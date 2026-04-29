Roubaix : un collégien armé d'un couteau menace un enseignant, un surveillant le désarme, ce que l'on sait

Un adolescent de 15 ans a été arrêté par la police pour avoir menacé son professeur avec un couteau dans un collège de Roubaix.

A Roubaix, un collégien de 15 ans a été arrêté après avoir menacé son professeur avec un couteau. Les faits se sont produits lundi 27 avril dans l'établissement scolaire Sévigné. L'élève aurait eu un différend avec son enseignant de mathématiques après qu'il soit arrivé en retard au cours.

Envoyé à la vie scolaire pour demander un mot d'excuses, le jeune en a profité pour aller chercher un couteau dans la salle cantine avant d'aller menacer son professeur, qui a directement pris la fuite. Le collégien a ensuite été maitrisé par l'un des surveillant, qui lui a retiré immédiatement le couteau, explique BFM TV.

Le surveillant appréhende le collégien

Après que le surveillant a désarmé le jeune collégien de 15 ans, ce dernier a été arrêté par la police et placé en garde à vue. Le ministre de l'Education Nationale, Edouard Geffray, s'est exprimé par un post sur X montrant son soutien à l'équipe éducative du collège de Sévigné et soulignant "l'acte héroïque" du surveillant qui est intervenu, ne permettant pas à l'élève de blesser des personnes, relate ICI.

L'adolescent, n'ayant aucun antécédant judiciaire, a rapidement reconnu les faits et fait l'objet d'une plainte déposée par le rectorat. La rectrice de Lille a "condamné avec la plus grande fermeté l'agression dont a été victime cet enseignant" et lui a apporté son soutien. Il sera poursuivi pour violences sans incapacité sur une personne chargée d'une mission de service public, partage Le JDD.

Au lendemain des faits, le mardi 28 avril, une cellule d'écoute a été mise en place et un temps d'échange entre les équipes éducatives a été initié, tandis que les cours ont "normalement" été maintenus.