-il défendu, avant de glisser une critique farouche contre la perte de repères des Etats-Unis sur la défense du droit international et sur le risque autoritaire dans l'exercice du pouvoir : "Nos idéaux communs n’ont pas seulement été essentiels pour la liberté et l’égalité, ils sont aussi le fondement de notre prospérité partagée. L’Etat de droit : la certitude de règles stables et accessibles, une justice indépendante tranchant les différends et rendant une justice impartiale". Le roi s'est même permis une leçon sur la démocratie américaine et les valeurs défendues par leur Constitution et leur droit : "La Magna Carta est citée dans au moins 160 affaires de la Cour suprême depuis 1789, non seulement comme fondement du principe selon lequel le pouvoir exécutif est soumis à des contrôles et des équilibres", a-t-il insisté. Comme pour rappeler que le président devait composer avec des contre-pouvoirs nécessaire au bon fonctionnement démocratique.

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