Résultat de l'EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 30 avril 2026 [EN LIGNE]

EuroDreams. La Française des jeux (FDJ) a dévoilé les résultats du tirage EuroDreams de ce jeudi 30 avril 2026. Découvrez, dans l'article, si vous avez remporté la somme 20 000 euros par mois pendant 30 ans.

Fin de disette ! Le tirage EuroDreams du jeudi 30 avril 2026, mis en jeu par la Française des jeux (FDJ), a fait un grand gagnant. Ce dernier repart ainsi avec la somme de 20 000 euros par mois pendant 30 ans. Voici les numéros qu'il fallait choisir pour remporter le jackpot.

Tirage du jeudi 30 avril 2026 5 - 7 - 9 - 16 - 19 - 22 Num Chance Num Chance 2

Mais ce n'est pas tout. En effet, un joueur a validé une grille avec six bons numéros mais sans le numéro Dream. Résultat : il recevra 2 000 euros par mois pendant 5 ans.

Pour rappel, les cinq derniers tirages EuroDreams n'avaient pas trouvé preneur, et ce, malgré les 1 886 992 de grilles validées lundi 27 avril qui avait vu les numéros suivants sortir : 29, 34, 21, 1, 4 et 14 et le numéro Dream 1. C'est au rang 3 que les sommes avaient commencé à être empochées : 98 personnes, dont 27 en France, ont trouvé cinq bons numéros pour remporter 552,50 euros.

Pourtant, les participants ne semblent plus y croire. Ce lundi 27 avril a été marqué par un des taux de participation les plus faibles de l'EuroDreams depuis le début du jeu en novembre 2023. L'Espagne et la France ont totalisé la quasi moitié des grilles avec respectivement 25 % (467 509 grilles) et 24 % (462 170 grilles). La Suisse (21 %), le Portugal (16 %), la Belgique (9 %) et l'Irlande (5 %) suivent derrière selon Tirage Gagnant. Un succès ce soir relancerait ainsi la dynamique. Alors, pourquoi pas tenter votre chance ?

Les joueurs peuvent jouer jusqu'à 20h15 le jour J

Pour jouer, les participants peuvent remplir leur grille en point de vente FDJ ou directement en ligne, via le site officiel ou l'application mobile. La démarche est simple : il faut cocher six numéros parmi 40 dans la Grille des Numéros, ainsi qu'un N°Dream parmi cinq dans la Grille de N°Dream.

Le prix d'une grille simple est fixé à 2,50 euros, incluant automatiquement un code My Million. Les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour valider leur participation le jour du tirage, dont les résultats sont publiés vers 21h00 en ligne. Une victoire à l'Eurodreams représente un cumul de 7 200 000 euros pendant trois décennies et plus de 660 euros chaque jour, jusqu'en avril 2056.

Combien peut rapporter un tirage EuroDreams ?

Contrairement au LOTO ou à l'EuroMillions – My Million, qui versent un jackpot en une seule fois, EuroDreams mise sur une autre philosophie en proposant une rente pouvant atteindre 20 000 euros chaque mois pendant 30 ans.

À chaque tirage du lundi ou du jeudi, les gains sont calculés selon le nombre de numéros trouvés, le fameux numéro Dream, mais aussi le nombre de gagnants et le volume total des mises. C'est un jeu où l'on a environ 1 chance sur 4,66 de repartir avec quelque chose.

Concrètement, un joueur qui trouve les six bons numéros sans le numéro Dream peut déjà décrocher une rente mensuelle de 2 000 euros pendant cinq ans. Et même avec des combinaisons plus modestes, comme quatre bons numéros accompagnés du bon numéro Dream, le gain tourne autour d'une quarantaine d'euros.

Quels chiffres ressortent le plus à l'EuroDreams ?

EuroDreams est un jeu de tirage qui repose sur le hasard. Il n'est donc pas raisonnable de penser que des projections mathématiques peuvent prédire les résultats des tirages. Toutefois, vous pouvez vous amuser avec les statistiques EuroDreams pour choisir vos numéros.

Le numéro 23 prend la première place avec 52 apparitions (20,08%), suivi du 19 et du 8 , tirés 50 fois (19,31%), 21 et 24 49 fois (18,92%). Côté numéro Dream, le 1 domine (59 fois soit 22,78%), avec le 3 sorti 57 fois (22,01%) et le 5 (50 fois - 19,31%).

Comment retirer ses gains ?

Vous avez joué au tirage EuroDreams et vous découvrez que votre grille est gagnante ? La façon d'encaisser vos gains dépend simplement de l'endroit où vous avez validé votre ticket.

Si vous avez joué chez un détaillant de la Française des jeux, les petits gains s'obtiennent très facilement : pour un montant inférieur à 300 €, il suffit de retourner dans n'importe quel point de vente pour récupérer votre dû. En revanche, si la chance vous a offert l'une des deux rentes comme c'est le cas ce soir, la procédure est différente : il faut appeler le 09 69 36 60 60 afin d'être mis en relation avec le service " Accompagnement et Expérience Gagnants ", chargé de vous guider dans toutes les démarches.

Pour ceux qui jouent en ligne à EuroDreams, sur le site de la FDJ ou via l'application, tout est automatisé : vos gains habituels sont crédités directement sur votre compte joueur. Là encore, si vous remportez une rente, il faut contacter le même service d'accompagnement au 09 69 36 60 60.