Hantavirus en France : il y a bien un cas "grave" dans le pays sous "poumon artificiel", trois adolescents hospitalisés

Le hantavirus continue d'inquiéter en France. Une femme positive au hantavirus est toujours hospitalisée, victime de "la forme la plus grave". Ce mercredi 13 mai, le Premier ministre présidera une nouvelle réunion de coordination interministérielle en fin d'après-midi.

L'essentiel

Un premier cas de hantavirus en France concerne une croisiériste française de 65 ans. Elle est actuellement hospitalisée à l'hôpital Bichat avec la "forme la plus sévère" du hantavirus. Assistée par un "poumon artificiel", elle est dans un "état grave" selon la ministre de la Santé, Stéphanie Rist.

Au total, 22 personnes sont hospitalisées en France comme cas contacts d'une passagère néerlandaise du navire de croisière décédée de l'hantavirus, dont trois adolescents d'une même fratrie qui avaient pris l'avion avec elle et qui vont "très bien".

Le hantavirus est un "virus qui a une incubation longue", de l’ordre de "deux mois", a rappelé Stéphanie Rist devant les députés de la commission des Affaires sociales ce mercredi. "Il est donc possible, c’est même statistiquement probable, qu’il y ait des cas du bateau qui se positivent", explique-t-elle. Cependant, il n'y a pour l'instant "aucune raison de porter un masque", assure-t-elle.

Le Premier ministre présidera ce mercredi à 18 heures une nouvelle réunion de coordination interministérielle, la deuxième organisée aujourd'hui à Matignon, au sujet de l’hantavirus, a annoncé l'entourage de Sébastien Lecornu à plusieurs médias.

En direct

13:45 - Aucun traitement ni vaccin contre le hantavirus Il n'existe à ce jour ni vaccin homologué ni antiviral ciblant les hantavirus : la prise en charge repose uniquement sur le traitement des symptômes en milieu hospitalier. L'utilisation de plasma contenant des anticorps de patients guéris a montré des résultats encourageants pour réduire la mortalité liée au virus Andes, mais ces données doivent encore être confirmées par des essais cliniques. 13:35 - Deux ex-passagers du MV Hondius désormais en France "se portent bien" Philippe Capon, maire de Marray, commune d'Indre-et-Loire d'où sont originaires deux passagers du MV Hondius a publié un communiqué sur Facebook pour donner des informations à leur sujet. Il fait savoir que les deux habitants, actuellement à l'isolement à l'hôpital Bichat à Paris, "se portent bien". "J'ai eu de leurs nouvelles dans la soirée du 12 mai 2026. Je continuerai à prendre de leurs nouvelles", a écrit Philippe Capon. 13:33 - Le risque de transmission d'homme à homme du hantavirus jugé faible par l'OMS Des enquêtes épidémiologiques sont en cours sur le hantavirus pour comprendre les circonstances de cet épisode et évaluer le risque réel de transmission entre personnes. L'OMS considère que la menace pour la santé publique mondiale reste limitée et n'est pas comparable à la pandémie de Covid-19. Lire aussi Hantavirus : c'est quoi ? Symptômes, transmission, traitement... Tout savoir sur ce virus et la situation

Symptômes de l'hantavirus : quels sont les premiers signes de maladie à surveiller ?

Carte et chiffres du Hantavirus : des cas confirmés et d'autres suspectés, une pandémie comme celle du Covid est-elle possible ? 13:22 - Un confinement des passagers du bateau pour lutter contre le hantavirus n'était pas possible selon la ministre Confiner les passagers du MV Hondius à bord - potentiellement positifs au hantavirus - n'aurait pas été possible assure Stéphanie Rist. "Chaque Etat a la compétence pour rapatrier ces personnes, on ne peut pas les mettre tous sur un même bateau". Il aurait alors fallu "23 bateaux" en raison des différentes nationalités présentes à bord, rappelant les difficultés à mobiliser des équipes médicales en mer, en réponse au député LFI Hadrien Clouet. 13:10 - Face au hantavirus, évitez tout contact avec les rongeurs Pour les personnes se rendant dans les zones de circulation du hantavirus, la prévention passe par le port d'un masque FFP2 lors de la manipulation de bois ou du nettoyage de locaux ayant pu abriter des rongeurs. Il est recommandé d'aérer et d'asperger d'eau les zones suspectes avant de les nettoyer, afin d'éviter la mise en suspension de poussières contaminées. La dératisation des habitations et la protection des stocks alimentaires complètent ces mesures. 13:08 - Aucun lien entre le hantavirus et l'épidémie dans un navire à Bordeaux Plus de 1 700 personnes sont confinées dans un paquebot ce mercredi, à Bordeaux. Une épidémie de gastro-entérite est soupçonnée sur le navire par les autorités sanitaires. En revanche, "il n’existe aucune raison permettant de faire un lien entre cette épidémie à bord d’un bateau de croisière en provenance de Belfast et de Liverpool et les cas d’hantavirus détectés sur le navire MV Hondius", indique dans un communiqué de presse l'Agence régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine. 12:57 - La France veut peser dans sa "stratégie de principe de précaution" face au hantavirus Dans sa lutte contre le hantavirus, la France une opportunité d'être "un pays qui pèse dans une stratégie de principe de précaution, prise depuis le début en décidant d'hospitaliser les 22 cas contact et les passagers du bateau", annonce la ministre de la Santé. "J'ai souhaité qu'il puisse y avoir aussi un réseau d'experts scientifiques. Nous sommes en train de travailler à ça, pour nous aider à porter le poids de la France dans sa manière de faire auprès des autres pays", précise Stéphanie Rist. 12:49 - Il est "probable" que "des cas du bateau se positivent" au hantavirus Le hantavirus est un "virus qui a une incubation longue", de l’ordre de "deux mois", a rappelé Stéphanie Rist devant les députés de la commission des Affaires sociales. "Il est donc possible, c’est même statistiquement probable, qu’il y ait des cas du bateau qui se positivent", explique-t-elle. La ministre de la Santé rappelle que "tous les cas positifs" dans le monde "sont des passagers du bateau". 12:38 - "À ce stade, il n'y a pas de mutation" du hantavirus, dit le gouvernement "On est presque à 100% du séquençage. À ce stade, il n'y a pas de mutation. Dans les jours qui viennent, on va avoir la réponse. C'est l'Institut Pasteur qui fait ce séquençage", déclare Stéphanie Rist devant les députés, ce mercredi 13 mai. De plus, avec le hantavirus, "on n'est pas dans une épidémie de rougeole ou de Covid-19, la transmission se fait de manière rapprochée", affirme la ministre de la Santé en commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale. 12:25 - Une réunion sur l'hantavirus présidée par Sébastien Lecornu ce mercredi à 18 heures "Le Premier ministre présidera ce jour à 18 heures une nouvelle réunion de coordination interministérielle, la deuxième organisée aujourd'hui à Matignon, au sujet de l’hantavirus", annonce l'entourage de Sébastien Lecornu auprès de plusieurs médias. Cette réunion "se tiendra dans le même format que celle d’hier soir avec les ministres de l'Intérieur, de la Santé, des Affaires étrangères, de l’Éducation nationale, des Transports, et du Travail ou leurs représentants", révèle Le Parisien. 12:20 - Face au hantavirus, "il n'y a aucune raison de porter un masque", selon la ministre de la Santé "Je voudrais être très claire : actuellement, il n'y a pas de circulation du hantavirus. Tous les malades éventuellement cas contact sont hospitalisés", a déclare ce mercredi la ministre de la Santé, Stéphanie Rist. Selon elle, actuellement, les seuls cas positifs dans le monde détectés étaient des passagers du bateau MV Hondius et non des cas contact des croisiéristes. 11:59 - Le point sur le hantavirus en France à 12h Le hantavirus n'a été confirmé en France que chez une personne, une femme hospitalisée à l'hôpital Bichat, à Paris, dans un état "grave". Celle-ci est arrivée à "la dernière étape des soins, avec une circulation extra-corporelle pour avoir une oxygénation artificielle (...) elle a un poumon artificiel", a expliqué Xavier Lescure, infectiologue à l'hôpital Bichat, lors d'une conférence de presse exceptionnelle dédiée au hantavirus hier.

22 cas contacts sont répertoriés, dont 8 Français qui ont pris un avion le 25 avril au départ de Sainte-Hélène vers Johannesbourg avec une passagère du navire de croisière malade. Tous sont "tous hospitalisés dans des hôpitaux parisiens", tandis que les 14 autres cas contacts, ayant pris un vol Johannesbourg-Amsterdam, le sont "dans différentes villes de France", a détaillé le ministère de la Santé.

Parmi ces cas contacts, trois adolescents d'une même fratrie sont considérés comme des cas contacts à "haut risque" et "hospitalisés au minimum 15 jours". Ils vont "très bien" à l'heure actuelle, précise BFMTV.

"Tous les cas contact" du hantavirus doivent respecter une "quarantaine renforcée en milieu hospitalier", a annoncé le Premier ministre. Ils sont placés dans des chambres à pression négative, dotées d'un "traitement d'air ultrasécurisé", a expliqué Xavier Lescure de Bichat. 11:41 - La capacité de production de masques est "suffisante pour faire face à une pandémie type Covid-19" Le stock de masques chirurgicaux "est supérieur à la cible actée en sortie de Covid-19", assure la ministre de la Santé ce mercredi face à la commission des affaires sociales sur l’épidémie d’hantavirus. La capacité de production de masques sur le sol français est estimée "entre 2,6 et 3,5 milliards de masques par an". Cette capacité est "suffisante pour faire face à une pandémie type Covid-19". Toutefois, "actuellement, il n’y a pas de circulation du virus", rappelle-t-elle. Reste que "la responsabilité du gouvernement est d’anticiper tous les scénarios, même les inimaginables". 11:05 - Le stock de masques est suffisant pendant "minimum trois mois", affirme Matignon "Le stock stratégique de l’Etat est suffisant pour protéger le pays pendant minimum 3 mois en cas de vague épidémique", affirme Matignon, assurant qu'à "ce stock stratégique s’additionne tous les stocks privés et publics permettant d’étendre de plusieurs semaines cette capacité de protection". Des propos relayés par France Info ce mercredi. 10:19 - Plusieurs cas contacts vont être testés ce mercredi En France, des cas contact vont être testés ce mercredi. Dans le premier groupe, figurent "trois adolescents qui voyageaient avec leurs parents", tous sont hospitalisés à Paris à l'hôpital de la Pitié Salpétrière, avait précisé l'infectologue Xavier Lescure. "Ils vont être testés aujourd'hui", a indiqué à l'AFP le représentant de la principale fédération de pharmaciens (FSPF), Philippe Besset, après une rencontre entre la ministre et les syndicats d'infirmiers libéraux et de pharmaciens. 09:36 - Les 22 Français cas contact sont "actuellement hospitalisés" L'ensemble des 22 personnes identifiées en France comme cas contacts de la passagère néerlandaise du navire de croisière MV Hondius décédée de l'hantavirus, sont "actuellement hospitalisées", a annoncé mercredi le ministère de la Santé. 09:04 - Les huit cas contact français du premier vol rapatriés à Paris Les huit premiers cas contact français présents dans l'avion reliant Sainte-Hélène à Johannesburg et dans lequel voyageait un malade de l'hantavirus, vont "finalement être mis en quarantaine à Paris en raison d'un niveau de risque plus important", révèle BFMTV. "Cinq personnes ont déjà été prises en charge à la Pitié Salpêtrière dès hier soir", indiquent nos confrères. Enfin, le cas contact hospitalisés à Rennes va lui aussi être déplacé à Paris, ainsi que les deux derniers cas contact, "dans la matinée", apprend-on. 08:05 - La croisiériste française toujours dans un "état grave" Un seul cas d'hantavirus est confirmé en France. Il s'agit d'une croisiériste française de plus de 65 ans hospitalisée à l'hôpital Bichat. Elle subit la "forme la plus sévère" et est arrivée à "la dernière étape des soins, une circulation extra-corporelle pour avoir une oxygénation artificielle (...) elle a un poumon artificiel", a expliqué Xavier Lescure, infectiologue à l'hôpital Bichat, lors d'une conférence de presse exceptionnelle dédiée au hantavirus hier. Elle est toujours dans un "état grave", a commenté la ministre de la Santé, Stéphanie Rist. 08:00 - La ministre de la Santé auditionnée à l'Assemblée nationale Mercredi 13 mai à 11 heures, la commission des affaires sociales auditionnera Stéphanie Rist, ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées sur les mesures d’urgence de gestion du risque d’infection à hantavirus Andes. Une manière pour le gouvernement de jouer la carte de la transparence et d'éviter au maximum toute polémique comme cela a pu être le cas par le passé dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19. 07:57 - Quatre réunions du gouvernement capitales ce mercredi Au moins quatre réunions du gouvernement sont prévues ce mercredi 13 mai, selon les informations de BFMTV. Le premier rendez-vous a lieu à 8h30 entre la ministre de la Santé Stéphanie Rist et les soignants. Au même moment, la première réunion quotidienne de coordination interministérielle de crise se déroulera à Matignon. Dans l'après-midi, le deuxième point de situation quotidien réunira une nouvelle fois l'exécutif à Matignon. Enfin, une dernière réunion aura lieu entre les ministres de la Santé de l'Union européenne en fin d'après-midi ou en début de soirée.

En savoir plus

Le Hantavirus est apparu sur le MV Hondius, navire de croisière où un foyer a été détecté le 11 avril 2026. Objet de craintes et très surveillé après plusieurs décès consécutifs, le bateau a été bloqué pendant plusieurs jours avant d'être autorisé à accoster au port de Granadilla, à Tenerife, la plus grande île de l'archipel espagnol des Canaries, le dimanche 10 mai, permettant l'évacuation des passagers et d'une partie des membres de l'équipage.

Près de 150 personnes se trouvaient à bord du MV Hondius. Parmi elles, il y avait 59 membres d'équipage et 88 passagers, dont des Français parmi les 23 nationalités différentes. Les cinq ressortissants français ont été évacués du navire de croisière. Après son évacuation complète au large des Canaries, le navire était attendu au port de Rotterdam, aux Pays-Bas.

Combien de morts a fait l'épidémie d'hantavirus de 2026 ?

Combien de personnes sont mortes à cause du hantavirus ? A date, on dénombre trois décès à bord du navire où le virus s'est déclaré : un couple de Néerlandais (un homme de 70 ans et d'une femme de 69 ans) ayant voyagé entre le Chili, l'Uruguay et l'Argentine avant d'embarquer à Ushuaïa, ainsi qu'une Allemande, décédée à bord du navire le 2 mai.

Quel est l'origine du foyer d'hantavirus de 2026 ?

Le hantavirus ne s'est probablement pas déclaré sur le MV Hondius. L’OMS a estimé début mai que la première personne contaminée n'avait pas pu l'être "sur le bateau ou sur une des îles", mais bien "avant d'embarquer sur le bateau". Le septuagénaire néerlandais, mort avant son épouse sur le navire, est probablement le patient zéro de l'épidémie survenue pendant la croisière.

Qu'est-ce que le "virus des Andes", forme de hantavirus transmissible entre humains ?

Le hantavirus attire particulièrement l’attention de l’OMS. Vendredi 8 mai, elle a fait état de cas "identifiés comme étant dus au virus des Andes", ce dernier étant une forme de hantavirus transmissible entre humains. Le virus Andes circule principalement en Amérique du Sud et provoque un syndrome cardio-pulmonaire sévère, dont le taux de létalité peut atteindre 30 à 60 % selon l'institut Pasteur. Il se distingue des 37 autres hantavirus connus car il est le seul pour lequel une transmission d'humain à humain a été documentée. Ce mode de contamination reste toutefois marginal par rapport à l'exposition aux rongeurs infectés, mode de transmission plus courant du hantavirus.

Une épidémie d'hantavirus en Europe est-elle possible ?

Si les passagers ont été évacués avant même le débarquement, l'arrivée du navire MV Hondius à proximité du sol européen a fait débat. Les inquiétudes se concentrent également sur les personnes qui sont entrées en contact avec des cas confirmés lors de trajets en avion en marge de la croisière. L'OMS tient pourtant à rassurer. Il y a un "faible risque" de propagation a indiqué l'organisation début mai.

La situation du hantavirus est loin d'être épidémique selon l'organisation mondiale. "Le risque pour le grand public est faible. Il ne s'agit pas d'un virus qui se propage comme la grippe ou le Covid-19. C'est très différent", a aussi expliqué Maria Van Kerkhove, épidémiologiste à l'OMS. Le risque sanitaire pour les Européens est "faible", a également indiqué Bruxelles. "Il n’y a pas lieu de s’inquiéter", a insisté une porte-parole de la Commission européenne Eva Hrncirova. Un avis qui n'est pas partagé par tous.

De "nombreuses incertitudes subsistent" sur l’épidémie d’hantavirus, a en effet estimé mercredi 6 mai le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), une agence de l’UE, qui appelle à la prudence. "De nombreuses incertitudes subsistent encore concernant cette épidémie d’hantavirus et il est important, à ce stade, d’adopter une approche de précaution afin de réduire la probabilité de nouvelles transmissions", a dit la directrice de l’ECDC Pamela Rendi-Wagner, citée dans un communiqué.

Quelle est la situation en France concernant l'hantavirus ?

La situation du hantavirus en France a fait l'objet d'une conférence de presse de la ministre de la Santé française Stéphanie Rist le 12 mai 2026, premier état des lieux général sur le virus dans le pays. "Les cas positifs dans le monde sont exclusivement des croisiéristes" à ce stade, a rappelé la ministre. Il "n'y a pas d'élément en faveur d'une circulation du virus sur le territoire national". L'objectif affiché du gouvernement est de "briser les chaînes" de transmission. Les cas contacts du hantavirus, désormais hostpitalisés d'office, sont placés dans des chambres à pression négative, dotées d'un "traitement d'air ultrasécurisé".

Interrogée sur l'état de préparation de la France face à une éventuelle épidémie de hantavirus, Stéphanie Rist s'est voulue rassurante. "Nous sommes sur la trajectoire prévue de reconstitution des stocks de masques, donc nous n'avons pas d'inquiétude sur le sujet", a-t-elle déclaré. Emmanuel Macron a soutenu l'effort gouvernemental en estimant que la situation était "sous contrôle" en France.