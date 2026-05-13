Hantavirus en France : l'hôpital Bichat à Paris en alerte maximale, du nouveau sur les cas contact
L'hantavirus inquiète en France, où sa propagation est extrêmement surveillée. Tous les cas contact français sont hospitalisés et l'hôpital Bichat, comme les autres hôpitaux accueillant ces cas, sont en alerte maximale ce mercredi.
- L'hantavirus a pour l'instant provoqué un seul cas sérieux en France, une Française de 65 ans contaminée sur le navire MV Hondius, foyer du virus. Dans un "état grave", elle lutte contre la "forme la plus sévère" du hantavirus et est assistée d'un "poumon artificiel".
- Plusieurs cas contact liés au hantavirus sont aussi surveillés en France. Dans un communiqué mercredi soir, le gouvernement a indiqué qu'"aucun symptôme" n'a été détecté "parmi les 26 cas contact" ayant voyagé avec des malades et répertoriés à date.
- L'hantavirus met néanmoins l'hôpital Bichat à Paris "en alerte maximale" indique BFMTV ce mercredi. Des mesures renforcées ont été prises sur place avec isolement des cas contact dans des chambres à pression négative où les microbes sont filtrés.
- Il "n'y a pas d'élément en faveur d'une circulation du virus sur le territoire national", a déclaré Stéphanie Rist, ministre de la Santé, auprès de la commission des affaires sociales de l'Assemblée. L'idée d'une possible mutation du hantavirus a aussi été écartée.
22:35 - “Nous ne sommes pas inquiets mais vigilants”, selon l’Institut Pasteur
Invitée du 20h de France Télévisions le 12 mai, la directrice générale de l’Institut Pasteur, Yasmine Belkaid, a voulu rassurer face aux cas d’hantavirus en France. Elle rappelle que le virus est bien connu et peu infectieux, avec seulement quelques centaines de cas dans le monde chaque année. Selon elle, il n’y a pas d’élément montrant une circulation diffuse du virus en France. Les scientifiques restent toutefois vigilants, en attendant les résultats du séquençage et le suivi des cas liés au foyer détecté sur la croisière MV Hondius.
22:15 - Parmi les 22 cas contacts, une habitante de Juan-les-Pins isolée à Marseille
Parmi les 22 cas contacts identifiés après l’épisode d’hantavirus lié au MV Hondius, une habitante de Juan-les-Pins a été transférée dans une chambre dédiée à l’hôpital de Marseille. Bien qu’elle ait été testée négative et ne présente aucun symptôme, elle devra rester isolée au moins 14 jours conformément au protocole sanitaire. Dans le quartier, certains habitants disent rester vigilants face à la situation.
21:55 - Quels sont les symptômes de l’hantavirus ?
L’infection par l’hantavirus peut provoquer de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires ou encore des troubles digestifs comme des nausées et vomissements. Dans les cas les plus graves, la maladie peut évoluer vers des difficultés respiratoires sévères avec accumulation de liquide dans les poumons. Selon l’OMS, les personnes infectées seraient contagieuses dès les premiers symptômes. La période d’incubation est généralement de deux à trois semaines, mais peut aller jusqu’à six semaines, ce qui laisse craindre l’apparition de nouveaux cas dans les prochains jours.
21:35 - Une autre souche d’hantavirus circule discrètement en France depuis des décennies
Alors que l’épidémie liée au navire MV Hondius inquiète les autorités sanitaires, des spécialistes rappellent qu’une autre souche d’hantavirus circule déjà en France depuis plusieurs décennies. Transmise par des campagnols roussâtres, elle provoquerait chaque année plusieurs dizaines de cas, généralement associés à une forme moins grave de la maladie.
21:20 - Les réunions interministérielles se poursuivent le 14 mai
D’après les informations du gouvernement à BFMTV, les réunions de coordination interministérielle consacrées à la situation liée à l’hantavirus vont se poursuivre le 14 mai. Les directeurs de cabinet doivent se retrouver à 9h en visioconférence. L’exécutif assure rester "pleinement mobilisé" pour suivre l’évolution de la situation.
21:15 - Le CHU d’Angers prêt à déployer son unité mobile d’isolement
Le centre hospitalier d’Angers, référent régional du risque épidémique et biologique, se dit prêt à activer son dispositif mobile en cas d’alerte liée au hantavirus. Mis en place en 2024, cet équipement déployable en trois heures permet de prendre en charge des patients hors des murs de l’hôpital afin de limiter les risques de propagation.
20:54 - "Aucun symptôme" parmi les cas contact français du hantavirus
Les 26 personnes identifiées comme cas contacts et placées à l'isolement en France actuellement ne présentent "aucun symptôme", selon un communiqué du gouvernement publié dans la soirée. Ils restent néanmoins en isolement. Quatre enfants qui se trouvent parmi les "22 personnes identifiées comme cas contacts d'une personne décédée le 26 avril à Johannesbourg" ont par ailleurs été "testés négatifs", indique le document. Les résultats concernant les adultes n'ont pas encore été communiqués et sont attendus dans la soirée ou demain.
20:35 - L’UE se veut rassurante après les premières analyses génétiques
L’agence sanitaire de l’Union européenne indique que les premières investigations basées sur le séquençage du génome complet ne montrent "aucune indication que ce virus se comporte différemment du virus déjà connu". Selon Andreas Hoefer, du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, toutes les séquences analysées sont "pratiquement identiques", ce qui suggère une transmission unique de l’animal à l’homme depuis le cas détecté à bord du MV Hondius.
20:15 - 4 mineurs testés négatifs parmi les 22 cas contacts, résultats encore attendus
Parmi les 22 cas contacts identifiés en France après le décès d’une croisiériste à Johannesburg, les 4 mineurs ont tous été testés négatifs, selon les premières informations. Les autres passagers, actuellement isolés à l’hôpital, attendent encore leurs résultats.
19:55 - Le MV Hondius attendu le 18 mai à Rotterdam, 27 personnes toujours à bord
Le navire MV Hondius doit accoster à Rotterdam le lundi 18 mai avec 27 personnes encore à bord (25 membres d’équipage et 2 médecins). Selon l’exploitant, aucune ne présente de symptômes de l’hantavirus et une surveillance médicale est maintenue en continu. Le débarquement se fera de manière échelonnée, sous protocole de quarantaine fixé par les autorités néerlandaises. Le navire devra ensuite subir un nettoyage et une désinfection complets.
19:35 - Isolement strict, quarantaine possible jusqu’à 42 jours pour les cas contact
Après la détection du premier cas confirmé en France, les autorités sanitaires ont déclenché un protocole renforcé. Les patients sont hospitalisés en isolement strict et 22 cas contact identifiés doivent se signaler rapidement, avec une quarantaine pouvant aller jusqu’à 42 jours, correspondant à la durée maximale d’incubation du virus.
19:14 - La France a-t-elle vraiment assez de masques en cas d’épidémie ?
Face aux inquiétudes, le gouvernement assure disposer d’un stock stratégique de masques suffisant pour tenir au moins trois mois en cas d’épidémie. Mais des fabricants alertent sur une production nationale fragilisée depuis le Covid-19. Pour l’instant, les autorités rappellent qu’aucune circulation du virus n’est observée et qu’il n’y a pas lieu de porter un masque.
18:57 - Où le patient zéro de l'hantavirus a-t-il été contaminé ? La thèse d'Ushuaïa
L'épidémie d'hantavirus qui s'est déclarée sur le MV Hondius aurait débuté avec l'ornithologue néerlandais Léo Schilperoord, mais la question du lieu de contamination de l'individu qui a embarqué le navire à Ushuaïa le 1er mai, a développé des symptômes le 6 et est décédé le 11 interroge. Une thèse évoque une possible contamination à Ushuaïa dans une déchetterie située à quelques kilomètres du port commercial dans laquelle l'ornithologue serait allé pour observer un oiseau rare selon le New York Post. C'est dans la déchetterie, lieu fréquenté par les rongeurs, que l'homme aurait contracté le virus un respirant des particules émises par les déjections de rat.
Mais les autorités d'Ushuaïa conteste cette hypothèse pointant le délai trop court entre l'arrivée du Néerlandais en Terre de feu et le début des symptômes : sept jours. Il s'agit du délai minimum nécessaire à l'incubation du virus et donc à l'arrivée des premiers symptômes. Elles rappellent aussi l'absence d'hantavirus sur le territoire depuis 1996 et indique que l'espèce de rat mise en cause ne vit pas à Ushuaïa, dans des provinces situées plus au nord.
18:39 - Face au hantavirus, "il n'y a aucune raison de porter un masque", selon la ministre de la Santé
"Je voudrais être très claire : actuellement, il n'y a pas de circulation du hantavirus. Tous les malades éventuellement cas contact sont hospitalisés", a déclare ce mercredi la ministre de la Santé, Stéphanie Rist. Selon elle, actuellement, les seuls cas positifs dans le monde détectés étaient des passagers du bateau MV Hondius et non des cas contact des croisiéristes.
18:17 - Une personne testée négative à l'hantavirus présentent des symptômes suspects à Ascension
La France n'est pas la seule à surveiller les cas contact des personnes testées positives à l'hantavirus, c'est aussi le cas de l'île de Sainte-Hélène, où la croisiériste néerlandaise a pris l'avion avant de succomber au virus. Ces dernières indiquent qu'une personne à haut risque sur l'île de l'Ascension "a développé des symptômes compatibles avec l'hantavirus" alors même que son premier test de dépistage était revenu négatif. Malgré ce résultat, des "analyses complémentaires" ont été menées au regarde de la durée d'incubation de l'hantavirus et sont toujours en cours selon les autorités. Cette personne à haut risque fait partie d'un groupe de professionnel de santé d'Ascension ayant été en "contact étroit" avec un cas confirmé d'hantavirus.
17:55 - Trois cas contact identifiés en Bretagne et hospitalisés
Trois personnes identifiées comme des cas contact de l'hantavirus ont été ou doivent être pris en charge au CHU de Rennes rapporte France 3 Bretagne. La première est l'homme ayant pris le même vol qu'une croisiériste néerlandaise décédée de l'hantavirus retrouvé à Concarneau dans le Finistère. Pris en charge à Rennes, l'individu originaire de la région parisienne a rapidement été transféré à l'hôpital Bichat à Paris pour être plus proche de sa famille après acceptation par les autorités sanitaires a fait savoir l'AFP. Les deux autres personnes ont été identifiées dans le Morbihan et sont prises en charge et isolées au CHU de Rennes. Ces trois personnes sont pour l'heure asymptomatiques.
17:42 - La ministre interpellée sur la désinformation autour de l'hantavirus
Dès le début de la crise autour de l'hantavirus, "la désinformation en santé a refleuri instantanément" a souligné le sénateur du groupe socialiste et apparenté Bernard Jomier devant la ministre de la Santé lors des questions au gouvernement. "Les antivax sont à la manoeuvre (...) alors qu'il n'y a pas de vaccin sur les hantavirus" a-t-il lancé interpellant Stéphanie Rist la questionnant sur les actions concrètes pour lutter contra la désinformation. Stéphanie Rist a rappelé avoir "communiqué depuis le début avec le Premier ministre" sur l'ensemble des informations à leur disposition sur l'hantavirus : "A chaque nouvelle donnée nous communiquons de façon claire". Quant à la lutte contre la désinformation sur l'hantavirus et la santé, elle a parlé d'un "dispositif d'info-vigilance sur lequel" le gouvernement travaille "pour construire une sorte de task force efficace d'experts scientifiques qui, dès qu'ils apercevront une fausse information, pourront agir très vite et de façon coordonner pour arrêter cette fausse information".
17:23 - L'hantavirus se transmet davantage après l'apparition des symptômes
La propagation et le risque de transmission de l'hantavirus est l'une des principales inquiétudes après l'hospitalisation des cas contact. Gianfranco Spiteri, le responsable de l’intelligence épidémiologique mondiale et de la sécurité sanitaire du centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), a affirmé en conférence de presse ce mercredi que le risque de transmission était le plus élevé chez les personnes présentant des symptômes de la maladie. Il n'a toutefois pas écarté l'idée que les malades puissent être contagieux les jours précédant l’apparition des symptômes. "Dans une optique de prévention et de précaution maximale, nous recommandons par exemple que la recherche des contacts soit également effectuée pendant les deux jours précédant l’apparition des symptômes" chez les malades de l'hantavirus, a déclaré Gianfranco Spiteri.
17:03 - Le taux de mortalité dû au hantavirus "est élevé dans ces zones où l'accès aux soins est plus difficile"
La ministre de la Santé rappelle ce mercredi après-midi que "le taux de mortalité (relatif au hantavirus, ndlr) est élevé dans ces zones où l'accès aux soins est plus difficile". "C'est un virus que l'on connaît depuis les années 1990, qui existe dans les zones rurales d'Amérique latine", précise Stéphanie Rist.
16:49 - Outre l'hantavirus, a prévention de pandémies d’origine animale est "sous-financée"
La santé animale et les politiques de prévention de pandémies d’origine animale font l’objet d’un "sous-financement chronique" et dangereux, alors que 60 % des maladies infectieuses humaines connues proviennent des animaux, alerte mercredi l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) dans son rapport annuel et que l'hantavirus sévit à travers le monde. Grippe aviaire, fièvre aphteuse, mouche parasite mangeuse de chair, dermatose nodulaire contagieuse... La situation est "plus urgente encore" qu’il y a un an, affirme l’OMSA, qui compte 183 membres et collabore avec les agences de l’Organisation des Nations unies (ONU).
16:37 - Rien ne suggère que la souche Andes de l'hantavirus a muté
Rien ne suggère que la souche Andes d’hantavirus a muté à la suite de l’épidémie mortelle survenue à bord d’un bateau du MV Hondius, a estimé ce mercredi l’agence sanitaire de l’Union européenne, l’ECDC. "Les investigations préliminaires basées sur le séquençage du génome complet dont nous disposons suggèrent qu'il n'y a aucune indication que ce virus se comporte différemment du virus connu circulant dans certaines régions du monde", a déclaré aux journalistes Andreas Hoefer, de l'ECDC, basé à Stockholm. La maladie se transmet généralement par des rongeurs infectés, le plus souvent par l’urine, les excréments et la salive.
16:24 - "Il n'y a pas lieu de proposer d'autres mesures de protection" face au hantavirus, assure Stéphanie Rist
Interrogée au Sénat sur une possible généralisation des gestes barrières dus au hantavirus, la ministre de la Santé considère que cela n'est pas nécessaire à ce stade. "Tous ces cas sur notre sol sont hospitalisés dans des établissements de référence qui savent prendre en charge ces maladies, pour briser la transmission. Il n'y a pas lieu de proposer d'autres mesures de protection pour la population générale", estime-t-elle. Ella ajoute que le gouvernement a "misé sur une stratégie très protectrice pour briser les chaînes de transmission maintenant. Nous avons avancé depuis le Covid, avec des échanges d'informations rapides".
16:12 - Nouvelle réunion présidée par Sébastien Lecornu sur l'hantavirus à 18 heures
Le premier ministre Sébastien Lecornu présidera une nouvelle réunion de coordination interministérielle à propos de l’hantavirus ce mercredi à 18 heures, selon les informations du Figaro. Elle se tiendra "dans le même format que celle d’hier soir avec les ministres de l’Intérieur, de la Santé, des Affaires étrangères, de l’Éducation nationale, des Transports, et du Travail ou leurs représentants", apprend-on.
16:00 - "Pas d’alerte sur le nombre de places de réanimation" malgré le hantavirus
"Nous n’avons pas d’alerte sur le nombre de places de réanimation avec des chambres nécessaires", a voulu rassurer la ministre de la Santé, Stéphanie Rist ce mercredi. Il n’y a pas d’inquiétude non plus sur les quantités de blouses ou autres équipements. Nous apprenons également que le gouvernement construit une "info vigilance" pour lutter contre la circulation de fausses informations sur le hantavirus en France. "L’idée, c’est qu’il puisse y avoir des groupes d’experts indépendants, spécialistes d’un sujet, qui puissent se coordonner pour répondre très vite aux fausses informations et casser [leur] acheminement".
15:56 - Masques et tests pour l'hantavirus : la France est-elle préparée ?
La propagation du hantavirus qui s'est déclarée sur le navire MV Hondius début mai est sous contrôle sur le territoire français après le rapatriement des passagers, tous mis à l'isolement dans un hôpital. Un scénario et un vocabulaire qui ne sont pas sans rappeler le début de l'épidémie de Covid-19, mais la situation liée à l'Hantavirus n'est pas encore comparable.
Le Hantavirus est apparu sur le MV Hondius, navire de croisière où un foyer a été détecté le 11 avril 2026. Objet de craintes et très surveillé après plusieurs décès consécutifs, le bateau a été bloqué pendant plusieurs jours avant d'être autorisé à accoster au port de Granadilla, à Tenerife, la plus grande île de l'archipel espagnol des Canaries, le dimanche 10 mai, permettant l'évacuation des passagers et d'une partie des membres de l'équipage.
Près de 150 personnes se trouvaient à bord du MV Hondius. Parmi elles, il y avait 59 membres d'équipage et 88 passagers, dont des Français parmi les 23 nationalités différentes. Les cinq ressortissants français ont été évacués du navire de croisière. Après son évacuation complète au large des Canaries, le navire était attendu au port de Rotterdam, aux Pays-Bas.
Combien de morts a fait l'épidémie d'hantavirus de 2026 ?
Combien de personnes sont mortes à cause du hantavirus ? A date, on dénombre trois décès à bord du navire où le virus s'est déclaré : un couple de Néerlandais (un homme de 70 ans et d'une femme de 69 ans) ayant voyagé entre le Chili, l'Uruguay et l'Argentine avant d'embarquer à Ushuaïa, ainsi qu'une Allemande, décédée à bord du navire le 2 mai.
Quel est l'origine du foyer d'hantavirus de 2026 ?
Le hantavirus ne s'est probablement pas déclaré sur le MV Hondius. L’OMS a estimé début mai que la première personne contaminée n'avait pas pu l'être "sur le bateau ou sur une des îles", mais bien "avant d'embarquer sur le bateau". Le septuagénaire néerlandais, mort avant son épouse sur le navire, est probablement le patient zéro de l'épidémie survenue pendant la croisière.
Qu'est-ce que le "virus des Andes", forme de hantavirus transmissible entre humains ?
Le hantavirus attire particulièrement l’attention de l’OMS. Vendredi 8 mai, elle a fait état de cas "identifiés comme étant dus au virus des Andes", ce dernier étant une forme de hantavirus transmissible entre humains. Le virus Andes circule principalement en Amérique du Sud et provoque un syndrome cardio-pulmonaire sévère, dont le taux de létalité peut atteindre 30 à 60 % selon l'institut Pasteur. Il se distingue des 37 autres hantavirus connus car il est le seul pour lequel une transmission d'humain à humain a été documentée. Ce mode de contamination reste toutefois marginal par rapport à l'exposition aux rongeurs infectés, mode de transmission plus courant du hantavirus.
Une épidémie d'hantavirus en Europe est-elle possible ?
Si les passagers ont été évacués avant même le débarquement, l'arrivée du navire MV Hondius à proximité du sol européen a fait débat. Les inquiétudes se concentrent également sur les personnes qui sont entrées en contact avec des cas confirmés lors de trajets en avion en marge de la croisière. L'OMS tient pourtant à rassurer. Il y a un "faible risque" de propagation a indiqué l'organisation début mai.
La situation du hantavirus est loin d'être épidémique selon l'organisation mondiale. "Le risque pour le grand public est faible. Il ne s'agit pas d'un virus qui se propage comme la grippe ou le Covid-19. C'est très différent", a aussi expliqué Maria Van Kerkhove, épidémiologiste à l'OMS. Le risque sanitaire pour les Européens est "faible", a également indiqué Bruxelles. "Il n’y a pas lieu de s’inquiéter", a insisté une porte-parole de la Commission européenne Eva Hrncirova. Un avis qui n'est pas partagé par tous.
De "nombreuses incertitudes subsistent" sur l’épidémie d’hantavirus, a en effet estimé mercredi 6 mai le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), une agence de l’UE, qui appelle à la prudence. "De nombreuses incertitudes subsistent encore concernant cette épidémie d’hantavirus et il est important, à ce stade, d’adopter une approche de précaution afin de réduire la probabilité de nouvelles transmissions", a dit la directrice de l’ECDC Pamela Rendi-Wagner, citée dans un communiqué.
Quelle est la situation en France concernant l'hantavirus ?
La situation du hantavirus en France a fait l'objet d'une conférence de presse de la ministre de la Santé française Stéphanie Rist le 12 mai 2026, premier état des lieux général sur le virus dans le pays. "Les cas positifs dans le monde sont exclusivement des croisiéristes" à ce stade, a rappelé la ministre. Il "n'y a pas d'élément en faveur d'une circulation du virus sur le territoire national". L'objectif affiché du gouvernement est de "briser les chaînes" de transmission. Les cas contacts du hantavirus, désormais hostpitalisés d'office, sont placés dans des chambres à pression négative, dotées d'un "traitement d'air ultrasécurisé".
Interrogée sur l'état de préparation de la France face à une éventuelle épidémie de hantavirus, Stéphanie Rist s'est voulue rassurante. "Nous sommes sur la trajectoire prévue de reconstitution des stocks de masques, donc nous n'avons pas d'inquiétude sur le sujet", a-t-elle déclaré. Emmanuel Macron a soutenu l'effort gouvernemental en estimant que la situation était "sous contrôle" en France.