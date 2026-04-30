Fuite ANTS: un suspect de 15 ans arrêté, son profil interroge

La procureure de la République de Paris a annoncé la mise en garde à vue d'un jeune homme de 15 ans, suspecté d'être à l'origine de la cyberattaque contre le portail de l'Agence nationale des titres sécurisés.

L'ANTS a-t-elle trouvé son bourreau ? Le 25 avril dernier, un jeune homme, âgé de 15 ans, a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre de la cyberattaque ontre l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), a révélé, ce jeudi 30 avril, la procureure de la République de Paris. "Le 25 avril, un mineur âgé de 15 ans a été placé en garde à vue, soupçonné d'avoir contribué à la fuite de données au préjudice de l'ANTS", a indiqué le parquet de Paris à BFMTV.

Dès l'arrestation du suspect, le parquet a ouvert une information judiciaire, ce mercredi, et requis "la mise en examen et le placement sous contrôle judiciaire du mineur", pour ces faits constitutifs notamment "d'atteintes (accès, maintien, extraction, transmission, détention, entrave au fonctionnement) à un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'État", a détaillé la procureure Laure Beccuau dans un communiqué. Ces délits pourraient faire encourir au suspect une peine de sept ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende.

"Entre 12 millions et 18 millions de lignes de données [de l'ANTS] étaient proposées à la vente"

Pour rappel, l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a été victime, le 15 avril, d'une cyberattaque ayant entraîné la fuite de données de 11 700 000 de comptes particuliers et professionnels. "Entre 12 millions et 18 millions de lignes de données étaient proposées à la vente sur des forums cybercriminels, par un hacker surnommé 'breach3d'", précise le parquet de Paris à BFMTV.

D'autres données, "pas systématiquement présentes dans les comptes", ont pu être dérobées, alertait le ministère de l'Intérieur, notamment l'adresse postale, le lieu de naissance ou le numéro de téléphone des utilisateurs concernés. Pour autant, la fuite de données de l'ANTS n'a pas impacté les "données complémentaires transmises dans le cadre de la réalisation des différentes démarches, telles que les pièces jointes et les données de biométrie", selon les premiers éléments de l'enquête.

Sébastien Lecornu s'est rendu à l'ANTS pour "de nouvelles annonces"

Dès la découverte de la cyberattaque contre l'ANTS, la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris avait immédiatement ouvert une enquête pour "accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'État", ainsi que "extraction frauduleuse de données contenues dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'État".

Pour répondre à ces menaces informatiques, Sébastien Lecornu s'est rendu, ce jeudi 30 avril, dans les locaux de l'ANTS pour faire "de nouvelles annonces" sur la lutte contre les cyberattaques, rapporte Le Figaro : "dans un contexte de cybermenace intense, l'État est particulièrement ciblé, bien au-delà du ministère de l'Intérieur", explique Matignon, y voyant "une menace plus profonde et moins visible, qui cible les fondements de l'État et vise à fragiliser son action".