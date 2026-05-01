Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 1er mai 2026 dévoilé [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Le tirage Euromillions de ce vendredi 1er mai a rendu son verdict. Retrouvez les résultats du tirage du jour avec 40 millions d'euros à gagner.

Le tirage Euromillions de ce vendredi 1er mai 2026, jour de Fête du Travail, a-t-il fait un heureux élu ? De quoi justement arrêter son activité professionelle et s'offrir une nouvelle vie ? Avec 40 millions d'euros à gagner, il y a de quoi rêver ! Rappelons tout de même, que contrairement au Loto, qui est une loterie nationale, l'Euromillions est une loterie commune à neuf pays européens. Même en cas de gagnant, celui-ci peut donc être dans un autre pays européen.

Pour connaître vos éventuels gains, le plus simple est donc de comparer sa combinaison et son My Million avec les résultats Euromillions du jour qui sont à retrouver ci-dessous. À noter qu'en cas de victoire au tirage Euromillions, un joueur dispose d'une soixantaine de jours pour se manifester ! On passe tout de suite aux résultats. Car oui, ça y'est, les résultats sont tombés. Ce vendredi 1er mai 2026, il fallait donc jouer la combinaison suivante pour gagner :

Tirage du vendredi 01 mai 2026 3 - 9 - 42 - 46 - 47 1 11

MyMillion : UL 104 2892

Qu'est-ce qu'un code My Million, également proposé lors du tirage Euromillions ?

Vous débutez avec les tirages Euromillions ? Ne jetez pas votre ticket avant d'avoir vérifier le code MyMillion disponible sur votre ticket de jeu. Comment ça marche ? Outre la combinaison permettant de remporter le jackpot mis en jeu, la grille est vendue avec un code composé de deux lettres et sept chiffres. Cette seconde combinaison ne peut cependant pas être choisie. Elle est déterminée par un ordinateur et remise à tout acheteur d'une grille Euromillions.

C'est un joli lot de consolation puisque ce code My Million, unique pour chaque grille, peut faire remporter un million d'euros à l'un des participants !

Bon à savoir, un code My Million est tiré lors de chaque tirage Euromillions. Cela signifie que tous les mardis et vendredis, jours des tirages, il y a un nouveau millionnaire dans le pays. Car oui, il s'agit d'un My Million tiré au sort… en France ! Et ce, bien que le tirage Euromillions concerne lui une petite dizaine de pays.