Carburants : quand l'aide pour les "gros rouleurs" pourra-t-elle être demandée ?

Le décret décidé concernant la "création d'une indemnité carburant" a été publié dans le Journal officiel, ce samedi 2 mai 2026. Qui est éligible et sous quelles conditions ?

Bonne nouvelle pour les "gros rouleurs"... le décret détaillant les contours des usagers de la route qui pourront bénéficier de la nouvelle indemnité carburant a été publié au Journal officiel, ce samedi 2 mai 2026. Et voilà ce qu'il y est écrit : "Il est institué une indemnité carburant destinée à limiter les effets de la hausse des coûts du carburant pour les ménages utilisant un véhicule à des fins professionnelles", indique l'article 1 du texte.

Pour bénéficier du dispositif d'aide de 50 euros, des conditions sont demandées. Pour commencer, comme le rapporte LCI, trois millions de Français devraient bénéficier de l'aide. Elle est réservée aux demandeurs "établis en France métropolitaine, à Mayotte, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion" et âgés d'au moins 16 ans au 31 décembre 2024. Les personnes qui seront concernées ne devront pas excéder un revenu fiscal de référence par part du foyer, au titre des revenus de l'année 2024, "inférieur ou égal à 16 880 euros".

Quand le dispositif sera-t-il accessible ?

Les Français qui souhaiteraient bénéficier du dispositif d'aide pour l'achat de carburant devront aussi avoir en leur possession un "véhicule à deux, trois ou quatre roues, à motorisation thermique ou hybride non rechargeable, utilisé à des fins professionnelles". Pour être considéré comme "gros rouleurs", il leur faudra réaliser "plus de 15 kilomètres par trajet et par jour entre leur domicile et leur lieu de travail ou plus de 8 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle (cette condition incluant les trajets domicile-travail)", souligne le décret du gouvernement.

Le dispositif d'aide pourra être sollicité grâce à un formulaire sur le site impots.gouv.fr. Pour l'heure, aucune date d'ouverture du dispositif n'est connue. Le gouvernement avait dit viser une possible application du décret à la fin du mois de mai.