Repas à 1 euro : tout comprendre à la mesure qui arrive ce lundi pour tous les étudiants

Le repas à 1 euro pour tous les étudiants entre en vigueur ce lundi 4 mai. Coût pour l'État, ce qu'il faut faire pour en bénéficier... On fait le point sur cette mesure.

Un changement important pour la vie étudiante débarque à partir de ce lundi 4 mai. Le repas à 1 euro fait son arrivée dans les restaurants universitaires pour l'ensemble des étudiants. Avant l'entrée en vigueur de cette mesure, ce tarif était réservé uniquement aux plus modestes, les boursiers ou ceux en difficulté financière. Désormais, tous les étudiants, quels que soient leurs revenus, pourront bénéficier de ce repas à 1 euro dans les restaurants gérés par les Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous).

La généralisation de ce repas à 1 euro pour tous les étudiants coûte 50 millions d'euros à l'exécutif. Depuis plusieurs années, les organisations étudiantes étaient favorables à sa mise en place. Elle a fini par être intégrée au budget 2026 avec l'appui des socialistes dans le cadre d'un compromis avec le gouvernement.

La généralisation de la mesure représente d'ailleurs un vrai défi pour les restaurants Crous. "Nous ferons le nécessaire pour garantir que l'entrée en vigueur du repas à 1 euro se fasse dans les meilleures conditions pour les étudiants comme pour les personnels des restaurants universitaires", a assuré Philippe Baptiste, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace.

Comment bénéficier de ce repas à 1 euro ?

Des étudiants ne pouvant pas bénéficier de ce tarif spécial devaient débourser 3,30 euros. Le repas à 1 euro va donc être généralisé. Pour en bénéficier, les étudiants devront présenter une carte étudiante valide. "Le repas à 1 euro est proposé à tous les titulaires d'une carte d'étudiant, titulaires d'une carte d'étudiants des métiers (apprentis et alternants), doctorants et services civiques. Vous devrez présenter un compte Izly actif pour justifier de votre statut", explique le gouvernement.

Si le compte Izly n'est pas activé, l'ancien tarif sera appliqué. "Le repas à 1 euro est composé d'un plat principal et, au plus, deux périphériques (entrée, fromage, dessert, fruit...)", précise également le gouvernement autour de ce dispositif.