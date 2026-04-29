Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 29 avril [EN LIGNE]

LOTO. Le tirage du Loto de ce mercredi 29 avril 2026 mettait en jeu la somme de 4 millions d'euros. Les résultats sont disponibles dans cet article dès à présent.

Ce mercredi 29 avril, la FDJ mettait en jeu, pour son tirage du Loto, la somme de 4 millions d'euros, ainsi que dix gagnants tirés au sort, qui ont chacun gagné 20 000 euros. Pour remporter les gains, il fallait trouver la combinaison gagnante, c'est-à-dire les cinq numéros gagnants ainsi que le numéro Chance. Si le jackpot n'est pas remporté, il est alors remis en jeu et augmente de 1 million d'euros, et ce jusqu'au moment où il y a un gagnant.

Tirage du Loto du mercredi 29 avril 2026 2 - 3 - 30 - 31 - 37 8

Joker+ : en attente

Option 2nd tirage : 3 - 29 - 30 - 33 - 38

10 codes gagnants : C93319031 - K23687808 - Q71891763 - J19747774 - E47604846 - D08810031 - P28481007 - L18407220 - G99087564 - F75657533



Chaque semaine, le jackpot augmente d'un million d'Euros lorsqu'il n'est pas remporté faute de joueurs ayant parié sur les bons résultats. Lors des tirages LOTO, organisés le lundi, le mercredi et le samedi, les numéros gagnants sont tirés au sort. Les joueurs peuvent valider leur grille jusqu'à 20 h 15 le jour du tirage.

1 516 316 gagnants du LOTO en 2026

Chaque semaine, des millions de Français tentent leur chance et espèrent remporter le jackpot. En 2026, 1 500 000 d'entre eux ont gagné au Loto. Entre le jackpot, les gains intermédiaires ou les simples remboursements, le tirage a déjà fait plusieurs heureux. Attention toutefois, jouer peut comporter des risques comme l'addiction ; il est également interdit de jouer pour les moins de 18 ans. En cas d'endettement, d'isolement ou de dépenses, appelez le service d'aide dédié au 09 74 75 13 13.

Pourquoi le jackpot du Loto a doublé en 3 jours ?

De 2 à 4 millions d'euros en seulement trois jours : la cagnotte du Loto a explosé sans qu'aucun joueur ne décroche le gros lot. Samedi, puis lundi, personne ne trouve la combinaison gagnante . Résultat, le jackpot est automatiquement remis en jeu et augmente à chaque tirage. C'est le principe du Loto tant que personne ne coche les 5 bons numéros et le numéro Chance, la cagnotte continue de grimper. Lundi soir, près de 500 000 grilles ont été gagnantes à différents rangs. Deux joueurs ont même frôlé le jackpot avec 5 bons numéros, mais sans le numéro Chance, remportant tout de même 65 209,60 € chacun.