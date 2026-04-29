"8647" : pourquoi ce message de James Comey est perçu comme une menace contre Donald Trump

Ce mardi 28 avril, James Comey, l'ancien patron du FBI a été inculpé, suspecté d'avoir "menacé la vie et l'intégrité du président américain".

L'ex directeur du FBI, James Comey, limogé par Donald Trump en 2017, a été inculpé ce mardi 28 avril pour avoir "menacé la vie et l'intégrité du président américain". Il est la cible de "deux chefs d'accusation", par un jury de Caroline du Nord et le locataire de la Maison Blanche en raison d'un message qu'il aurait posté en 2025 : 8647. "Je suis toujours innocent, je n'ai toujours pas peur et je crois toujours en une justice fédérale indépendante", a réagi l'intéressé dans une vidéo partagée sur la plateforme Substack.

Quatre chiffres qui ont été interprétés par l'ancien magnat de l'immobilier comme une attaque et une menace envers sa personne. L'ancien patron du FBI aurait, en effet, dessiné à l'aide de coquillages ce "message" sur le sable avant de publier la photo sur les réseaux sociaux courant mai 2025, relate 20 Minutes. L'inculpation de James Comey, intervient 3 jours seulement après les coups de feu au gala de la presse à Washington, organisé par Donald Trump, dont le principal suspect a été inculpé lundi 27 avril "pour tentative d'assassinat du président américain", rappelle Libération.

8647 en fait à un code utilisée par les manifestants anti-Trump. En juin 2025, lors des manifestations "No King" contre le président américain et sa politique, ce "code" était visible sur de nombreuses pancartes, banderoles et bannières de manifestants. Ces chiffres se sont rapidement illustré comme un symbole cryptique pour les opposants à Trump. Un code qui cache un message caché. 86 serait un terme d'argot pouvant exprimer le souhait de "faire déguerpir" ou le "rejet ou l'élimination" et 47 qui pourrait renvoyer à Donald Trump, en tant que 47ème président des Etats-Unis. Incompréhensible à première vue, ce code a une origine qui a beaucoup questionné.

Une menace contre Donald Trump ?

"8647", une simple photo de vacances ou un message secret contre Donald Trump ? Les partisans et le cabinet du président y avaient vu un appel à l'assassinat du locataire de la Maison Blanche. Face aux nombreuses critiques sous sa publication, James Comey avait supprimé cette photo seulement quelques heures après, évoque Libération. Ce message avait été pris au sérieux, au point qu'une enquête a été ouverte et qu'une demande d'emprisonnement de l'ancien chef du FBI a été exprimée par le clan Trump.

"J'ai publié plus tôt une photo de coquillages que j'ai vus ce matin lors d'une balade sur la plage, et j'ai estimé que c'était un message politique. Je ne m'étais pas rendu compte que certaines personnes associaient ces chiffres avec de la violence. Je n'ai jamais eu cela à l'esprit, mais je m'oppose à toute forme de violence, et j'ai donc retiré la publication", se défendait James Comey sur Instagram face aux nombreuses accusations le pointant du doigt. Les autorités fédérales américaines avaient alors annoncé une enquête du Secret Service, chargé de la protection des hautes personnalités, sur cette potentielle "menace".

Avant cette affaire, James Comey, en 2017, avait été de manière brutale limogé du FBI par le président américain. Il "était accusé d'avoir menti sous serment en niant, en réponse à une question d'un sénateur, avoir autorisé son adjoint à être cité sous couvert d'anonymat dans les médias sur des enquêtes sensibles conduites par le FBI", rapporte 20 Minutes. Cela pendant que le service secret enquêtait sur d'éventuelles ingérences russe durant la campagne présidentielle de 2016.

Les deux chefs d'accusations pour lesquels est suivi James Comey avaient été annulés par Laetitia James, une juge fédérale, en novembre dernier car jugée "comme téléguidées" par le président américain, notamment en raison de "la nomination illégale" de la procureure qui avait engagée ces poursuites.

Dick Durbin, l'un des principaux membres démocrates de la commission judiciaire du Sénat, avait également déploré une nouvelle attaque contre James Comey, de la part d'un "ministère de la Justice instrumentalisé pour le compte d'un président revanchard".