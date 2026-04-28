Incendie mortel à Sète : quelle est la cause du feu "très violent" ?

Ce mardi 28 avril matin, un incendie très violent s'est déclaré à Sète engendrant deux morts.

Un incendie mortel, engendrant deux décès, s'est produit ce 28 avril matin dans l'une des rues commerçantes principales du centre-ville de Sète, dans l'Hérault. C'est précisément dans un studio du rez-de-chaussée, d'un immeuble de trois étages, au 47 Grand rue Mario Goustan que le drame a eu lieu.

Si l'origine du brasier demeure pour l'heure inconnue, le parquet a immédiatement ouvert une enquête pour déterminer les causes de ce drame. La violence des flammes a marqué les témoins directs de la scène. Un voisin, ayant tenté d'intervenir avant l'arrivée des secours, décrit une situation désespérée au micro de TF1 : "J'ai pris un seau et je suis descendu et là il y avait les deux victimes qui étaient collées à la grille de leur appartement avec les fenêtres grandes ouvertes et le feu qui partait très violemment. De toute façon on ne pouvait même pas voir à l'intérieur, c'était complètement en feu. Le feu était extrêmement violent", a-t-il dit.

"Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et origines du sinistre et les circonstances des décès", a déclaré le procureur de Montpellier Fabrice Bélargent. Quatre personnes ont été incommodées par la fumée du drame avant d'être prises en charge par les secours.

Un incendie très violent

A l'approche du lieu des faits, un camion de nettoyage des rues a utilisé son gros jet d'eau pour arroser le feu, dans le but d'essayer de l'éteindre. Mais le résultat a semble-t-il empiré l'incendie. "L e camion qui nettoie les rues est arrivé avec le gros jet. Le fait d'avoir arrosé à l'intérieur de l'appartement a fait un appel d'air et là ça s'est tout embrasé", a expliqué un passant, Paul, sur TF1.

Selon les informations de Midi Libre, les deux victimes qui habitaient le studio incendié seraient potentiellement des hommes de 24 et 26 ans qui étaient présents lors du départ de feu à 6 heures du matin, sans pouvoir s'échapper du studio. "Les secours ont été appelés vers 6 heures du matin. Deux personnes étaient bloquées au rez-de-chaussée, deux hommes a priori, que les secours n'ont pas pu assister".

Une partie du centre-ville est encore interdite à la circulation. "Les secours ont été appelés vers 6 heures du matin. Deux personnes étaient bloquées au rez-de-chaussée, deux hommes a priori, que les secours n'ont pas pu assister", explique un responsable de police auprès de 20 Minutes.

Le laboratoire de la police de Marseille va également se déplacer sur les lieux du feu. Cet organisme regroupant agents des forces de l'ordre et scientifiques s'assurera d'analyser l'ensemble des éléments récoltés. Le laboratoire de police scientifique a pour responsabilité d'effectuer tous les examens, recherches et analyses d'ordre scientifique et technique qui lui sont demandés par les autorités judiciaires et les services de la police et de la gendarmerie nationales. Afin d'en tirer des indices sur l'identification des auteurs des infractions.