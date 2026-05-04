Rappel de lardons Herta : quels sont les produits qu'il ne faut pas consommer ?

Des lardons de la marque Herta sont rappelés des supermarchés français depuis dimanche 3 mai en raison de potentielles traces de salmonelle dans certains lots. Voici les produits qu'il ne faut plus consommer.

Depuis ce dimanche 3 mai, plusieurs lots de lardons, de la marque Herta sont rappelés des supermarchés. Ce rappel fait suite à la détection de salmonelle, des bactéries qui peuvent être dangereuses lorsqu'elles sont présentes dans le tube digestifs des animaux ou des êtres humains, explique l'Institut Pasteur.

Les lots rappelés pour détection de salmonelle sont des barquettes vendues chez Carrefour, Leclerc, Provera, Casino, Monoprix, Super U, Auchan et Intermarché. Trois paquets sont concernés par la procédure, qui est en œuvre jusqu'au 26 mai prochain, avec les numéros de série suivants : 6145084101 (date limite de consommation au 25/05/2026), 6146084101 (date limite de consommation au 25/05/2026), 6146084101 (date limite de consommation au 26/05/2026), partage Rappel Conso. Ces produits ne doivent donc pas être consommés pour éviter tout risque.

"En raison d'une détection de présence isolée de Salmonella sur un lot de Lardons Fumés 200g+25%, et bien qu'étant un produit à cuire, la société HERTA procède au rappel des lots indiqués", indique Rappel Conso.

Lardons Herta et salmonelle : quels sont les risques ?

L'ingestion de la salmonelle peut être à l'origine de troubles gastro-intestinaux, à l'image des vomissements et des diarrhées. L'apparition de ces symptômes est souvent brutale et s'accompagne souvent d'une fièvre et de maux de têtes, qui surviennent 6 à 72 heures après la consommation des produits contaminés. Les "toxi infections" causées par l'ingestion de Salmonelle sont particulièrement dangereux pour les personnes sensibles : les femmes enceintes, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées et les jeunes enfants.

Si aucun symptôme ne se déclare dans les 7 jours après la consommation des produits concernés, il n'est pas nécessaire d'aller voir un médecin. En revanche, dans le cas contraire, il est préférable de prendre rendez-vous. Selon La Voix du Nord, ce ne serait pas la première fois que la marque Herta rappelle des lardons pour un risque de salmonelle. Cela c'était déjà produit en août 2025.