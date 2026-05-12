Hantavirus en France, en direct : de nouveaux cas redoutés ? Des dépistages en cours et des mesures renforcées

Une seule personne a été testée positive à l'hantavirus en France, mais au moins 22 cas contacts sont en cours d'identification en vue d'un dépistage. Le gouvernement a annoncé un renforcement des mesures visant à limiter la propagation du virus.

L'essentiel :

Une personne a été testée positive à l'hantavirus en France. Il s'agit d'une femme issue des cinq croisiéristes du MV Hondius rapatriés et pris en charge à l'hôpital Bichat, à Paris. La patiente est "en réanimation dans un état stable" a indiqué le Premier ministre lundi soir. Les quatre autres personnes sont "placées à l'isolement strict à l'hôpital" pour une durée totale de 42 jours - la période d'incubation de l'hantavirus et sont "toujours testés négatifs" a précisé Sébastien Lecornu.

L'hantavirus risque d'entrainer de nouveaux cas puisque 22 autres personnes sont considérées comme cas contact : 8 ont été en contact d'un croisiériste dans un vol reliant Saint-Hélène à Johannesburg le 25 avril, et 14 autres l'ont été sur un deuxième vol entre Johannesburg et Amsterdam le même jour. Ces personnes sont en cours d'identification et l'une d'elle a été retrouvée à Concarneau dans le Finistère.

Pour limiter la propagation de l'hantavirus, le Premier ministre a annoncé un renforcement des mesures sanitaires : "tous les cas contacts, sans exception", doivent respecter une "quarantaine renforcer en milieu hospitalier". Ils ne pourront pas observer la période d'isolement à leur domicile comme initialement prévu. La mise en place de se protocole renforcé débute ce mardi 12 mai.

Si l'hantavirus est bien présent en France, il n'est pas encore question d'une épidémie comparable au Covid-19 assurent plusieurs médecins et spécialistes qui précise que le virus, plus mortel, est moins facilement contagieux. Le gouvernement suit tout de même de près la situation et tient à compter de ce mardi 12 mai "deux réunions de coordination interministérielles [...] chaque jour à Matignon". La première réunion a lieu à 8h30.

À l'échelle mondiale, l'OMS recense neuf cas confirmés d'hantavirus, comprenant trois personnes décédées de ce virus connu, mais rare, pour lequel il n'y a ni vaccin, ni traitement. Elle considère que la situation actuelle n'est pas comparable à celle du début de l'épidémie de Covid-19 en 2020.

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08:48 - L'hantavirus "mute beaucoup" indique le spécialiste Gilles Pialoux "On a un nouvel hantavirus chaque année et des mutations permanentes", explique Gilles Pialoux, chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon, invité de BFMTV-RMC. En raison de ces mutations nombreuses, le spécialiste estime que pour l'heure "personne ne peut dire si cette mutation a un impact sur la transmissibilité ou la gravité de la maladie". 08:37 - La première réunion interministérielle sur l'hantavirus a débuté à Matignon Le gouvernement suit l'évolution et la propagation de l'hantavirus en France de près et va tenir, à compter de ce mardi 12 mai, deux réunions interministérielles par jour sur l'hantavirus depuis Matignon. La première a débuté à 8h30 ce matin, la seconde aura lieu dans l'après-midi.

08:29 - "Aucune raison" de généraliser les gestes barrières contre l'hantavirus "à ce stade" Les personnes cas contacts de l'hantavirus sont appelées à respecter un protocole sanitaire renforcé, incluant signalisation, dépistage et isolement, mais il n'y a "aucune raison" de généraliser ces gestes barrières "à ce stade" selon Karine Lacombe. Interrogée sur la propagation de l'hantavirus, l'infectiologue explique sur RTL qu'on "ne l'attrape pas en se promenant dans la rue" : "Le virus ne circule pas dans la communauté donc aucune raison de mettre en place des gestes barrières pour cette infection-là". En savoir plus Hantavirus : c'est quoi ? Symptômes, traitement, transmission... Tout savoir sur ce virus

Carte et chiffres du Hantavirus : le virus se propage, une pandémie comme celle du Covid est-elle possible ?

Symptômes de l'hantavirus : fièvre, maux de tête, toux... Quels sont les premiers signes à surveiller ? 08:24 - Il ne "devrait pas y avoir d'épidémie d'hantavirus d'ampleur" assure Karine Lacombe "On n'est pas du tout dans le même contexte que le Covid" affirmé l'infectiologue Karine Lacombe, cheffe de service hospitalier des maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Antoine à Paris, au micro de RTL ce mardi. La spécialiste estime qu'il ne "devrait pas y avoir d'épidémie d'hantavirus d'ampleur". "L'hantavirus est un virus qu'on connait bien même si cette souche Andes est moins connue car elle est vraiment localisée dans des zones particulières d'Amérique du Sud, elle existe là-bas depuis très longtemps. Il n'y a jamais eu d'épidémie majeure, (...) donc avec les moyens de protection mis en place on ne devrait pas avoir d'épidémie d'ampleur", précise Karine Lacombe. Insistant sur le fait qu'il n'y a pas de comparaison possible avec le Covid-19, la praticienne assure que les autorités ont "appris du Covid (...) depuis le début de cette crise il y a une harmonisation sur la diffusion d'informations et tous les scientifiques travaillent mains dans la main avec les politiques". 08:15 - Le protocole sanitaire renforcé pour tous les cas contacts de l'hantavirus Toutes les personnes considérées comme des cas contact de patients atteints d'hantavirus doivent se signaler, se faire dépister et respecter une période de quarantaine de 42 jours. Si cet isolement devait initialement pouvoir être respecter à domicile, le gouvernement a finalement annoncé lundi soir que "tous les cas contacts, sans exception" devront être isolés "en milieu hospitalier". Ce renforcement du protocole sanitaire débute ce mardi 12 mai avec l'hospitalisation des 22 cas contacts identifiés et en cours d'identification. A noter que les cinq croisiéristes exposés à l'hantavirus, dont l'unique Française testée positive au virus, sont déjà pris en charge à l'hôpital Bichat. 11/05/26 - 23:42 - Quel risque en France que le personnel médical se trompe de procédure en traitant un patient affecté ? FIN DU DIRECT - Douze membres du personnel d'un hôpital néerlandais vont être placés en quarantaine après s'être trompés dans les procédures à suivre pour soigner un patient infecté par l'hantavirus. Des erreurs de procédures lors d'un prélèvement sanguin et l'élimination de l'urine du patient sont notamment évoquées par l'établissement qui a rendu l'information publique. "En raison de ces circonstances, douze employés vont être placés en quarantaine pendant six semaines à titre de précaution, même si le risque d'infection est faible", prévient-il. De quoi faire redoubler de vigilance le personnel médical des autres pays confrontés à ces patients très spécifiques. L'hantavirus n'étant pas très répandu, il n'est pas exclu qu'une erreur de procédure se produise en France. Pour autant, il faut garder confiance en nos établissements et personnel médical qui sauront prendre un maximum de précautions. 11/05/26 - 22:44 - Vers une hausse des cas d'hantavirus ? Le patron de l'OMS "souhaite que les Français ne s'inquiètent pas" "Le risque est faible et nous ne prévoyons pas de pandémie", a insisté lundi soir au micro de BFMTV le patron de l'Organisation mondiale de la Santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Le danger pour la population est également faible, c’est ce que nous avons toujours dit et c’est ce que montrent nos analyses. Je souhaite que les Français le comprennent, le risque pour eux est faible, je le répète", a-t-il insisté. 11/05/26 - 21:43 - Deux ex-vétérinaires parmi les cinq Français rapatriés Julia et Roland Seitre, anciens vétérinaires, font partie des cinq passagers français rapatriés ce dimanche. Après sa période d’observation dans un hôpital parisien, le couple espère revenir dans son village en Touraine, Marray. "La campagne, c'est l'endroit idéal pour être confiné. S'il faut par exemple leur apporter des repas à domicile, on l'organisera", témoignent les habitants dans les colonnes du Parisien. "Ils sont les bienvenus chez eux", lance un riverain. 11/05/26 - 21:09 - Outre les Français, tous les autres passagers du MV Hondius ont enfin pu débarquer Si les cinq Français qui étaient à bord du navire frappé par l'hantavirus ont pu être rapatriés vers l'Hexagone, ce n'était pas encore le cas de tous les passagers du bateau. Les 28 derniers clients ont pu débarquer ce lundi en fin de journée. Le navire battant pavillon néerlandais a pu ensuite reprendre la mer vers 20 heures ce soir, quittant le port de Granadilla à Tenerife sous les applaudissements des équipes de l'opération, rapporte BFMTV. Les 26 membres d'équipage restés à bord vont désormais mettre le cap sur Rotterdam, qu'ils devraient atteindre d'ici cinq jours.

En savoir plus :

Le MV Hondius, navire de croisière où un foyer d’hantavirus a été détecté, est arrivé au port de Granadilla, à Tenerife, la plus grande île de l'archipel espagnol des Canaries, en début de journée le dimanche 10 mai. L'évacuation des passagers et d'une partie des membres de l'équipage a débuté dans la matinée. Un premier avion de rapatriement a décollé à la mi-journée. D'autres appareils ont également quitté les Canaries.

Près de 150 personnes se trouvaient à bord du MV Hondius lors de son arrivée aux Canaries. Parmi elles, il y avait 88 passagers, dont des Français, et 59 membres d'équipage ainsi que 23 nationalités différentes. Les cinq ressortissants français ont été évacués du navire de croisière. Leur avion a décollé des Canaries en milieu de journée, dimanche, peu de temps après le départ du premier.

L’hantavirus provoque la mort de trois personnes

Elles avaient toutes embarqué à bord du navire. Un couple de Néerlandais a perdu la vie. Il s’agit d’un homme de 70 ans et d'une femme de 69 ans. Les deux victimes avaient voyagé entre le Chili, l'Uruguay et l'Argentine avant d'embarquer à Ushuaïa. L’OMS estimait mercredi que la première personne contaminée n'avait pas pu l'être "sur le bateau ou sur une des îles", mais bien "avant d'embarquer sur le bateau". Le septuagénaire est mort avant son épouse. Une Allemande est décédée à bord du navire le 2 mai dernier.

La situation attire particulièrement l’attention de l’OMS. Vendredi 8 mai, elle a fait état de six cas confirmés à ce stade parmi les huit jugés suspects. D’après l’OMS, ils sont "tous identifiés comme étant dus au virus des Andes", ce dernier étant transmissible entre humains. Les deux autres cas sont considérés comme "probables", précise l’organisation. Tous les passagers du navire de croisière présentant des symptômes du hantavirus ont été évacués du MV Hondius, avant l'arrivée du navire aux Canaries.

Trois personnes ont par ailleurs été évacuées du navire. L'une d'elles a été hospitalisée à Düsseldorf, en Allemagne. Elle a été testée négative et n'est "plus considérée comme un cas", selon l'OMS. L'organisation a fait le bilan vendredi des patients actuellement hospitalisés. Ils sont quatre au total : "un en soins intensifs à Johannesburg, en Afrique du Sud, deux dans différents hôpitaux aux Pays-Bas et un autre à Zurich, en Suisse".

Une épidémie d'hantavirus en Europe est-elle possible ?

Le débarquement du navire à proximité du sol européen a fait débat. Les inquiétudes se concentrent également sur les personnes qui sont entrées en contact avec des cas confirmés ou qui ont été à bord du MV Hondius. Après son passage aux Canaries, ce dernier est attendu au port de Rotterdam, aux Pays-Bas.

L'OMS tient pourtant à rassurer. Il y a un "faible risque" de propagation. La situation est loin d'être épidémique selon l'organisation mondiale. "Le risque pour le grand public est faible. Il ne s'agit pas d'un virus qui se propage comme la grippe ou le Covid-19. C'est très différent", a aussi expliqué Maria Van Kerkhove. Le risque sanitaire pour les Européens est "faible", a également indiqué Bruxelles ce jeudi. "Il n’y a pas lieu de s’inquiéter", a insisté une porte-parole de la Commission européenne Eva Hrncirova. Un avis qui n'est pas partagé par tous.

De "nombreuses incertitudes subsistent" sur l’épidémie d’hantavirus, a en effet estimé mercredi 6 mai le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), une agence de l’UE, qui appelle à la prudence. "De nombreuses incertitudes subsistent encore concernant cette épidémie d’hantavirus et il est important, à ce stade, d’adopter une approche de précaution afin de réduire la probabilité de nouvelles transmissions", a dit la directrice de l’ECDC Pamela Rendi-Wagner, citée dans un communiqué.

Les symptômes principaux du hantavirus sont de la fièvre, des maux de tête ou encore des douleurs musculaires, le virus peut provoquer des problèmes respiratoires et peut être mortel.