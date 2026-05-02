Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 2 mai 2026, 5 millions d'euros à remporter [EN DIRECT]

LOTO. Le tirage du Loto de ce samedi 2 mai 2026 pourrait vous permettre de gagner la somme de 5 millions d'euros. Les résultats seront disponibles au cours de la soirée.

Ce samedi 2 mai, la FDJ propose un tirage du Loto permettant à son ou ses gagnants de remporter la somme de 5 millions d'euros. Par ailleurs, dix participants tirés au sort pourront aussi remporter 20 000 euros. Pour remporter le jackpot de la FDJ, il faut trouver le résultat gagnant, c'est-à-dire les cinq numéros gagnants ainsi que le numéro Chance.

Les probabilités de remporter le tirage du Loto sont d'environ une chance sur 19 millions. Remporter la mise reste donc très peu probable. Cependant, chaque semaine, la FDJ propose plusieurs tirages du Loto. Ainsi, les lundi, mercredi et samedi, les participants peuvent tenter ou retenter leur chance pour espérer remporter la mise. Les joueurs ont la possibilité de valider leurs grilles jusqu'à 20 h 15 le jour du tirage.

Après cette heure, il ne sera plus possible de tenter sa chance pour ce tirage du Loto du 2 mai. Cependant, il est toujours possible de retenter sa chance avec un autre tirage au cours de la semaine. Découvrez le tirage du Loto de ce samedi 2 mai dès leur publication, ci-dessous :

Comment jouer au tirage du Loto de la FDJ ?

Pour jouer au tirage du Loto de la FDJ, il faut choisir cinq numéros parmi les 49 présents sur la grille. Après quoi, il faut sélectionner un numéro Chance parmi les dix proposés. Une grille coûte 2,20 € lors des tirages classiques et permet de tenter de remporter un jackpot minimum de 2 millions d'euros. Il est possible de jouer au second tirage en prenant une option à 0,80 €. Les participants peuvent jouer en se rendant chez un commerçant partenaire de la FDJ ou directement en ligne sur le site de la Française des Jeux. Il est possible de jouer jusqu'à 20 h 15 le jour du tirage.