Hantavirus en France : l'hôpital Bichat à Paris en alerte maximale, du nouveau sur les cas contact

L'hantavirus inquiète en France, où sa propagation est extrêmement surveillée. Tous les cas contact français sont hospitalisés et l'hôpital Bichat, comme les autres hôpitaux accueillant ces cas, sont en alerte maximale ce mercredi.

L'essentiel

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22:35 - “Nous ne sommes pas inquiets mais vigilants”, selon l’Institut Pasteur Invitée du 20h de France Télévisions le 12 mai, la directrice générale de l’Institut Pasteur, Yasmine Belkaid, a voulu rassurer face aux cas d’hantavirus en France. Elle rappelle que le virus est bien connu et peu infectieux, avec seulement quelques centaines de cas dans le monde chaque année. Selon elle, il n’y a pas d’élément montrant une circulation diffuse du virus en France. Les scientifiques restent toutefois vigilants, en attendant les résultats du séquençage et le suivi des cas liés au foyer détecté sur la croisière MV Hondius.

22:15 - Parmi les 22 cas contacts, une habitante de Juan-les-Pins isolée à Marseille Parmi les 22 cas contacts identifiés après l’épisode d’hantavirus lié au MV Hondius, une habitante de Juan-les-Pins a été transférée dans une chambre dédiée à l’hôpital de Marseille. Bien qu’elle ait été testée négative et ne présente aucun symptôme, elle devra rester isolée au moins 14 jours conformément au protocole sanitaire. Dans le quartier, certains habitants disent rester vigilants face à la situation.

21:55 - Quels sont les symptômes de l’hantavirus ? L’infection par l’hantavirus peut provoquer de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires ou encore des troubles digestifs comme des nausées et vomissements. Dans les cas les plus graves, la maladie peut évoluer vers des difficultés respiratoires sévères avec accumulation de liquide dans les poumons. Selon l’OMS, les personnes infectées seraient contagieuses dès les premiers symptômes. La période d’incubation est généralement de deux à trois semaines, mais peut aller jusqu’à six semaines, ce qui laisse craindre l’apparition de nouveaux cas dans les prochains jours.

21:35 - Une autre souche d’hantavirus circule discrètement en France depuis des décennies Alors que l’épidémie liée au navire MV Hondius inquiète les autorités sanitaires, des spécialistes rappellent qu’une autre souche d’hantavirus circule déjà en France depuis plusieurs décennies. Transmise par des campagnols roussâtres, elle provoquerait chaque année plusieurs dizaines de cas, généralement associés à une forme moins grave de la maladie.

21:20 - Les réunions interministérielles se poursuivent le 14 mai D’après les informations du gouvernement à BFMTV, les réunions de coordination interministérielle consacrées à la situation liée à l’hantavirus vont se poursuivre le 14 mai. Les directeurs de cabinet doivent se retrouver à 9h en visioconférence. L’exécutif assure rester "pleinement mobilisé" pour suivre l’évolution de la situation.

21:15 - Le CHU d’Angers prêt à déployer son unité mobile d’isolement Le centre hospitalier d’Angers, référent régional du risque épidémique et biologique, se dit prêt à activer son dispositif mobile en cas d’alerte liée au hantavirus. Mis en place en 2024, cet équipement déployable en trois heures permet de prendre en charge des patients hors des murs de l’hôpital afin de limiter les risques de propagation.

20:54 - "Aucun symptôme" parmi les cas contact français du hantavirus Les 26 personnes identifiées comme cas contacts et placées à l'isolement en France actuellement ne présentent "aucun symptôme", selon un communiqué du gouvernement publié dans la soirée. Ils restent néanmoins en isolement. Quatre enfants qui se trouvent parmi les "22 personnes identifiées comme cas contacts d'une personne décédée le 26 avril à Johannesbourg" ont par ailleurs été "testés négatifs", indique le document. Les résultats concernant les adultes n'ont pas encore été communiqués et sont attendus dans la soirée ou demain.

20:35 - L’UE se veut rassurante après les premières analyses génétiques L’agence sanitaire de l’Union européenne indique que les premières investigations basées sur le séquençage du génome complet ne montrent "aucune indication que ce virus se comporte différemment du virus déjà connu". Selon Andreas Hoefer, du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, toutes les séquences analysées sont "pratiquement identiques", ce qui suggère une transmission unique de l’animal à l’homme depuis le cas détecté à bord du MV Hondius.

20:15 - 4 mineurs testés négatifs parmi les 22 cas contacts, résultats encore attendus Parmi les 22 cas contacts identifiés en France après le décès d’une croisiériste à Johannesburg, les 4 mineurs ont tous été testés négatifs, selon les premières informations. Les autres passagers, actuellement isolés à l’hôpital, attendent encore leurs résultats.

19:55 - Le MV Hondius attendu le 18 mai à Rotterdam, 27 personnes toujours à bord Le navire MV Hondius doit accoster à Rotterdam le lundi 18 mai avec 27 personnes encore à bord (25 membres d’équipage et 2 médecins). Selon l’exploitant, aucune ne présente de symptômes de l’hantavirus et une surveillance médicale est maintenue en continu. Le débarquement se fera de manière échelonnée, sous protocole de quarantaine fixé par les autorités néerlandaises. Le navire devra ensuite subir un nettoyage et une désinfection complets.

19:35 - Isolement strict, quarantaine possible jusqu’à 42 jours pour les cas contact Après la détection du premier cas confirmé en France, les autorités sanitaires ont déclenché un protocole renforcé. Les patients sont hospitalisés en isolement strict et 22 cas contact identifiés doivent se signaler rapidement, avec une quarantaine pouvant aller jusqu’à 42 jours, correspondant à la durée maximale d’incubation du virus.

19:14 - La France a-t-elle vraiment assez de masques en cas d’épidémie ? Face aux inquiétudes, le gouvernement assure disposer d’un stock stratégique de masques suffisant pour tenir au moins trois mois en cas d’épidémie. Mais des fabricants alertent sur une production nationale fragilisée depuis le Covid-19. Pour l’instant, les autorités rappellent qu’aucune circulation du virus n’est observée et qu’il n’y a pas lieu de porter un masque.

18:57 - Où le patient zéro de l'hantavirus a-t-il été contaminé ? La thèse d'Ushuaïa L'épidémie d'hantavirus qui s'est déclarée sur le MV Hondius aurait débuté avec l'ornithologue néerlandais Léo Schilperoord, mais la question du lieu de contamination de l'individu qui a embarqué le navire à Ushuaïa le 1er mai, a développé des symptômes le 6 et est décédé le 11 interroge. Une thèse évoque une possible contamination à Ushuaïa dans une déchetterie située à quelques kilomètres du port commercial dans laquelle l'ornithologue serait allé pour observer un oiseau rare selon le New York Post. C'est dans la déchetterie, lieu fréquenté par les rongeurs, que l'homme aurait contracté le virus un respirant des particules émises par les déjections de rat. Mais les autorités d'Ushuaïa conteste cette hypothèse pointant le délai trop court entre l'arrivée du Néerlandais en Terre de feu et le début des symptômes : sept jours. Il s'agit du délai minimum nécessaire à l'incubation du virus et donc à l'arrivée des premiers symptômes. Elles rappellent aussi l'absence d'hantavirus sur le territoire depuis 1996 et indique que l'espèce de rat mise en cause ne vit pas à Ushuaïa, dans des provinces situées plus au nord.

18:39 - Face au hantavirus, "il n'y a aucune raison de porter un masque", selon la ministre de la Santé "Je voudrais être très claire : actuellement, il n'y a pas de circulation du hantavirus. Tous les malades éventuellement cas contact sont hospitalisés", a déclare ce mercredi la ministre de la Santé, Stéphanie Rist. Selon elle, actuellement, les seuls cas positifs dans le monde détectés étaient des passagers du bateau MV Hondius et non des cas contact des croisiéristes.

18:17 - Une personne testée négative à l'hantavirus présentent des symptômes suspects à Ascension La France n'est pas la seule à surveiller les cas contact des personnes testées positives à l'hantavirus, c'est aussi le cas de l'île de Sainte-Hélène, où la croisiériste néerlandaise a pris l'avion avant de succomber au virus. Ces dernières indiquent qu'une personne à haut risque sur l'île de l'Ascension "a développé des symptômes compatibles avec l'hantavirus" alors même que son premier test de dépistage était revenu négatif. Malgré ce résultat, des "analyses complémentaires" ont été menées au regarde de la durée d'incubation de l'hantavirus et sont toujours en cours selon les autorités. Cette personne à haut risque fait partie d'un groupe de professionnel de santé d'Ascension ayant été en "contact étroit" avec un cas confirmé d'hantavirus.

17:55 - Trois cas contact identifiés en Bretagne et hospitalisés Trois personnes identifiées comme des cas contact de l'hantavirus ont été ou doivent être pris en charge au CHU de Rennes rapporte France 3 Bretagne. La première est l'homme ayant pris le même vol qu'une croisiériste néerlandaise décédée de l'hantavirus retrouvé à Concarneau dans le Finistère. Pris en charge à Rennes, l'individu originaire de la région parisienne a rapidement été transféré à l'hôpital Bichat à Paris pour être plus proche de sa famille après acceptation par les autorités sanitaires a fait savoir l'AFP. Les deux autres personnes ont été identifiées dans le Morbihan et sont prises en charge et isolées au CHU de Rennes. Ces trois personnes sont pour l'heure asymptomatiques.

17:42 - La ministre interpellée sur la désinformation autour de l'hantavirus Dès le début de la crise autour de l'hantavirus, "la désinformation en santé a refleuri instantanément" a souligné le sénateur du groupe socialiste et apparenté Bernard Jomier devant la ministre de la Santé lors des questions au gouvernement. "Les antivax sont à la manoeuvre (...) alors qu'il n'y a pas de vaccin sur les hantavirus" a-t-il lancé interpellant Stéphanie Rist la questionnant sur les actions concrètes pour lutter contra la désinformation. Stéphanie Rist a rappelé avoir "communiqué depuis le début avec le Premier ministre" sur l'ensemble des informations à leur disposition sur l'hantavirus : "A chaque nouvelle donnée nous communiquons de façon claire". Quant à la lutte contre la désinformation sur l'hantavirus et la santé, elle a parlé d'un "dispositif d'info-vigilance sur lequel" le gouvernement travaille "pour construire une sorte de task force efficace d'experts scientifiques qui, dès qu'ils apercevront une fausse information, pourront agir très vite et de façon coordonner pour arrêter cette fausse information".

17:23 - L'hantavirus se transmet davantage après l'apparition des symptômes La propagation et le risque de transmission de l'hantavirus est l'une des principales inquiétudes après l'hospitalisation des cas contact. Gianfranco Spiteri, le responsable de l’intelligence épidémiologique mondiale et de la sécurité sanitaire du centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), a affirmé en conférence de presse ce mercredi que le risque de transmission était le plus élevé chez les personnes présentant des symptômes de la maladie. Il n'a toutefois pas écarté l'idée que les malades puissent être contagieux les jours précédant l’apparition des symptômes. "Dans une optique de prévention et de précaution maximale, nous recommandons par exemple que la recherche des contacts soit également effectuée pendant les deux jours précédant l’apparition des symptômes" chez les malades de l'hantavirus, a déclaré Gianfranco Spiteri.

17:03 - Le taux de mortalité dû au hantavirus "est élevé dans ces zones où l'accès aux soins est plus difficile" La ministre de la Santé rappelle ce mercredi après-midi que "le taux de mortalité (relatif au hantavirus, ndlr) est élevé dans ces zones où l'accès aux soins est plus difficile". "C'est un virus que l'on connaît depuis les années 1990, qui existe dans les zones rurales d'Amérique latine", précise Stéphanie Rist.

16:49 - Outre l'hantavirus, a prévention de pandémies d’origine animale est "sous-financée" La santé animale et les politiques de prévention de pandémies d’origine animale font l’objet d’un "sous-financement chronique" et dangereux, alors que 60 % des maladies infectieuses humaines connues proviennent des animaux, alerte mercredi l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) dans son rapport annuel et que l'hantavirus sévit à travers le monde. Grippe aviaire, fièvre aphteuse, mouche parasite mangeuse de chair, dermatose nodulaire contagieuse... La situation est "plus urgente encore" qu’il y a un an, affirme l’OMSA, qui compte 183 membres et collabore avec les agences de l’Organisation des Nations unies (ONU).

16:37 - Rien ne suggère que la souche Andes de l'hantavirus a muté Rien ne suggère que la souche Andes d’hantavirus a muté à la suite de l’épidémie mortelle survenue à bord d’un bateau du MV Hondius, a estimé ce mercredi l’agence sanitaire de l’Union européenne, l’ECDC. "Les investigations préliminaires basées sur le séquençage du génome complet dont nous disposons suggèrent qu'il n'y a aucune indication que ce virus se comporte différemment du virus connu circulant dans certaines régions du monde", a déclaré aux journalistes Andreas Hoefer, de l'ECDC, basé à Stockholm. La maladie se transmet généralement par des rongeurs infectés, le plus souvent par l’urine, les excréments et la salive.

16:24 - "Il n'y a pas lieu de proposer d'autres mesures de protection" face au hantavirus, assure Stéphanie Rist Interrogée au Sénat sur une possible généralisation des gestes barrières dus au hantavirus, la ministre de la Santé considère que cela n'est pas nécessaire à ce stade. "Tous ces cas sur notre sol sont hospitalisés dans des établissements de référence qui savent prendre en charge ces maladies, pour briser la transmission. Il n'y a pas lieu de proposer d'autres mesures de protection pour la population générale", estime-t-elle. Ella ajoute que le gouvernement a "misé sur une stratégie très protectrice pour briser les chaînes de transmission maintenant. Nous avons avancé depuis le Covid, avec des échanges d'informations rapides".

16:12 - Nouvelle réunion présidée par Sébastien Lecornu sur l'hantavirus à 18 heures Le premier ministre Sébastien Lecornu présidera une nouvelle réunion de coordination interministérielle à propos de l’hantavirus ce mercredi à 18 heures, selon les informations du Figaro. Elle se tiendra "dans le même format que celle d’hier soir avec les ministres de l’Intérieur, de la Santé, des Affaires étrangères, de l’Éducation nationale, des Transports, et du Travail ou leurs représentants", apprend-on.

16:00 - "Pas d’alerte sur le nombre de places de réanimation" malgré le hantavirus "Nous n’avons pas d’alerte sur le nombre de places de réanimation avec des chambres nécessaires", a voulu rassurer la ministre de la Santé, Stéphanie Rist ce mercredi. Il n’y a pas d’inquiétude non plus sur les quantités de blouses ou autres équipements. Nous apprenons également que le gouvernement construit une "info vigilance" pour lutter contre la circulation de fausses informations sur le hantavirus en France. "L’idée, c’est qu’il puisse y avoir des groupes d’experts indépendants, spécialistes d’un sujet, qui puissent se coordonner pour répondre très vite aux fausses informations et casser [leur] acheminement".